Agencias

Irene Montero aboga por aislar al "tirano" Donald Trump: "Lo único decente y prudente es romper alianzas con EEUU"

Montero reclama medidas excepcionales ante la reciente acción militar estadounidense en Venezuela, exige la salida de España de la OTAN y pide a Europa analizar posibles riesgos ante futuras ofensivas impulsadas por el gobierno de Trump según Canal Red

Guardar

Irene Montero propuso que España y Europa evalúen las implicaciones de futuras acciones militares por parte de Estados Unidos tras la intervención en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. Según informó Canal Red, la eurodiputada de Podemos argumentó que los acontecimientos recientes exigen un replanteamiento urgente de las relaciones internacionales, particularmente en lo referente a la pertenencia de España a la OTAN y a las alianzas históricas con Washington. Para Montero, los movimientos de la administración estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump requieren respuestas contundentes y medidas excepcionales orientadas a proteger la soberanía de los países afectados y la estabilidad de Europa.

De acuerdo con Canal Red, Montero identificó al expresidente y actual mandatario estadounidense Donald Trump como responsable de la ofensiva en Venezuela, calificándolo como un "tirano" y "fascista". Para la eurodiputada, la única posición "decente" desde el punto de vista moral, así como "prudente" en lo político, militar y económico, consiste en la ruptura total de vínculos estratégicos con Estados Unidos. En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Montero insistió en la necesidad de que España abandone la OTAN y promueva el aislamiento internacional del gobierno de Trump.

La dirigente de Podemos denunció que el gobierno estadounidense ha manifestado intención de continuar sus operaciones en otros países, como México, Cuba, Colombia y Groenlandia. Montero detalló que, "con total impunidad y ante los ojos de todo el mundo, están diciendo que no van a parar, que después de Venezuela viene México, viene Cuba, viene Colombia, viene Groenlandia". Según publicados por Canal Red, este anuncio responde a una estrategia de intervención constante de Estados Unidos en América Latina y en otras regiones geopolíticamente relevantes.

Montero sostuvo que Estados Unidos financia golpes de Estado y recurrió a recordar episodios históricos, como la utilización de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, para argumentar la necesidad de romper toda alianza y conformar nuevos bloques internacionales basados en el respeto al derecho internacional y a la paz mundial. Explicó que sólo una estrategia de aislamiento podría frenar las iniciativas estadounidenses de intervenir militarmente y debilitar la capacidad de influenciar gobiernos extranjeros. "Lo único decente moralmente y lo único prudente en términos militares, económicos y políticos, es romper todas las alianzas con Estados Unidos, aislar internacionalmente a este tirano, a este Gobierno criminal y terrorista de Estados Unidos", expresó ante Canal Red.

Respecto a la intervención estadounidense en Venezuela, Montero la calificó como "una nueva guerra por petróleo". En su análisis, no existe un interés real por la democracia o la libertad, sino una motivación directa sobre los recursos energéticos. Sostuvo que la oposición venezolana ha quedado marginada a raíz de la acción militar y señaló específicamente a María Corina Machado como una de las afectadas. De acuerdo con el medio Canal Red, Montero criticó también que Estados Unidos incremente la presión con amenazas directas a miembros del gobierno venezolano, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En su intervención, Montero puso en cuestión la capacidad de las estructuras capitalistas para limitar el expansionismo y el uso de la fuerza por parte del ejecutivo estadounidense. Asoció el intervencionismo de Trump a una lógica que, según sus palabras, podría derivar en respuestas militares incluso contra países europeos si no se revisan las políticas internacionales. Montero aludió también a otras zonas en conflicto, como Palestina, y consideró que la comunidad internacional debe movilizarse para asegurar condiciones de paz y bienestar sostenibles.

La eurodiputada concluyó demandando “medidas excepcionales” ante la situación descrita. Sugirió que España debería desvincularse de bloques militares como la OTAN y buscar socios internacionales comprometidos con la legalidad internacional y la seguridad colectiva, siempre según lo difundido por Canal Red. La dirigente reiteró que la reflexión de España y Europa debe ser estratégica y estar enfocada en prevenir nuevas ofensivas por parte de gobiernos como el que encabeza Trump, advirtiendo de las consecuencias para la estabilidad regional y mundial.

Temas Relacionados

Donald TrumpIrene MonteroEstados UnidosPodemosVenezuelaEspañaIntervencionismoAlianzas internacionalesOTANCanal RedEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Orbán ve en las acciones de EEUU contra Venezuela la "prueba" del "colapso del orden liberal"

Viktor Orbán advirtió sobre una etapa de mayor incertidumbre global tras la ofensiva de Estados Unidos en Caracas, subrayando que su país seguirá priorizando la estabilidad y la neutralidad, descartando implicarse en conflictos externos

Orbán ve en las acciones

Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi

El Ministerio de Defensa ruso informó este lunes que fuerzas del grupo Norte asumieron el control de Grabovskoye, en el noreste del territorio ucraniano, destacando la ofensiva que persiste sobre regiones clave desde el inicio del conflicto

Rusia anuncia nuevos avances en

Identifican nuevos factores biológicos implicados en el crecimiento del aneurisma de aorta abdominal

Nuevos hallazgos científicos permiten entender mejor mecanismos implicados en el avance de esta peligrosa patología vascular, al detectar que moléculas presentes en sangre estarían asociadas con la evolución temprana de la enfermedad, abriendo posibilidades diagnósticas avanzadas

Identifican nuevos factores biológicos implicados

Así es CLOiD, el robot para el hogar de LG que cocina, pone la lavadora y dobla la ropa

El nuevo asistente inteligente de la marca surcoreana utiliza sensores avanzados, sistemas autónomos y motorización avanzada para llevar a cabo desde la preparación de alimentos hasta la gestión del armario, integrándose en plataformas conectadas y aprendiendo rutinas cotidianas

Así es CLOiD, el robot

Irene Montero aboga por aislar al "tirano" Donald Trump: "La hipocresía de PSOE y Sumar nos pone en peligro"

Irene Montero exige romper vínculos con Estados Unidos y abandonar la OTAN ante nuevas amenazas de intervención militar, pide una respuesta directa del Gobierno de Sánchez y alerta sobre el riesgo global que representan las alianzas actuales

Irene Montero aboga por aislar