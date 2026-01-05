Chaboli, hijo de Jero de 'Los Chichos' y marido de Niña Pastori, reacciona a las declaraciones de su presunto hermano

David España, quien asegura haber obtenido un resultado de análisis genético que determina un 99,99% de relación biológica con el músico conocido como Chaboli, se encuentra a la espera de una resolución judicial sobre su filiación con Jero, el fallecido miembro del grupo musical ‘Los Chichos’. Esta demanda de paternidad incluye no solo la reclamación oficial del parentesco, sino también la posibilidad de adoptar los apellidos de quien fuera una figura representativa de la música española de las décadas pasadas. Según consignó Europa Press, el proceso legal ha llamado la atención pública por la exposición mediática de España, de 41 años, y el silencio de la familia directa del artista.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, David España decidió presentar acciones legales respaldado por el abogado Fernando Osuna, conocido por defender casos de filiación controvertidos en la esfera mediática. Entre los antecedentes de Osuna se encuentran los litigios que involucran a Manuel Díaz 'El Cordobés', la hija de Paco Gento y Javier Santos, en su disputa por el reconocimiento paterno de Julio Iglesias. Tal como difundió Europa Press, España recurrió a Osuna después de muchos años de mantener reservado el asunto y mostrando esperanza en que la justicia respalde su versión respecto a la paternidad.

El debate sobre el parentesco de España con Jero se desató tras la aparición de España en distintos programas televisivos. Nuevos detalles revelados por Europa Press, explican que David España supo desde los siete años, gracias a una confesión de su madre, que el cantante podría ser su progenitor. Aunque no tuvo trato personal con Jero —ya que el artista falleció cuando él tenía diez años— sí logró mantener contacto con su abuela paterna hasta el fallecimiento de esta, según relató él mismo durante sus intervenciones en platós televisivos.

Como parte de la demanda de filiación interpuesta, España aportó una prueba genética obtenida a partir de una colilla desechada por Julio Jiménez Borja, conocido como Chaboli, quien es hijo reconocido de Jero y esposo de la cantante Niña Pastori. De acuerdo con el informe recogido por Europa Press, los resultados de esta muestra indicaron un elevado grado de parentesco, lo que llevó a David España a avanzar con el proceso judicial, buscando un reconocimiento legal del vínculo y la posibilidad de usar el apellido paterno.

Diversas reacciones familiares circularon luego de la exposición pública de la demanda. Europa Press reportó que la viuda de Jero, Araceli, se encuentra afectada por esta reclamación, mientras que Emilio González, hermano del fallecido y otro de los integrantes de Los Chichos, desestimó la versión de España en una declaración a ‘Fiesta’. “A los muertos hay que dejarlos en paz”, sostuvo González, atribuyendo las motivaciones del demandante a un interés económico relacionado con la herencia y los derechos de autor de canciones como ‘Quiero ser libre’, ‘Ni más ni menos’ o ‘El Vaquilla’.

En cuanto a las reacciones del citado Chaboli, Europa Press detalló que, tras la presentación oficial de la demanda y frente a la atención mediática, decidió no responder las preguntas de los periodistas. Este silencio incluyó la negativa a pronunciarse sobre la veracidad de la historia de España y sobre su disposición a participar en nuevas pruebas de ADN que pudieran dilucidar la controversia.

El caso encabeza la agenda de actualidad de la prensa de entretenimiento y tribunales debido a la notoriedad pública tanto del grupo Los Chichos como de los miembros implicados en la demanda. Los reclamos de paternidad mediante pruebas genéticas, la exposición de asuntos familiares ante la opinión pública y la gestión mediática de los derechos de autor y herencias de músicos consagrados constituyen un fenómeno sobre el que Europa Press ha venido dando seguimiento en sus informes sobre el desarrollo del litigio y las respuestas de las partes involucradas.

La disputa permanece abierta, correlacionando demandas legales, pruebas científicas y repercusiones familiares, mientras el círculo cercano al difunto cantante se mantiene en reserva ante el interés de la prensa y las redes sociales, de acuerdo con la cobertura realizada por Europa Press.