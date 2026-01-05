Mueren dos personas en ataques de Rusia contra la capital de Ucrania y una ciudad situada en sus alrededores

Durante la última ofensiva, la Fuerza Aérea de Ucrania precisó que las fuerzas rusas han utilizado 165 drones y 9 misiles balísticos Iskander, asegurando que los sistemas de defensa lograron interceptar 137 de estos drones. A pesar de estos esfuerzos, las autoridades informaron sobre el impacto de misiles balísticos y 26 drones en diez puntos distintos, junto con la caída de fragmentos en nueve ubicaciones, lo que generó daños adicionales en varias áreas del país. El medio Europa Press reportó que estas acciones han mantenido bajo alerta a la población, con advertencias sobre la presencia activa de aeronaves no tripuladas hostiles en el espacio aéreo ucraniano.

El Ejército ruso lanzó el lunes una serie de ataques contra Kiev y localidades cercanas, según mencionaron autoridades ucranianas citadas por Europa Press, dejando al menos dos personas fallecidas y varios heridos, con el agravante de que se mantiene la posibilidad de que aumente la cifra de víctimas fatales conforme avancen las horas. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, comunicó a través de su canal de Telegram que uno de los ataques alcanzó un centro médico en el distrito de Obolon, donde se encontraban 26 pacientes al momento del impacto.

Klitschko detalló que dos personas heridas presentan un estado grave y no descartó la posibilidad de que el número de muertos pueda incrementarse debido a la situación delicada de los heridos. El funcionario ofreció información directa sobre el daño a la clínica y también señaló que, hasta ese momento, autoridades rusas no habían emitido declaraciones respecto a la ofensiva sobre la zona civil referida.

Por otro lado, la Policía de la región de Kiev, según publicó Europa Press, informó que la otra víctima mortal se registró en la localidad de Fastiv, donde un edificio residencial fue completamente destruido por los ataques. En esa ciudad, además de la muerte confirmada, se reportaron daños considerables en viviendas, vehículos y otras infraestructuras tras el impacto.

Las autoridades ucranianas han recalcado la dimensión de los daños materiales, con varios inmuebles y automóviles afectados, lo que complica aún más la situación de los residentes en las zonas atacadas. Europa Press contextualizó el ataque dentro del marco de la invasión rusa lanzada en febrero de 2022, subrayando la intensidad y frecuencia con la que se reportan estos hechos en diferentes puntos del país.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que, pese a los esfuerzos de sus sistemas de defensa antiaérea, algunos misiles y drones lograron penetrar sus escudos y causar impactos directos. “El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano)”, señalaron las fuerzas ucranianas a través de un comunicado que recogió Europa Press, poniendo de relieve la persistencia de la amenaza aérea sobre la capital y su periferia.

Los incidentes recientes se enmarcan en una ofensiva sostenida con drones no tripulados y misiles balísticos, lo que implica una presión constante sobre la capacidad de respuesta de la defensa ucraniana, recordó Europa Press. La información oficial sobre el impacto en infraestructuras civiles y residenciales, como hospitales y viviendas, refuerza la preocupación generalizada por la integridad de la población que permanece bajo ataques repetidos.

Las autoridades han hecho hincapié en la necesidad de contar con refugios y medidas de seguridad en todos los distritos, ante la posibilidad de que los ataques con drones y misiles se repitan durante las próximas horas. El estado de alerta continúa, mientras no se reportan declaraciones por parte del gobierno ruso en relación al objetivo o motivación detrás de los ataques en puntos habitados y de servicios médicos.

Según consignó Europa Press, los bombardeos reflejan la continuidad del conflicto armado entre ambos países, con eventos que involucran no solo bajas humanas, sino también una afectación considerable a la infraestructura esencial para la vida diaria de la población ucraniana. La secuencia de hechos documentada por las fuentes ucranianas recalca que Kiev y su región periférica siguen expuestas a los efectos directos de operaciones militares.