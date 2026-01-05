Joan García y Gonzalo García lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 18 de LaLiga EA Sports

Fermín López resultó decisivo en el triunfo del FC Barcelona durante el derbi frente al RCD Espanyol gracias a sus dos asistencias, mientras que Gonzalo García, jugador formado en la cantera del Real Madrid, firmó un hat-trick en la victoria blanca sobre el Real Betis, según detalló EP Deportes en su selección del once ideal de la jornada 18 de LaLiga EA Sports, fundamentada en estadísticas especializadas de Driblab. De acuerdo con el análisis publicado por EP Deportes, ambos futbolistas encabezan la lista de los más destacados de la semana en el fútbol español.

La aportación de Joan García, portero del FC Barcelona, fue considerada determinante para que su equipo se llevara el triunfo ante el Espanyol. El informe de EP Deportes subrayó que el guardameta evitó casi dos goles esperados y sumó su tercera portería a cero consecutiva, realizando seis intervenciones clave, varias de ellas de elevada dificultad, lo que consolidó su papel como pieza fundamental en el esquema defensivo del conjunto azulgrana.

El once ideal elaborado por EP Deportes está integrado por jugadores de distintos equipos que, según los datos de Driblab, mostraron un rendimiento sobresaliente durante esta jornada. Acompañando a Joan García en la defensa se encuentran Fede Valverde y Raúl Asencio, ambos del Real Madrid, Alejandro Catena de Osasuna y Alfonso Pedraza del Villarreal. En el mediocampo figuran Carlos Álvarez del Levante, Mauro Arambarri del Getafe y el propio Fermín López del Barcelona. La delantera está compuesta por Gonzalo García y Rodrygo Goes, ambos del Real Madrid, junto con Borja Iglesias del Celta de Vigo.

Fede Valverde, internacional uruguayo del Real Madrid, jugó como lateral derecho y su actuación resultó relevante para la victoria madrileña ante el Betis, con dos asistencias, cincuenta pases completados y tres ocasiones de gol generadas. El informe de EP Deportes recogió que Valverde participó activamente en 76 jugadas, realizó dos centros al área, ganó cuatro duelos y recuperó tres balones.

En el centro de la zaga, Raúl Asencio, internacional español del Real Madrid, se destacó al lograr uno de los goles de su equipo, completar 47 de 49 pases, intervenir en 56 acciones y sumar tres despejes con una recuperación. Por su parte, Alejandro Catena de Osasuna intervino de forma determinante en defensa frente al Athletic Club, despejando cinco balones, bloqueando tres remates y recuperando tres balones. Catena también sobresalió en la distribución de balón con 59 pases, diez de ellos de larga distancia, recogió EP Deportes.

El lateral Alfonso Pedraza participó en la victoria del Villarreal frente al Elche con un gol y un gran despliegue físico, participando en 32 acciones, completando once pases y logrando dos regates efectivos. Además, según publicó EP Deportes, Pedraza contribuyó en labores defensivas con ocho recuperaciones, un bloqueo de disparo y tres despejes, imponiéndose en tres duelos individuales.

El mediocampista Carlos Álvarez, formado en las categorías inferiores del Sevilla y actualmente en el Levante, fue protagonista en la victoria de su equipo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Sumó el tercer tanto para su equipo, tomó parte en 44 acciones con balón, completó doce pases, centró cinco veces y disparó dos veces a portería, según subrayó EP Deportes. También ganó cinco duelos y recuperó un balón en una muestra de esfuerzo defensivo.

La medular se completa con Mauro Arambarri, futbolista uruguayo de Getafe, quien anotó el único gol de su conjunto en el empate fuera de casa ante el Rayo Vallecano. Arambarri intervino en 41 acciones, completó diecisiete pases, generó una ocasión, disparó tres veces al arco, ganó once duelos y recuperó cuatro balones, según consignó EP Deportes.

Fermín López, además de sus dos asistencias en el derbi, acumuló 27 acciones con la pelota y cuatro centros al área que generaron peligro. También remató una vez entre los tres palos y completó diez pases, destacando en la generación ofensiva desde el ingreso al campo en el segundo tiempo, informó EP Deportes.

La línea ofensiva tiene como figura principal a Gonzalo García por su estreno como goleador en la máxima categoría. El delantero del Real Madrid consiguió un triplete y participó en 32 acciones de juego, remató todas sus oportunidades a puerta, completó 17 pases y centró en una ocasión al área, según detalló el medio deportivo.

Borja Iglesias, atacante del Celta de Vigo, firmó una actuación significativa con dos goles en la victoria ante el Valencia, participando en 25 jugadas, disparando tres veces a portería y completando diez pases, reportó EP Deportes.

Rodrygo Goes, extremo internacional brasileño del Real Madrid, completó su semana con dos asistencias y un papel relevante en el ataque. Según el medio, Rodrygo participó en 66 jugadas, intentó tres remates, completó cuatro regates y realizó 29 de los 32 pases que intentó, además de centrar nueve veces y crear tres ocasiones claras de gol.

El análisis de EP Deportes, fundamentado en datos provistos por Driblab, configura una alineación en la que destacan futbolistas de clubes punteros del campeonato español y reconoce desempeños individuales significativos tanto en defensa como en ataque durante la jornada 18 de LaLiga EA Sports.