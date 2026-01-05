Ayuso ve a Corina Machado como "líder indiscutible" en Venezuela, exige elecciones y cree que la UE debe pedir perdón

La magnitud del éxodo venezolano, con aproximadamente ocho millones de personas que han abandonado el país debido a factores como la persecución, la hambruna y prácticas consideradas tortura, ha sido uno de los ejes fundamentales en las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Según publicó Europa Press, Ayuso abordó en una entrevista televisiva diferentes aspectos sobre la crisis en Venezuela y el papel de la Unión Europea, criticando la actitud de la comunidad internacional y exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos, así como la organización de sufragios democráticos en el país suramericano.

Durante el programa de ‘Antena 3’ citado por Europa Press, la dirigente autonómica señaló a María Corina Machado, referente de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, como la principal figura de liderazgo para el futuro de Venezuela. Díaz Ayuso destacó que actualmente la comunidad internacional observa la situación venezolana a través de la figura de Machado, calificándola como “líder indiscutible”. Añadió que Machado fue despojada de su libertad durante un año tras derrotar en elecciones internas al actual mandatario, lo que, de acuerdo con la presidenta madrileña, evidencia el coste personal que supone la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Ayuso describió el gobierno de Venezuela como un “narcoestado” impregnado por organizaciones terroristas y aseguró que esta condición ha sumido al país en una crisis humanitaria sin precedentes. Apuntó que, según distintos organismos internacionales, incluido el sistema de Naciones Unidas, existen informes que describen y denuncian crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen. La presidenta de la Comunidad de Madrid se refirió a desapariciones, asesinatos, detenciones arbitrarias vinculadas a motivaciones políticas, la existencia de centenares de presos de conciencia, así como el cierre de medios de comunicación y la profunda escasez de medicamentos como elementos que configuran la crisis actual.

Al abordar el origen de la estructura de poder del gobierno de Maduro, Díaz Ayuso sostuvo que el narcotráfico ha sido uno de los principales sustentos del actual sistema político, indicando que se habría facilitado el transporte de aproximadamente 200 toneladas de drogas al año a Estados Unidos, apoyándose en el uso de pasaportes diplomáticos y en una red criminal de alcance internacional, aspectos por los que Maduro y su entorno se encuentran bajo investigación en instancias judiciales.

De acuerdo con lo difundido por Europa Press tras la entrevista, otra de las demandas presentadas por Ayuso apunta a la actuación de la Unión Europea y del gobierno español. Argumentó que ambas instituciones —en su opinión— deberían pedir perdón al pueblo venezolano “por mirar para otro lado” y no enfrentar de manera efectiva las consecuencias de la crisis, señalando una falta de respuesta ante el drama humanitario y la diáspora. La presidenta también denunció que potencias extranjeras como Rusia, China y Cuba han obtenido beneficios económicos mediante el acceso al petróleo venezolano, en contraste con la ausencia de inversión estatal en infraestructuras esenciales como colegios u hospitales, según sus declaraciones.

Sobre el futuro político de Venezuela, la presidenta de la Comunidad de Madrid expresó que el proceso debería desembocar primero en la liberación de los presos políticos y, acto seguido, en la celebración de elecciones libres en las que la ciudadanía pueda expresar su voluntad, tal como afirmó en la entrevista transmitida por ‘Antena 3’. Consideró que la legitimidad y la recuperación del tejido democrático en Venezuela dependen, en primer lugar, de la restitución de derechos y del acceso a procesos electorales sin restricciones.

Ayuso hizo hincapié, según detalló Europa Press, en el papel desempeñado por Juan Guaidó como expresidente interino reconocido durante una etapa, y la posterior proyección internacional de María Corina Machado, señalando las dificultades sufridas por ambas figuras para obtener reconocimiento y ejercer liderazgo efectivo dentro de Venezuela.

A lo largo de la entrevista también cuestionó reiteradamente la respuesta internacional, enfatizando en la responsabilidad que atribuye a la Unión Europea por omitir una postura más firme frente al deterioro de la situación venezolana. Sánchez y el resto del gobierno español, a juicio de la presidenta autonómica, tampoco han asumido una intervención decisiva, lo que, según sus palabras, estaría perpetuando el estado de crisis que vive la nación suramericana.

Así, la información recopilada por Europa Press revela que Díaz Ayuso sitúa la crisis venezolana en un contexto internacional donde, más allá de las dinámicas internas y del sostenimiento del régimen por medios ilícitos, el papel y la implicación de la comunidad internacional, en especial la Unión Europea y España, continúan siendo objeto de críticas y demandas de acción por parte de la presidenta madrileña.