Un muerto en un ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

El domingo por la tarde, un dron israelí arrojó una bomba sónica sobre Adayssé, ubicada en el distrito de Marjayún, mientras aviones de combate se desplazaban sobre la región. Este episodio se suma a una serie de incidentes registrados en el sur de Líbano, donde un ataque con dron impactó un vehículo en la carretera entre Tebnín y Safad el Batij, en Bint Yebeil, con saldo de una persona muerta y otra herida. Según informó el diario libanés L’Orient-Le Jour, estos hechos ocurrieron a pesar del alto el fuego que rige desde noviembre de 2024.

El ataque contra el vehículo fue confirmado por las Fuerzas Armadas de Israel, que atribuyeron la acción a una operación dirigida contra un supuesto "terrorista" vinculado a Hezbolá en la zona de Yamiyama, también en el sur del país. El incidente mortal se registró en la tarde del domingo, cuando el vehículo circulaba por la ruta antes mencionada y fue alcanzado por el dron israelí, reportó L’Orient-Le Jour.

En paralelo a estos acontecimientos, residentes de varias aldeas informaron sobre dos explosiones de considerable magnitud entre la noche del sábado y la mañana del domingo en el sur de Líbano. De acuerdo con el medio libanés, en Jiam, dentro del distrito de Marjayún, una explosión fuerte tuvo como origen posiciones israelíes en Tallet el Hamames. Horas después, en Hula y en aldeas aledañas del mismo distrito, se registró una detonación similar alrededor de las 2:00 a.m., seguida por la presencia de drones israelíes sobre la zona.

L’Orient-Le Jour detalló que la situación de tensión se amplió al valle de la Bekaa, donde drones de media altitud se desplazaron por áreas del norte de Baalbek, alcanzando Nahlé y Yunín, lo que incrementó la preocupación de los residentes sobre posibles nuevas operaciones aéreas.

Desde que se implementó el alto el fuego en noviembre de 2024, no se han reportado ataques de Hezbolá contra territorio libanés. No obstante, el medio libanés señaló que el ejército israelí ha efectuado múltiples bombardeos argumentando que responde a supuestas violaciones del acuerdo por parte de la milicia chií. La serie de incidentes recientes contradice la estabilidad esperada tras el cese de hostilidades, iluminando una escenografía de tensión constante en las zonas fronterizas.

Las continuas actividades aéreas descritas por L’Orient-Le Jour incluyen tanto vuelos de aviones de combate como de drones israelíes, cuya presencia se ha hecho habitual en los cielos de las poblaciones sureñas y del valle de la Bekaa. La población local ha reportado un clima de inquietud por la frecuencia y el impacto de estos sobrevuelos, sobre todo después de los ataques y explosiones que han afectado directa o indirectamente a zonas residenciales y rutas de tránsito.

El medio libanés resaltó que la operación en Yamiyama, y el ataque contra el vehículo en Bint Yebeil, forman parte de una dinámica de confrontación marcada por acciones puntuales que, pese al alto el fuego, han continuado tensionando la frontera sur del Líbano. Las autoridades no han detallado la identidad de las víctimas del ataque en la carretera Tebnín–Safad el Batij, pero los reportes reflejan una persistente incertidumbre entre los habitantes de la región.

L’Orient-Le Jour subrayó, además, que estos acontecimientos han ocurrido en un contexto donde la tregua vigente no ha impedido la ejecución de maniobras militares israelíes. Esta continuidad de operaciones aéreas y terrestres refuerza el clima de alarma y la expectativa de posibles nuevos incidentes en el límite entre Israel y Líbano.