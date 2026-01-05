El consumo de combustibles de automoción se mantiene estable en noviembre, pero cae un 10% frente a octubre

En noviembre, el gas natural experimentó un ascenso del 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 31.160 gigavatios hora (GWh). La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) informó que todos los segmentos de consumo registraron incrementos ese mes: el uso convencional se elevó un 4,9%, el vinculado a generación eléctrica subió un 8,6%, y el Gas Natural Licuado (GNL) de consumo directo avanzó un 20,9%. La noticia principal señala que los carburantes de automoción también mantuvieron niveles similares a los de noviembre del año pasado, con ventas de 2,29 millones de toneladas, aunque se observó una caída intermensual del 10,3% respecto a octubre.

Según publicó Cores, el comportamiento de los distintos carburantes mostró diferencias relevantes. Las gasolinas crecieron un 6,3% respecto a noviembre de 2023, mientras que el gasóleo de automoción retrocedió un 1,7% en la comparación interanual. En el acumulado de los primeros once meses del año, el consumo de combustibles de automoción se situó un 2,5% por encima de los valores registrados en el mismo periodo del año pasado. Tanto las gasolinas como los gasóleos contribuyeron a esta subida, con incrementos del 7,6% y 0,9%, respectivamente.

El informe de Cores detalló que, frente al pasado mes de octubre, el total consumido en carburantes para automoción descendió un 10,3%. Esta caída mensual se produce tras una temporada de consumo estable y cifras históricas similares a las alcanzadas en noviembre de 2023.

En relación al resto de productos petrolíferos, las gasolinas, el gas licuado del petróleo (GLP), los querosenos y los gasóleos reflejaron aumentos interanuales, mientras que los fuelóleos mostraron un descenso del 10,5%. El GLP escaló un 6,4% respecto al año anterior, el queroseno subió un 4% y los gasóleos aumentaron un 0,9%. Por su parte, los fuelóleos registraron el mayor descenso interanual dentro de los principales grupos de consumo.

Al considerar los datos acumulados en el año, Cores reportó que las gasolinas avanzaron un 7,6% en comparación con los once primeros meses de 2023, los querosenos subieron un 4,8% y los gasóleos un 2,6%. En contraste, el GLP cayó un 11,5% y los fuelóleos un 10,5% en ese periodo.

En el terreno del gas natural, el total consumido en noviembre superó al del mes anterior en un 7,2%. Esta cifra reflejó mayores volúmenes en el consumo convencional, que saltó un 26%, y en el GNL de consumo directo, que remontó un 0,2%. No obstante, el gas natural dedicado a la generación eléctrica retrocedió un 19,6% respecto a octubre.

En el periodo comprendido entre enero y noviembre, el consumo de gas natural en España aumentó un 7% respecto a los mismos meses de 2023. El destino específico de esa energía presentó comportamientos contrastantes: mientras el consumo convencional descendió un 2,3%, el dedicado a la generación eléctrica se incrementó un 35,2% y el GNL de consumo directo un 10,7%.

Estos datos, reportados por Cores, muestran que el mercado español de carburantes y gas natural mantiene la estabilidad general en comparación anual, aunque la comparación mensual revela caídas habituales para este periodo. Las diferencias en el comportamiento entre gasolinas y gasóleos, así como el dinamismo del gas natural vinculado a la generación eléctrica, reflejan los cambios en los patrones de consumo energético en España durante el último año.