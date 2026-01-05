Irene Montero aboga por aislar al "tirano" Donald Trump: "La hipocresía de PSOE y Sumar nos pone en peligro"

Irene Montero se refirió a las declaraciones de Estados Unidos tras la intervención militar en Venezuela señalando que ese país ya anticipó posibles futuras operaciones en lugares como México, Cuba, Colombia y Groenlandia, señalando el peligro que implican las actuales alianzas internacionales para España y Europa. Esta perspectiva planteada por la eurodiputada y secretaria de Políticas de Podemos introduce el llamado a romper todos los nexos estratégicos y militares con Washington y abandonar la OTAN, según publicó Europa Press.

Montero, en entrevistas concedidas a Canal Red y La 1 de TVE y recogidas por Europa Press, trasladó al Gobierno de Pedro Sánchez la petición de una respuesta clara frente a lo que calificó como amenazas de intervención directa de Estados Unidos. Remarcó de manera crítica que "la hipocresía de los partidos de Gobierno, de PSOE y Sumar, nos está poniendo en peligro". Para Montero, únicamente resulta “decente moralmente y prudente en términos militares, económicos y políticos” romper todas las alianzas con Estados Unidos y aislar internacionalmente a su Gobierno, al que calificó como tirano y criminal.

A juicio de Montero, la respuesta institucional de Europa y de España frente a la actuación de Estados Unidos en Venezuela y sus amenazas hacia otros países no resulta suficiente y contribuye al crecimiento de la extrema derecha. Según detalló Europa Press, la dirigente de Podemos atribuyó esta situación a la hipocresía de los partidos gobernantes, acusándolos de actuar solo de cara a los titulares sin que sus pronunciamientos tengan efecto real sobre los acontecimientos internacionales.

En su análisis de la situación venezolana, Montero consideró que la operación militar constituye una "nueva guerra por petróleo". Aseguró que el discurso estadounidense no se enfocó en la democracia ni en la libertad, sino en intereses energéticos, señalando que las acciones de Trump derribaron tanto a la oposición venezolana como a la figura de María Corina Machado. También denunció que el mandatario estadounidense amenazó a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La eurodiputada vinculó la proliferación de intervenciones estadounidenses al sostenimiento del sistema capitalista, sistema que —en su opinión— resulta incapaz de frenar el intervencionismo o la política exterior de “un fascista como Donald Trump, capaz de intervenir militarmente y bombardear a decenas de países o financiar un genocidio”, en referencia al conflicto en Palestina, según destacó Europa Press.

Montero también recordó los antecedentes históricos de intervención por parte de Estados Unidos, citando financiamiento de golpes de Estado y el uso de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Insistió en la necesidad de reconfigurar las alianzas internacionales hacia países que se comprometan con el respeto al derecho internacional, la paz y el bienestar de la humanidad, tal como reportó Europa Press.

Afirmó que las actuales posturas de los principales partidos de gobierno (PSOE y Sumar) no ofrecen una resistencia real a las políticas de Estados Unidos, facilitando así la impunidad con la que ese país puede ejercer presiones sobre países latinoamericanos y otras naciones susceptibles de futuras intervenciones. Sostuvo que dicha impunidad se debe en parte a la percepción de Donald Trump de que tanto España como Europa evitarán tomar medidas efectivas frente a las acciones del gobierno estadounidense.

Durante sus intervenciones, Montero reiteró la necesidad de reflexión profunda tanto para España como para el conjunto de países europeos. Propuso como paso fundamental la salida de la OTAN, junto con el impulso de una política exterior más orientada a la defensa de los derechos humanos y la soberanía de las naciones, con el objetivo de reducir el riesgo de escaladas militares y nuevas intervenciones armadas en diversas regiones del mundo.