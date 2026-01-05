Principales titulares de los periódicos para el martes 6 de enero

El liderazgo de Delcy Rodríguez al asumir la presidencia de Venezuela figura como uno de los focos principales en las portadas de diversos periódicos, al mismo tiempo que Nicolás Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos y se declara "prisionero de guerra" ante un tribunal que evalúa posibles penas de por vida. Según consignaron medios como EL PAÍS, este relevo presidencial marca un punto crucial para el país sudamericano, mientras la atención gira en torno al papel del Ejército y las direcciones posibles entre una transición política o el mantenimiento de la resistencia.

De acuerdo con la selección de titulares reunida por la redacción y publicada también por EL PAÍS, la presidenta interina Delcy Rodríguez se dispone a reconducir el chavismo, en un escenario en que el control internacional, encabezado por la figura de Donald Trump, modifica drásticamente el tablero político venezolano. En palabras del mismo medio, la noticia se sitúa en un contexto de vigilancia sobre las Fuerzas Armadas y sobre la dicotomía entre iniciar un proceso de transición o mantener la postura tradicional del régimen.

El MUNDO dedicó sus titulares a la promesa de Delcy Rodríguez de "reciclar el chavismo" junto con la influencia directa de la administración estadounidense. El periódico enfatizó la reacción de Maduro, quien se presentó frente al juez estadounidense en calidad de "prisionero de guerra" y podría enfrentar cadena perpetua. Tal como apunta la cobertura de EL MUNDO, este autoarresto y las declaraciones de Maduro generan incertidumbre sobre la continuidad del régimen y la distribución de poder en Venezuela.

ABC destacó que Delcy Rodríguez apeló al "héroe" Maduro como figura de cohesión para calmar a la base chavista ante el nuevo panorama bajo la tutela de Trump. Las portadas recogieron además la estrategia del presidente español Pedro Sánchez, quien intenta transferir el llamado "efecto Gaza" para capitalizar los movimientos políticos en América Latina y posicionar la política nacional en línea con las tendencias que marcan Trump y la crisis venezolana. El diario ABC subrayó la importancia de la representación mediática de Maduro y el modo en que se plantea como referencia para sus seguidores ante el cambio de liderazgo.

LA RAZÓN informó sobre la declaración de "no culpable" de Maduro y la ceremonia de jura de Delcy Rodríguez, quien, al asumir la presidencia encargada, se esfuerza, según el medio, en enfriar la expectativa de un cambio de régimen inmediato. El periódico hizo énfasis en la postura de Delcy Rodríguez, dirigida a dotar de continuidad al chavismo y minimizar cualquier posibilidad de transición acelerada.

La cobertura de LA VANGUARDIA amplió la perspectiva con el análisis del impacto de la política exterior de Donald Trump, señalando el aumento de tensiones y la extensión del temor a una escalada, con atención especial a Colombia y Groenlandia. Así, el periódico no solo documentó el cambio de poder en Venezuela, sino también la preocupación regional y global por una posible ampliación del conflicto. LA VANGUARDIA también resaltó el hecho de que Madrid superó a Cataluña en número de afiliaciones, un parámetro relevante en términos de empleo y economía española.

EL PERIÓDICO publicó la noticia de Maduro defendiéndose ante la justicia estadounidense y el traspaso de responsabilidades a Delcy Rodríguez, consolidando el foco en la dimensión judicial y política de la historia. Además, su portada incluyó el registro de una inusual nevada en Madrid, bautizada en tono coloquial como "un regalo en forma de nieve", lo que añade un elemento climático y de actualidad local a la selección informativa.

Tal como reflejaron estos medios, las principales portadas para este martes 6 de enero concentraron la mirada en el relevo presidencial en Venezuela, las consecuencias internacionales de las decisiones de Estados Unidos y la reacción del liderazgo español. A la par, se recogieron hechos destacados que abarcan desde el impacto climático hasta cambios en indicadores económicos y sociales relevantes para el país.