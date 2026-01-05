Israel emite órdenes de evacuación en varias localidades de Líbano ante nuevos bombardeos

El portavoz militar en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adrai, difundió varios mapas con edificaciones resaltadas en rojo y exhortó a la población a mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de estos lugares. Con esta acción se profundizó la medida que ordenó la evacuación inmediata de diversas zonas del sur y este de Líbano, donde las autoridades israelíes señalan la presencia de infraestructuras presuntamente utilizadas por Hamás y Hezbolá. Según informó Europa Press, las fuerzas israelíes anunciaron la intervención a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de octubre de 2024.

El ejército israelí dirigió su advertencia inicial a los habitantes de Aanan y Al Manara, localidades fronterizas, señalando que su proximidad a supuestas instalaciones de Hamás representaba un riesgo inminente, dada la planificación de ataques contra dichos objetivos. Posteriormente, precisó que los residentes de Kfar Hatta y Ein el Tiné deberían abandonar de inmediato sus viviendas, debido a que se preveían bombardeos sobre edificios que, según consigna Europa Press, estarían asociados con Hezbolá, el movimiento chií libanés.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, desde la instauración de la tregua en noviembre de 2024, luego de trece meses de enfrentamientos tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha protagonizado ofensivas en territorio libanés. No obstante, el ejército israelí sostiene haber realizado decenas de ataques aéreos en Líbano, argumentando que su accionar se produce ante supuestas violaciones al acuerdo de cese de hostilidades cometidas por la milicia chií.

Las órdenes de evacuación suceden en un contexto ocupado por la preocupación de que instalaciones civiles sean objetivos militares, ya que, según publica Europa Press, los mensajes difundidos por Adrai repitieron el patrón de advertencias previas, detallando las ubicaciones en cuestión a través de mapas para instar al alejamiento preventivo de la ciudadanía local. Las fuerzas israelíes alegan que la acción busca reducir el riesgo para la población al avanzar con ataques directos a infraestructuras consideradas amenazas.

Hasta la fecha, la tregua implementada tras los episodios violentos de octubre de 2023 se ha traducido en la disminución de ataques desde suelo libanés, aunque las tensiones permanecen latentes. Europa Press detalló que los bombardeos de Israel han continuado justificando su operativa por presuntas acciones hostiles de Hezbolá que, a juicio de las autoridades militares israelíes, infringen lo pactado.

Según las publicaciones y comunicados oficiales recogidos por Europa Press, las medidas de evacuación suponen una ampliación de la actividad militar en el área limítrofe, incorporando cada vez más localidades a la lista de advertencias. La ciudadanía afectada por dichas órdenes debe abandonar sus hogares bajo la premisa de que la cercanía a supuestos objetivos armados representa un peligro potencial mientras se mantienen las operaciones cruzadas en la frontera.

Las acciones militares y las respuestas a las presuntas amenazas han marcado la recomposición de la seguridad a lo largo de la franja limítrofe, mientras la comunidad local de Líbano enfrenta desplazamientos reiterados ante el temor de ataques directos. Al tiempo, el uso de drones, artillería y aviación israelí se ha documentado en sucesivas campañas sobre puntos designados como focos de actividad de Hamás y Hezbolá, información que Europa Press atribuye a declaraciones y comunicados emitidos por el propio ejército israelí.

El panorama fronterizo, pese al acuerdo formal de alto el fuego, permanece tensionado, con un flujo constante de advertencias y controles militares sobre el terreno, situación que ha contado con amplia cobertura por parte de Europa Press, destacando la persistencia de riesgos para los residentes de distintas aldeas y ciudades del sur y este de Líbano.