Fernando Campos se presenta como único candidato a presidir la Fundación IDIS

El comité de la Fundación IDIS definió en su última reunión que Juan Abarca ejercerá la presidencia de manera provisional desde el primer día de enero hasta la elección y ratificación de la nueva presidencia prevista para el 23 de enero. Durante ese periodo, la persona que asuma el cargo liderará la Fundación entre junio de 2025 y junio de 2028, conforme al periodo mandatorio establecido. Esta definición se produce luego de que la fecha límite para presentar candidaturas concluyó el pasado 31 de diciembre y solo se recibió una propuesta formal para ocupar el principal puesto directivo.

Según informó la Fundación IDIS mediante un comunicado, Fernando Campos es el único candidato para ocupar la presidencia en el próximo ciclo. Campos se desempeña actualmente como vicepresidente de la institución y ocupa el cargo de consejero delegado de DKV en España. De acuerdo con lo publicado por la Fundación IDIS, tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas, el proceso continuará con la convocatoria de una asamblea extraordinaria del Patronato, el 23 de enero, destinada a realizar la votación para nombrar oficialmente a quien dirigirá la organización durante el próximo mandato.

El medio también detalló que la Junta Directiva que encabezará el nuevo presidente mantendrá el calendario previamente fijado, con funciones desde junio del 2025 y hasta junio del 2028. Este periodo se encuentra alineado con las normas internas de renovación de autoridades de la entidad.

Durante el intervalo comprendido entre la salida del presidente anterior y la asunción del nuevo líder tras la votación, la presidencia interina corresponde a Juan Abarca, quien funge como vicepresidente de la Fundación y ejerce la presidencia del grupo HM Hospitales, según consignó la Fundación IDIS. Esta situación quedó especificada en el último Patronato.

La votación del próximo 23 de enero determinará formalmente la presidencia de IDIS para los siguientes tres años. Según reportó la Fundación, el próximo presidente se encargará de implementar el plan estratégico de la institución, contando con el respaldo tanto del Patronato como de los miembros del consejo. Las directrices establecidas para este ciclo buscan promover la innovación dentro del sector, fomentar la calidad, poner énfasis en la transparencia y afianzar la cohesión en el sector de la sanidad privada.

Por su rol en el sector y su presidencia en DKV España, la candidatura de Campos representa la continuidad de una de las principales aseguradoras sanitarias privadas en los órganos de dirección de la Fundación. La Fundación IDIS reiteró que los objetivos del próximo mandato se enfocarán en fortalecer la propuesta de valor del sector sanitario privado, siguiendo el camino trazado en ciclos anteriores y apostando por la coordinación y el respaldo a proyectos de mejora y desarrollo sanitario.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, conocido como Fundación IDIS, aglutina a empresas y organizaciones dedicadas a la sanidad privada en España. El proceso de renovación de autoridades busca garantizar una dirección cohesionada, capaz de guiar a la organización en una etapa que pone el énfasis en la adaptación, la colaboración y la protección de la calidad del sistema sanitario privado, según explicó la propia Fundación IDIS. Además, la organización subrayó el compromiso de su Patronato y sus miembros con la transparencia institucional y la continuidad de sus proyectos clave, así como el impulso de nuevas iniciativas en línea con el plan estratégico vigente.