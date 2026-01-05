Mueren dos personas en ataques de Rusia contra Kiev y una ciudad situada en sus alrededores

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó que los servicios de emergencia y trabajadores esenciales ya iniciaron las tareas para reparar los daños provocados en diversas zonas del país y restablecer el suministro eléctrico, después de que diversos ataques rusos impactaron centros médicos y viviendas en la región de Kiev. Durante un mensaje publicado en redes sociales, Zelenski subrayó además que las autoridades de Ucrania planean reforzar la colaboración con socios europeos y estadounidenses en los próximos días, enfocándose en la obtención de apoyo vital para la defensa aérea y la reconstrucción de infraestructuras críticas. La situación se produce en el contexto de la invasión rusa iniciada en febrero de 2022, con una intensificación reciente de ataques mediante misiles y drones.

Según informó la agencia Europa Press, al menos dos personas perdieron la vida este lunes a causa de bombardeos rusos que afectaron tanto a la capital de Ucrania, Kiev, como a la ciudad de Fastiv, ubicada en los alrededores. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó a través de su cuenta en la red social Telegram que el impacto en la capital alcanzó a un centro médico en el distrito de Obolon, donde las autoridades atendieron a varios heridos, entre ellos dos en estado grave, lo que podría provocar un aumento en el número de víctimas fatales en las próximas horas. Klitschko precisó también que, en el momento del bombardeo, se encontraban 26 pacientes en la clínica ucraniana.

Respecto al municipio de Fastiv, la policía de la región de Kiev informó en Telegram que un ataque ruso destruyó un edificio residencial allí, causando la muerte de una persona. A este impacto se sumaron daños de diversa magnitud en otras viviendas, vehículos y edificaciones de la zona, según confirmó el mismo cuerpo policial, en el marco de una serie de agresiones que han intensificado la vulnerabilidad de la población civil y el deterioro de la infraestructura en las regiones afectadas.

Tras los incidentes, el presidente Zelenski denunció el ataque sobre Kiev y empleó una frase cargada de ironía para referirse a la destrucción del hospital, afirmando: “El Ejército ruso ‘derrotó’ otro hospital con una unidad de pacientes funcional”. El mandatario puntualizó que los pacientes debieron ser evacuados inmediatamente y lamentó la existencia de víctimas, confirmando en ese momento al menos un fallecimiento. “Por supuesto, los ucranianos restaurarán este hospital. Así somos: los ucranianos siempre reconstruimos lo destruido”, expresó en su mensaje, publicado por Europa Press.

En el mismo contexto, Zelenski solicitó abiertamente más respaldo internacional, afirmando que la protección del espacio aéreo ucraniano, la financiación para la producción de drones interceptores y el equipamiento para garantizar el funcionamiento del sistema energético constituyen necesidades diarias y constantes. “Es crucial que nuestros socios nunca olviden: la defensa aérea es necesaria a diario; la financiación para la producción de drones interceptores es necesaria a diario; el equipamiento para el sector energético es necesario a diario”, remarcó en su declaración, difundida tras los últimos bombardeos. Además, Zelenski agradeció a quienes continúan respaldando a Ucrania, mientras reiteraba la importancia del apoyo de los gobiernos europeos y estadounidenses para asegurar la ayuda que el país precisa en el actual escenario.

Según los datos ofrecidos por las fuerzas aéreas ucranianas, detallados por Europa Press, el Ejército ruso llevó a cabo lanzamientos de nueve misiles balísticos Iskander y un total de 165 drones no tripulados contra territorio ucraniano durante las horas previas a los incidentes reportados. Los sistemas de defensa antiaérea lograron derribar 137 de esos drones, aunque se confirmaron impactos de misiles y drones en al menos diez ubicaciones diferentes, así como la caída de fragmentos en otras nueve zonas adicionales. Las fuerzas ucranianas alertaron también de la persistencia del ataque, informando la presencia de múltiples drones enemigos sobre el espacio aéreo nacional.

Por el momento, las autoridades rusas no emitieron un pronunciamiento oficial sobre los hechos registrados en la región de Kiev ni sobre los daños causados a instalaciones médicas y viviendas. La escalada en la frecuencia y magnitud de los ataques utiliza armamento combinado, que abarca misiles balísticos y vehículos no tripulados, focalizados contra objetivos civiles e infraestructuras clave. Europa Press resaltó que el número de víctimas podría aumentar debido a la gravedad de los heridos y el alcance de los daños.

Los equipos de emergencia permanecen movilizados en las zonas afectadas para asistir a la población, restaurar servicios esenciales como la electricidad y determinar el alcance real del impacto. De acuerdo con los informes recogidos por Europa Press, la destrucción del hospital de Obolon y el edificio residencial de Fastiv se enmarca en una serie de incidentes que han golpeado distintas áreas urbanas y rurales del país. La población local experimenta interrupciones en los servicios básicos, así como pérdidas materiales y personales.

El contexto de estos ataques ocurre en medio de una intensificación del uso de drones y misiles por parte de las fuerzas rusas, lo que ha incrementado las dificultades para la defensa y la recuperación civil en Ucrania. Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad internacional para el envío de equipamiento militar y ayuda humanitaria, subrayando la urgencia de fortalecer los sistemas de defensa aérea y garantizar la seguridad de hospitales, viviendas y demás infraestructuras esenciales. Según Europa Press, los próximos días serán determinantes en la obtención de respaldo externo y la capacidad de respuesta frente a las continuas amenazas.