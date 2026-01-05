El Tribunal Supremo confirma la victoria del jefe de la junta militar en las elecciones presidenciales

El candidato Abdoulaye Yéro Baldé retiró su impugnación sobre los resultados electorales, a pesar de sus objeciones, allanando el camino para que el Tribunal Supremo de Guinea confirmara la victoria de Mamady Doumbouya en las elecciones presidenciales del 28 de diciembre. Así lo reportó la agencia Europa Press, que detalló que el líder de la junta militar ha obtenido el 86,72 por ciento de los votos tras la exclusión de los principales opositores, asegurando de este modo su primer mando de siete años al frente del país, cargo que ejerce desde el golpe militar consumado en 2021.

Según informó Europa Press, la decisión del máximo tribunal fue anunciada por su presidente, Fodé Bangoura, validando oficialmente el triunfo de Doumbouya y destrabando cualquier obstáculo legal para la asunción del nuevo mandato. La resolución llegó después de que Abdoulaye Yéro Baldé hiciera público su retiro del recurso que había presentado en desacuerdo con los resultados, circunstancia que eliminó cualquier contienda formal sobre la legalidad de las elecciones.

En su discurso posterior a la validación judicial, transmitido por la Presidencia de Guinea y recogido por Europa Press, Doumbouya se refirió a la jornada como “un día histórico” y expresó su “profunda gratitud” al pueblo por el respaldo recibido en las urnas. El dirigente afirmó que el otorgamiento de la mayoría absoluta en la primera vuelta le impone “una obligación aún mayor durante todo el proceso electoral” e hizo hincapié en los valores demostrados por los ciudadanos: “El pueblo guineano ha mostrado madurez, serenidad, dignidad y un fuerte sentido de la responsabilidad”.

Doumbouya destacó, según la misma fuente, la ausencia de incidentes graves durante los comicios y sostuvo que el país supo ejercer su autodeterminación “en paz y con respeto a sus instituciones”, citando informes de misiones internacionales de observación. También agradeció a todos los candidatos que participaron en las elecciones, reconociendo que su intervención “enriqueció el debate público y contribuyó a la vitalidad de la República”. El jefe de Estado elogió a las fuerzas de seguridad por su “compromiso, profesionalidad y sentido de la responsabilidad” durante el proceso electoral, que, en su opinión, evidencia la madurez gubernamental de Guinea.

En su mensaje, Doumbouya insistió en la idea de unidad nacional: “Hoy no hay vencedores ni vencidos. Solo hay una Guinea, unida e indivisible”. Llamó a la población local y a quienes integran la diáspora a sumarse al esfuerzo por construir “una Guinea de paz, justicia, prosperidad compartida y plena solidaridad política y económica”. Además, ofreció “tender la mano a todos” para trabajar colectivamente en el desarrollo del país, y anticipó que “el año 2026, que ahora comienza, será un año de trabajo, disciplina, unidad y esperanza compartida”.

Europa Press también informó que la Embajada de Estados Unidos en Conakry se sumó a las felicitaciones oficiales. En un mensaje publicado en Facebook, la representación estadounidense expresó su voluntad de colaborar: “Esperamos trabajar juntos para fortalecer los lazos bilaterales y hacer avanzar la prosperidad económica y la estabilidad de nuestros pueblos”.

La candidatura de Doumbouya, quien lideró el golpe de Estado que depuso a Alpha Condé en septiembre de 2021, se afianzó luego de la descalificación de sus contrincantes más relevantes. Esta circunstancia, según publicó Europa Press, motivó cuestionamientos a la autoridad electoral y denuncias sobre un ambiente restrictivo que dificultó el normal desenvolvimiento de la competencia democrática. Aunque Doumbouya se había comprometido inicialmente a no participar como candidato tras el periodo de transición, Europa Press subrayó que esa promesa no se cumplió, hecho que generó críticas acerca de una tendencia hacia el autoritarismo.

A pesar del clima de escepticismo señalado por algunos sectores ante los antecedentes del proceso transitorio y la eliminación de candidaturas opositoras, la confirmación de los resultados por parte del Tribunal Supremo pone fin a la etapa electoral e inicia formalmente el mandato de Doumbouya, que debe extenderse durante siete años. Las autoridades guineanas y la representación estadounidense coinciden en la importancia de avanzar hacia la consolidación institucional y la recuperación económica en esta nueva etapa, según lo consignado por Europa Press.