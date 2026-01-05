Irene Montero aboga por aislar al "tirano" Donald Trump: "Lo único decente y prudente es romper alianzas con EEUU"

Irene Montero propuso que España y Europa evalúen las implicaciones de futuras acciones militares por parte de Estados Unidos tras la intervención en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. Según informó Canal Red, la eurodiputada de Podemos argumentó que los acontecimientos recientes exigen un replanteamiento urgente de las relaciones internacionales, particularmente en lo referente a la pertenencia de España a la OTAN y a las alianzas históricas con Washington. Para Montero, los movimientos de la administración estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump requieren respuestas contundentes y medidas excepcionales orientadas a proteger la soberanía de los países afectados y la estabilidad de Europa.

De acuerdo con Canal Red, Montero identificó al expresidente y actual mandatario estadounidense Donald Trump como responsable de la ofensiva en Venezuela, calificándolo como un "tirano" y "fascista". Para la eurodiputada, la única posición "decente" desde el punto de vista moral, así como "prudente" en lo político, militar y económico, consiste en la ruptura total de vínculos estratégicos con Estados Unidos. En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Montero insistió en la necesidad de que España abandone la OTAN y promueva el aislamiento internacional del gobierno de Trump.

La dirigente de Podemos denunció que el gobierno estadounidense ha manifestado intención de continuar sus operaciones en otros países, como México, Cuba, Colombia y Groenlandia. Montero detalló que, "con total impunidad y ante los ojos de todo el mundo, están diciendo que no van a parar, que después de Venezuela viene México, viene Cuba, viene Colombia, viene Groenlandia". Según publicados por Canal Red, este anuncio responde a una estrategia de intervención constante de Estados Unidos en América Latina y en otras regiones geopolíticamente relevantes.

Montero sostuvo que Estados Unidos financia golpes de Estado y recurrió a recordar episodios históricos, como la utilización de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, para argumentar la necesidad de romper toda alianza y conformar nuevos bloques internacionales basados en el respeto al derecho internacional y a la paz mundial. Explicó que sólo una estrategia de aislamiento podría frenar las iniciativas estadounidenses de intervenir militarmente y debilitar la capacidad de influenciar gobiernos extranjeros. "Lo único decente moralmente y lo único prudente en términos militares, económicos y políticos, es romper todas las alianzas con Estados Unidos, aislar internacionalmente a este tirano, a este Gobierno criminal y terrorista de Estados Unidos", expresó ante Canal Red.

Respecto a la intervención estadounidense en Venezuela, Montero la calificó como "una nueva guerra por petróleo". En su análisis, no existe un interés real por la democracia o la libertad, sino una motivación directa sobre los recursos energéticos. Sostuvo que la oposición venezolana ha quedado marginada a raíz de la acción militar y señaló específicamente a María Corina Machado como una de las afectadas. De acuerdo con el medio Canal Red, Montero criticó también que Estados Unidos incremente la presión con amenazas directas a miembros del gobierno venezolano, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En su intervención, Montero puso en cuestión la capacidad de las estructuras capitalistas para limitar el expansionismo y el uso de la fuerza por parte del ejecutivo estadounidense. Asoció el intervencionismo de Trump a una lógica que, según sus palabras, podría derivar en respuestas militares incluso contra países europeos si no se revisan las políticas internacionales. Montero aludió también a otras zonas en conflicto, como Palestina, y consideró que la comunidad internacional debe movilizarse para asegurar condiciones de paz y bienestar sostenibles.

La eurodiputada concluyó demandando “medidas excepcionales” ante la situación descrita. Sugirió que España debería desvincularse de bloques militares como la OTAN y buscar socios internacionales comprometidos con la legalidad internacional y la seguridad colectiva, siempre según lo difundido por Canal Red. La dirigente reiteró que la reflexión de España y Europa debe ser estratégica y estar enfocada en prevenir nuevas ofensivas por parte de gobiernos como el que encabeza Trump, advirtiendo de las consecuencias para la estabilidad regional y mundial.