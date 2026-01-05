La matriz de Foxconn logró una facturación récord en 2025 gracias a la demanda relacionada con la IA

La empresa matriz de Foxconn inició 2026 con la expectativa de que la tradicional reducción de operaciones en el sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante el primer trimestre podría verse moderada debido al sostenido crecimiento en los despachos de equipos relacionados con inteligencia artificial. Los directivos del grupo consideran que la estacionalidad de este periodo se encontrará próxima al rango superior observado en los últimos cinco años. La multinacional compartió este diagnóstico tras un año de resultados financieros sobresalientes, impulsados fundamentalmente por la expansión mundial en la demanda de soluciones de nube y redes asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

De acuerdo con información publicada por la propia compañía y difundida este lunes, Hon Hai Precision Industry —matriz de Foxconn Technology Group— registró en 2025 un volumen de negocio nunca antes alcanzado, con 8,1 billones de dólares taiwaneses, equivalentes a 219.830 millones de euros. Este resultado representa un aumento interanual del 18,1%. Según detalló la empresa, la fuerte demanda de productos de inteligencia artificial tuvo un rol central en este avance, generando crecimientos significativos en sus líneas de productos para nube y redes. El área de componentes también reportó incrementos apreciables en comparación con el año anterior.

El segmento de productos informáticos mantuvo sus cifras respecto al periodo previo, según señaló el medio, mientras que la electrónica de consumo inteligente experimentó estabilidad derivada principalmente de las fluctuaciones registradas en el tipo de cambio. A pesar de este comportamiento, la compañía observó un crecimiento robusto en la mayoría de sus áreas, como consecuencia directa de las tendencias mundiales vinculadas a la inteligencia artificial y la digitalización.

El medio también informó que solo durante el último trimestre de 2025, Foxconn logró una facturación de 2,6 billones de dólares taiwaneses, es decir, 70.650 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 26% en comparación con el tercer trimestre, y supera en un 22% el resultado obtenido durante el mismo lapso en 2024. La empresa describió este periodo como el mejor trimestre en su historia en cuanto a generación de ventas.

En el mes de diciembre, la firma taiwanesa reportó ingresos récord de 862.861 millones de dólares taiwaneses, lo que equivale a 23.447 millones de euros. Respecto a noviembre, la variación mensual fue del 2,2%, y en comparación con diciembre del año anterior, el aumento interanual ascendió a 31,8%, según consignó la compañía. La propia Foxconn afirmó: “Los ingresos del cuarto trimestre de 2025 alcanzaron un sólido crecimiento intertrimestral e interanual, superando nuestras expectativas de crecimiento significativo y generando una base alta para el primer trimestre”.

Según publicó la empresa, aunque anticipa una moderación natural en la demanda durante los primeros meses de 2026 por la tendencia cíclica del sector, el volumen de envíos de soluciones de inteligencia artificial —particularmente racks destinados a esta tecnología— podría impulsar los resultados y minimizar el efecto de baja estacional. Los ejecutivos consideran que este comportamiento permitirá mantener las cifras registradas en la parte alta del rango observado en los últimos ejercicios.

Tal como indicó el medio, Hon Hai Precision Industry, conocida globalmente como Foxconn, desempeña un papel relevante en las cadenas de suministro tecnológicas al encargarse del ensamblaje de dispositivos como los teléfonos iPhone de Apple y servidores destinados a firmas líderes como Nvidia. Los resultados anunciados ilustran la relevancia adquirida por la inteligencia artificial en los nuevos procesos de digitalización global y el impacto de la demanda mundial en los volúmenes de venta del sector tecnológico.

El crecimiento registrado en los distintos segmentos evidencia una reconfiguración de prioridades en el mercado, según ha consignado la compañía. Si bien las áreas de electrónica de consumo muestran estabilidad, los ingresos fortificados en soluciones de nube, redes y componentes responden a la intensificación de las inversiones en inteligencia artificial entre grandes clientes internacionales.

La presentación de estos resultados se suma al contexto de crecimiento generalizado observado en el sector tecnológico de Taiwán, donde las principales empresas han reportado incrementos en su facturación durante los últimos ejercicios anuales, reflejo de la nueva ola de desarrollos vinculados a la inteligencia artificial y el uso de la nube. Según detalló la matriz de Foxconn, los desafíos cambiarios continúan influyendo en el negocio global, pero el impulso generado por la innovación tecnológica ha compensado estos factores en los balances recientemente publicados.

La compañía precisó que afrontará el primer trimestre de 2026 con una base de comparación especialmente elevada por el buen rendimiento del último tramo de 2025, pero mantiene expectativas positivas fundamentadas en la dinámica de la demanda internacional, especialmente en el segmento de racks y equipos para inteligencia artificial. Foxconn estima que este segmento sostendrá la actividad en márgenes superiores a los habituales para el periodo, como publicó la empresa.

Con estos datos, el fabricante taiwanés reafirma su posición como actor clave en el ensamblaje y producción de equipos tecnológicos avanzados, y su desempeño durante 2025 marca un precedente para el desarrollo de nuevos productos vinculados a las necesidades tecnológicas globales y la evolución del sector de la inteligencia artificial.