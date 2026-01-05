Siria e Israel reinician sus conversaciones de seguridad tras cerca de dos meses de parón

La reanudación de las conversaciones entre las delegaciones de Siria e Israel se produce en medio de una intensa presión internacional y bajo la mediación de Estados Unidos, en el contexto posterior a la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024. Según consignó la agencia oficial siria SANA, la parte siria está liderada por el ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani, y el jefe de la Dirección General de Inteligencia, Husein al Salamé, quienes han indicado que el país se presenta en la mesa de diálogo con la intención de restaurar derechos considerados “no negociables”. El objetivo principal de los contactos gira en torno a la reactivación del Acuerdo de Separación de 1974, que estipula la retirada de las fuerzas israelíes a las posiciones anteriores al 8 de diciembre de 2024, fecha en la que el gobierno de Al Assad se disolvió.

Según publicó SANA, estos contactos bilaterales se reanudan después de un parón de cerca de dos meses debido a la falta de avances en los acercamientos previos a la negociación de un acuerdo de seguridad definitivo entre ambos países. La reanudación de los contactos tuvo lugar en territorio considerado neutral, y cuenta con el respaldo e impulso de la Casa Blanca que busca una solución definitiva al prolongado conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó públicamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acelerar las discusiones. En la postura de Washington también se percibe un cambio, al mostrar su apoyo al presidente de transición sirio, Al Shara, quien anteriormente lideró el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

El medio SANA destacó que, tras la caída de Damasco y ante el vacío de poder, soldados y carros de combate israelíes atravesaron el 7 de diciembre la Línea Alfa, considerada como línea divisoria del territorio bajo ocupación israelí respecto al resto de Siria. Estas fuerzas llegaron a penetrar no solo en la zona desmilitarizada patrullada por la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF), sino también en áreas cercanas a la capital siria. Las autoridades israelíes argumentaron que estas acciones militares se justificaban por la necesidad de eliminar amenazas inmediatas a la seguridad del propio país y a los residentes de los Altos del Golán, bajo control israelí desde hace décadas.

Conforme detalló la agencia estatal siria, el gobierno israelí desplegó una campaña militar de bombardeos a gran escala dirigida a neutralizar la capacidad armamentística de la nueva administración siria, lo cual incrementó la tensión y la inestabilidad en la región. Simultáneamente, Israel intensificó sus incursiones militares en zonas bajo control sirio, siempre bajo la justificación de la defensa frente a potenciales riesgos para su integridad y la de sus ciudadanos asentados en el Golán.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó a comienzos de diciembre su disposición a negociar un entendimiento con las nuevas autoridades sirias. No obstante, condicionó cualquier avance en este ámbito a la creación de “una zona tapón desmilitarizada” en la franja fronteriza. Esta demanda responde, según ha expuesto el propio Netanyahu y consigna SANA, a consideraciones de seguridad consideradas innegociables para el Estado de Israel ante la transformación política en Siria.

De acuerdo con la cobertura de SANA, las delegaciones que participan en los diálogos contemplan como una de las prioridades inmediatas abordar mecanismos que permitan evitar una escalada que desestabilice aún más la frontera común. Una de las opciones que se discute es la revitalización y posible actualización del Acuerdo de Separación firmado en 1974, tratado que estableció las condiciones para mantener la paz y las respectivas posiciones militares de ambos países en la región de los Altos del Golán, así como el despliegue de la fuerza de observación de la ONU en la zona desmilitarizada.

La agencia SANA ha citado declaraciones de la delegación siria insistiendo en la necesidad de que las negociaciones garanticen “la restauración de los derechos nacionales no negociables”, lo que incluye la soberanía sobre los territorios ocupados y la retirada de las fuerzas israelíes al estatus previo a la reciente ofensiva. Por otra parte, desde la perspectiva israelí transmitida por el propio Netanyahu y recogida en los reportes de SANA, las autoridades hebreas priorizan la creación de un colchón desmilitarizado como condición indispensable para cualquier acuerdo, mientras justifican sus operaciones recientes en territorio sirio por motivos de seguridad nacional.

Mientras tanto, la intermediación de Washington se ha intensificado, en especial a partir del respaldo gubernamental al dirigente interino sirio Al Shara, y los esfuerzos diplomáticos buscan encauzar las discusiones hacia un entendimiento que permita estabilizar la línea fronteriza y reducir las posibilidades de nuevos enfrentamientos armados. La presión internacional para obtener un acuerdo definitivo se ha incrementado en las últimas semanas, y la continuidad de las conversaciones dependerá tanto del cumplimiento de compromisos previos como de la disposición de ambas partes a negociar puntos considerados sensibles para su seguridad y su soberanía.

El medio SANA ha resaltado además la complejidad del contexto regional tras la caída del régimen de Al Assad, evento que desencadenó movimientos militares israelíes y un endurecimiento de las exigencias israelíes respecto a las nuevas autoridades sirias. El futuro de las tratativas, según los reportes, estará marcado por la capacidad de las delegaciones de superar la desconfianza acumulada tras años de conflicto, y por la influencia que ejerzan potencias como Estados Unidos sobre el curso de las negociaciones.