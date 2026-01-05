El Partizan de Joan Peñarroya ficha a Tonye Jekiri y se desvincula de Tyrique Jones

La salida del pívot estadounidense Tyrique Jones, quien selló un acuerdo para incorporarse al Olympiacos hasta 2026, ha propiciado un cambio clave en la plantilla del Partizan de Belgrado. La escuadra serbia, bajo el mando del entrenador español Joan Peñarroya, oficializó el lunes la contratación del interior nigeriano Tonye Jekiri, quien fortalecerá la pintura luego de su reciente etapa en el CSKA de Moscú. Según publicó el medio, la noticia fue compartida por el propio club a través de sus redes sociales, donde destacó el perfil internacional y la experiencia del nuevo refuerzo.

El equipo balcánico detalló que Jekiri, de amplia trayectoria en el baloncesto europeo, llega procedente del CSKA, aunque previamente formó parte de plantillas como Fenerbahçe, ASVEL y Baskonia. De acuerdo con la comunicación del Partizan reproducida por los medios, la decisión de sumar al pívot nigeriano busca cubrir el hueco generado por la baja de Tyrique Jones, quien cerró su traspaso al Olympiacos tras un acuerdo alcanzado durante la noche del domingo.

La confirmación de la salida de Jones pone fin a una etapa en la que el estadounidense había desempeñado un papel relevante en la rotación del Partizan. Según informó la entidad serbia y reportó la prensa especializada, Jones aportaba en la Euroliga una media de 10,6 puntos y 6,1 rebotes por partido, cifras que reflejan su impacto en ambos lados de la cancha. El club aprovechó el anuncio de la llegada de Jekiri para desear éxito al jugador en su nueva etapa en el baloncesto griego.

El reemplazo de Jones por Jekiri supone un reto para el conjunto dirigido por Peñarroya, que apuesta por mantener la solidez defensiva y la presencia interior en una temporada destacada por la competitividad en la Euroliga y la liga nacional. Tal como consignó el Partizan a través de sus canales oficiales y recogió la prensa especializada, Jekiri aportará su experiencia tras militar en ligas de alto nivel y en equipos de primer orden europeo.

Entre sus experiencias previas, Jekiri cuenta con pasos por el Fenerbahçe turco, el club francés ASVEL y el Baskonia español, equipos con los que disputó tanto ligas locales como competiciones continentales. La directiva del Partizan confía en que su nuevo fichaje pueda adaptar sus cualidades defensivas, su capacidad reboteadora y versatilidad para afianzarse como pieza clave en las aspiraciones deportivas del club para el tramo final de la temporada.

En tanto, la salida de Jones al Olympiacos se produce en un contexto de plena actividad en el mercado de fichajes, donde varios clubes europeos buscan reforzar sus plantillas con el objetivo de afrontar la exigencia de los torneos de élite. El Olympiacos griego, que compite en la Euroliga y la liga local, sumó al pívot estadounidense bajo contrato por el resto de la presente campaña y las dos siguientes.

El Partizan, que ha experimentado cambios relevantes en su plantel bajo la conducción de Joan Peñarroya, afronta una nueva etapa con Jekiri como referente en la zona interior. Según reiteraron medios locales, la entidad serbia priorizó una rápida respuesta tras la desvinculación de Jones y concretó la llegada del internacional nigeriano en tiempo récord para no resentir su estructura deportiva.

Finalmente, el club reiteró en sus comunicados el agradecimiento a Tyrique Jones por su contribución durante su permanencia y dio la bienvenida a Tonye Jekiri, esperando que el jugador pueda integrarse de manera inmediata a la dinámica del equipo tanto en las competiciones nacionales como en los compromisos internacionales que afrontará el Partizan durante los próximos meses.