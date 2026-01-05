Agencias

Fernando Campos se presenta como único candidato a presidir la Fundación IDIS

Tras el cierre del plazo de candidaturas, el consejo de la Fundación IDIS convocará una asamblea extraordinaria el 23 de enero para elegir a su próximo líder, quien liderará la entidad desde junio de 2025 hasta junio de 2028

Guardar

El comité de la Fundación IDIS definió en su última reunión que Juan Abarca ejercerá la presidencia de manera provisional desde el primer día de enero hasta la elección y ratificación de la nueva presidencia prevista para el 23 de enero. Durante ese periodo, la persona que asuma el cargo liderará la Fundación entre junio de 2025 y junio de 2028, conforme al periodo mandatorio establecido. Esta definición se produce luego de que la fecha límite para presentar candidaturas concluyó el pasado 31 de diciembre y solo se recibió una propuesta formal para ocupar el principal puesto directivo.

Según informó la Fundación IDIS mediante un comunicado, Fernando Campos es el único candidato para ocupar la presidencia en el próximo ciclo. Campos se desempeña actualmente como vicepresidente de la institución y ocupa el cargo de consejero delegado de DKV en España. De acuerdo con lo publicado por la Fundación IDIS, tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas, el proceso continuará con la convocatoria de una asamblea extraordinaria del Patronato, el 23 de enero, destinada a realizar la votación para nombrar oficialmente a quien dirigirá la organización durante el próximo mandato.

El medio también detalló que la Junta Directiva que encabezará el nuevo presidente mantendrá el calendario previamente fijado, con funciones desde junio del 2025 y hasta junio del 2028. Este periodo se encuentra alineado con las normas internas de renovación de autoridades de la entidad.

Durante el intervalo comprendido entre la salida del presidente anterior y la asunción del nuevo líder tras la votación, la presidencia interina corresponde a Juan Abarca, quien funge como vicepresidente de la Fundación y ejerce la presidencia del grupo HM Hospitales, según consignó la Fundación IDIS. Esta situación quedó especificada en el último Patronato.

La votación del próximo 23 de enero determinará formalmente la presidencia de IDIS para los siguientes tres años. Según reportó la Fundación, el próximo presidente se encargará de implementar el plan estratégico de la institución, contando con el respaldo tanto del Patronato como de los miembros del consejo. Las directrices establecidas para este ciclo buscan promover la innovación dentro del sector, fomentar la calidad, poner énfasis en la transparencia y afianzar la cohesión en el sector de la sanidad privada.

Por su rol en el sector y su presidencia en DKV España, la candidatura de Campos representa la continuidad de una de las principales aseguradoras sanitarias privadas en los órganos de dirección de la Fundación. La Fundación IDIS reiteró que los objetivos del próximo mandato se enfocarán en fortalecer la propuesta de valor del sector sanitario privado, siguiendo el camino trazado en ciclos anteriores y apostando por la coordinación y el respaldo a proyectos de mejora y desarrollo sanitario.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, conocido como Fundación IDIS, aglutina a empresas y organizaciones dedicadas a la sanidad privada en España. El proceso de renovación de autoridades busca garantizar una dirección cohesionada, capaz de guiar a la organización en una etapa que pone el énfasis en la adaptación, la colaboración y la protección de la calidad del sistema sanitario privado, según explicó la propia Fundación IDIS. Además, la organización subrayó el compromiso de su Patronato y sus miembros con la transparencia institucional y la continuidad de sus proyectos clave, así como el impulso de nuevas iniciativas en línea con el plan estratégico vigente.

Temas Relacionados

Fundación IDISFernando CamposPresidenciaJuan AbarcaDKVHM HospitalesEspañaSanidad privadaPatronatoInnovaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La petrolera estadounidense Continental Resources se expande en Argentina y no descarta entrar en Venezuela

La compañía anunció una importante inversión en yacimientos de hidrocarburos en Vaca Muerta, mientras evalúa oportunidades en Venezuela, condicionado a un escenario político más previsible, según declaraciones exclusivas de su presidente al Financial Times

La petrolera estadounidense Continental Resources

Lee Jae Myung pide a Xi Jinping explorar vías para lograr la paz en la península de Corea

Durante una visita oficial a Pekín, el mandatario surcoreano llamó a su par chino a buscar soluciones conjuntas, subrayando la necesidad de fortalecer el entendimiento mutuo frente a la amenaza norcoreana y avanzar en relaciones bilaterales estratégicas

Lee Jae Myung pide a

El Ejército mata a 15 supuestos miembros de Al Shabaab en una "operación especial" en el sur de Somalia

El gobierno somalí informó sobre la neutralización de varios presuntos integrantes de una facción y la captura de otros sospechosos, resaltando avances en sus tácticas defensivas y el compromiso de eliminar la escalada de violencia contra la población

El Ejército mata a 15

Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

Las autoridades helvéticas han ordenado el bloqueo temporal de activos asociados a Nicolás Maduro y su entorno, argumentando que buscan impedir la salida de fondos sospechosos y anticiparse a posibles reclamos judiciales de Venezuela en el futuro

Suiza congela durante cuatro años

Laura Matamoros, fichaje sorpresa de 'Espejo Público'

Tras varios años fuera del foco televisivo, la hija de Kiko Matamoros sorprende con su incorporación a uno de los formatos estrella de Atresmedia, generando expectativas sobre el papel que desempeñará desde el próximo 7 de enero

Laura Matamoros, fichaje sorpresa de