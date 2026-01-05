Agencias

El consumo de combustibles de automoción se mantiene estable en noviembre, pero cae un 10% frente a octubre

Las ventas de carburantes alcanzaron en noviembre 2,29 millones de toneladas, igualando cifras del año pasado, con aumento de la gasolina y descenso del gasóleo, según Cores, mientras el gas natural repuntó un 6,4% respecto a 2023

Guardar

En noviembre, el gas natural experimentó un ascenso del 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 31.160 gigavatios hora (GWh). La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) informó que todos los segmentos de consumo registraron incrementos ese mes: el uso convencional se elevó un 4,9%, el vinculado a generación eléctrica subió un 8,6%, y el Gas Natural Licuado (GNL) de consumo directo avanzó un 20,9%. La noticia principal señala que los carburantes de automoción también mantuvieron niveles similares a los de noviembre del año pasado, con ventas de 2,29 millones de toneladas, aunque se observó una caída intermensual del 10,3% respecto a octubre.

Según publicó Cores, el comportamiento de los distintos carburantes mostró diferencias relevantes. Las gasolinas crecieron un 6,3% respecto a noviembre de 2023, mientras que el gasóleo de automoción retrocedió un 1,7% en la comparación interanual. En el acumulado de los primeros once meses del año, el consumo de combustibles de automoción se situó un 2,5% por encima de los valores registrados en el mismo periodo del año pasado. Tanto las gasolinas como los gasóleos contribuyeron a esta subida, con incrementos del 7,6% y 0,9%, respectivamente.

El informe de Cores detalló que, frente al pasado mes de octubre, el total consumido en carburantes para automoción descendió un 10,3%. Esta caída mensual se produce tras una temporada de consumo estable y cifras históricas similares a las alcanzadas en noviembre de 2023.

En relación al resto de productos petrolíferos, las gasolinas, el gas licuado del petróleo (GLP), los querosenos y los gasóleos reflejaron aumentos interanuales, mientras que los fuelóleos mostraron un descenso del 10,5%. El GLP escaló un 6,4% respecto al año anterior, el queroseno subió un 4% y los gasóleos aumentaron un 0,9%. Por su parte, los fuelóleos registraron el mayor descenso interanual dentro de los principales grupos de consumo.

Al considerar los datos acumulados en el año, Cores reportó que las gasolinas avanzaron un 7,6% en comparación con los once primeros meses de 2023, los querosenos subieron un 4,8% y los gasóleos un 2,6%. En contraste, el GLP cayó un 11,5% y los fuelóleos un 10,5% en ese periodo.

En el terreno del gas natural, el total consumido en noviembre superó al del mes anterior en un 7,2%. Esta cifra reflejó mayores volúmenes en el consumo convencional, que saltó un 26%, y en el GNL de consumo directo, que remontó un 0,2%. No obstante, el gas natural dedicado a la generación eléctrica retrocedió un 19,6% respecto a octubre.

En el periodo comprendido entre enero y noviembre, el consumo de gas natural en España aumentó un 7% respecto a los mismos meses de 2023. El destino específico de esa energía presentó comportamientos contrastantes: mientras el consumo convencional descendió un 2,3%, el dedicado a la generación eléctrica se incrementó un 35,2% y el GNL de consumo directo un 10,7%.

Estos datos, reportados por Cores, muestran que el mercado español de carburantes y gas natural mantiene la estabilidad general en comparación anual, aunque la comparación mensual revela caídas habituales para este periodo. Las diferencias en el comportamiento entre gasolinas y gasóleos, así como el dinamismo del gas natural vinculado a la generación eléctrica, reflejan los cambios en los patrones de consumo energético en España durante el último año.

Temas Relacionados

Combustibles de automociónConsumo energéticoCoresGLPEspañaGeneración eléctricaGasolinasGas naturalGasóleoFuelóleoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Hazte Oír se querella ante la AN contra Zapatero por "su colaboración con la estructura criminal de Maduro"

La demanda señala que el exjefe del Gobierno habría favorecido actividades ilícitas vinculadas a narcotráfico y lavado de dinero en el entorno venezolano y pide retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y comparecer semanalmente ante un juez

Hazte Oír se querella ante

Cristina Bucsa y Kaitlin Quevedo vencen en sus debuts en Brisbane y Auckland

La cántabra accede a la siguiente instancia en Brisbane tras imponerse a Bondar en tres sets, mientras la joven Quevedo logra su primer triunfo en un certamen WTA al superar a Stearns durante su estreno en Auckland

Cristina Bucsa y Kaitlin Quevedo

Delcy Rodríguez, 'mano derecha' de Maduro y presidenta encargada en un momento de enorme tensión con EEUU

Con larga trayectoria en el oficialismo y conocida por su influencia en los círculos más altos del poder, la nueva mandataria transitoria enfrenta el desafío de liderar la nación bajo presión internacional tras el sorpresivo operativo estadounidense

Delcy Rodríguez, 'mano derecha' de

IU exige a Europa más dureza contra la operación de Trump en Venezuela: "El Papa está siendo más contundente que la UE"

Enrique Santiago, portavoz de IU y Sumar, critica la “falta de decisión” de la Unión Europea ante la medida estadounidense en Venezuela y resalta que el Papa muestra mayor firmeza en la defensa de la soberanía venezolana y el respeto al derecho internacional

IU exige a Europa más

Novak Djokovic rompe con la Asociación de Tenistas Profesionales por falta de "transparencia y gobernanza"

El ex número uno mundial sorprendió al desvincularse de la entidad creada para defender los intereses de los atletas, luego de expresar inquietudes por la administración interna, el rumbo actual y la manera en la que se ha divulgado su imagen

Novak Djokovic rompe con la