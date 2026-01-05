Loterías paga más de 1.971 millones de euros en premios del Sorteo de Navidad 2025 hasta el 5 de enero

El número 79.432, agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025, se vendió en la provincia de León durante un año en el que la región ha registrado una serie de incendios forestales durante el verano. Esa combinación principal reportó un total de cuatro millones de euros por serie a sus ganadores. También Madrid figura entre los territorios favorecidos en el reparto de los premios de la edición, repitiendo presencia como una de las ciudades que ha recibido parte de los grandes galardones, según detalló Europa Press a partir de datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

De acuerdo con la información difundida por la entidad, hasta el lunes 5 de enero ya se habían repartido 1.971.508.680 euros en premios correspondientes al sorteo realizado en diciembre. La cifra contempla tanto los premios superiores a 2.000 euros, que sumaron 949.594.590 euros y se pagaron a través de entidades financieras, como los menores a esa cantidad, que alcanzaron los 1.021.914.090 euros y se abonaron en los puntos de venta autorizados.

En esta edición, el primer premio, conocido popularmente como ‘El Gordo’, recayó principalmente en León, territorio especialmente señalado en el contexto de su difícil año debido a situaciones ambientales adversas, reportó Europa Press. A su vez, la capital española volvió a destacarse como uno de los puntos con mayor número de agraciados en las premiaciones principales.

El segundo premio, representado por el número 70.048 y dotado con 1.250.000 euros para cada serie, fue vendido íntegramente en la administración ubicada en la calle Barquillo de Madrid. Según la entidad estatal, este galardón permitió repartir un total de 247,5 millones de euros en 198 series, consolidando el impacto del sorteo en la capital.

En el caso del tercer premio, el número 90.693, que se premió con 500.000 euros por serie, tuvo una amplia dispersión geográfica. Loterías y Apuestas del Estado reportó que, entre los lugares agraciados, figuraron desde la gasolinera de ‘La Chasnera’ en Tenerife, ubicada en el kilómetro 54 de la autopista TF-1, hasta una pastelería en el barrio coruñés de Los Rosales. Este comercio participó en el reparto de suerte a pesar de tener menos de un año de funcionamiento en esa localidad.

En relación a los cuartos premios, que entregan 200.000 euros por serie, el número 78.477 fue adquirido en nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia. El segundo de los cuartos, el 25.508, cayó en 16 provincias distintas, como Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid, abarcando tanto puntos de venta que ya habían repartido premios con anterioridad como otros que se estrenaban en esta edición, conforme indicó Europa Press.

Respecto a los ocho quintos premios entregados durante el sorteo, el medio consignó que su distribución cubrió buena parte del territorio nacional, beneficiando a numerosos participantes en diferentes comunidades. El alcance de los premios menores, que representó poco más de la mitad del total repartido, permitió que la fortuna llegara a miles de personas en puntos de venta repartidos por todo el país.

Loterías y Apuestas del Estado remarcó en el informe suministrado a Europa Press que la dinámica de distribución de premios durante la presente edición evidenció el carácter ampliamente participado del sorteo, trasladando parte del monto total a cientos de localidades. Los datos también muestran una continuidad en la tendencia de los últimos años, donde grandes ciudades y lugares emblemáticos suelen resultar agraciados, mientras que los premios menores dinamizan la participación y el impacto económico entre los clientes habituales y ocasionales.

El Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los más tradicionales del calendario español, está considerado como uno de los principales eventos de juego en el país, y cada año involucra a millones de personas que adquieren boletos tanto por tradición familiar como en busca de mejorar su situación económica. El balance oficial, expuesto por las autoridades y recogido por Europa Press, señala que la entrega de casi dos mil millones de euros en premios mantiene la relevancia del sorteo en términos de participación y repercusión social.