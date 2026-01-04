Xabi Alonso: "Ha sido un partido soñado para Gonzalo"

La posibilidad de que Kylian Mbappé participe en la próxima Supercopa siguió presente tras la última rueda de prensa de Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid declaró que el delantero francés no está completamente descartado para el torneo, abriendo la expectativa de los aficionados blancos sobre la incorporación del jugador en un momento clave de la temporada. Según informó el medio que cubrió la conferencia posterior al partido de Liga, este tema, junto a la actuación sobresaliente de Gonzalo García, dominó la conversación con la prensa tras la victoria frente al Real Betis.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la publicación, Xabi Alonso se refirió con entusiasmo a la actuación de Gonzalo García, quien marcó tres de los goles en el triunfo por cinco a uno ante el equipo andaluz en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenador calificó la jornada como un "partido soñado" para el joven delantero, destacando su rendimiento en la que es su primera temporada con el primer equipo. Alonso subrayó que García tenía muchas ganas de anotar en el estadio y celebró que el jugador haya tenido la oportunidad de demostrar el fruto de su trabajo diario. El entrenador señaló: “Es un gran ejemplo del canterano del Real Madrid y los jugadores que se merecen tener esa oportunidad”, según consignó el medio.

La prensa también consultó al técnico sobre la reacción del público respecto a Vinícius. Xabi Alonso respondió que el delantero brasileño aporta mucho al equipo y elogió su actuación durante el encuentro, calificándolo como un jugador fundamental para la plantilla. Según las declaraciones publicadas, el entrenador sostuvo que, a pesar de los pitos, confía en que la afición volverá a mostrar su apoyo a Vinícius en próximas presentaciones en el Bernabéu. “Vinícius es maduro y tenemos que responder. Lo que queremos es dar nuestra mejor versión. Vini es fundamental en el Madrid, volveremos al Bernabéu y seguro que le va a aplaudir”, citó el medio.

En relación con el resultado y su significado para el club, Alonso enfatizó la importancia de comenzar el año 2026 con una victoria ante su afición, especialmente tras el cierre del año anterior. Detalló que el triunfo fue merecido y permitió encarar con buenas sensaciones el próximo compromiso en la Supercopa. El técnico vasco apuntó a la significación de que todos los goles del partido fueron marcados por futbolistas que surgieron de la cantera madridista, resaltando el trabajo colectivo y el mérito de quienes reciben su oportunidad conforme al desempeño que muestran en los entrenamientos y la actitud en el campo. “El fútbol demanda trabajar en equipo. Gonzalo lo entiende bien, tiene un momento de presión muy bueno, y luego tiene el gol que es fundamental, pero se le añade el trabajo defensivo”, detalló, según informó el medio.

El análisis de Xabi Alonso no se detuvo en el ataque, sino que incluyó a otros integrantes de la plantilla. Alonso celebró la disponibilidad de Eduardo Camavinga tras su regreso al equipo y expresó su expectativa de que el mediocampista francés pueda mantener la continuidad en el juego competitivo. Además, el técnico también elogió a Rodrygo por su actuación y su aportación al conjunto blanco.

El medio que cubrió las declaraciones destacó, por último, que Alonso recordó las exigencias de la competición tras la victoria liguera, haciendo referencia al triunfo del FC Barcelona el día anterior. El entrenador del Real Madrid concluyó su comparecencia expresando la necesidad de seguir obteniendo victorias en los compromisos venideros para mantener la pugna en la competición.