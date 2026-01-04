Un ataque de una banda criminal deja al menos 30 muertos en un mercado del oeste de Nigeria

Fuentes de la comunidad local estiman que la cifra real de fallecidos tras la irrupción de un grupo armado en la plaza de Daji, en el estado de Níger, oeste de Nigeria, podría superar las 50 personas, como reportó el medio Daily Trust. Las víctimas incluyen mujeres y, además de los asesinatos, los atacantes incendiaron comercios, sustrajeron alimentos y objetos de valor y perpetraron secuestros, según informantes y testigos locales consultados por el diario nigeriano.

El portavoz policial del estado, Wasiu Abiodunal, declaró al Daily Trust que los hechos se iniciaron el sábado en torno a las 16:00, cuando un grupo de "bandidos", denominación local para los autores de este tipo de crímenes, apareció armado en el mercado de Daji. Según explicó Abiodunal, los atacantes abrieron fuego de forma indiscriminada contra las personas presentes y los disparos se prolongaron hasta la madrugada del domingo, lo que incrementó la magnitud del ataque.

Daily Trust añadió que, además de las víctimas mortales y de los numerosos heridos, hay un número indeterminado de personas secuestradas, lo que agrava la devastación causada en la comunidad. Fuentes a las que accedió dicho medio aseguraron que los agresores, después del tiroteo, robaron importantes cantidades de alimentos y varios objetos de valor destinados a la venta en el mercado. Posteriormente incendiaron el mercadillo, lo que generó considerables daños materiales e intensificó la sensación de inseguridad en la región.

Informes recogidos por Daily Trust sostienen que, mientras las autoridades elevan oficialmente la cifra de muertos a 30, residentes y personas que presenciaron los sucesos afirman que "el número de víctimas puede ser mucho mayor", debido a la dificultad para acceder a la zona tras los ataques y al temor de los sobrevivientes a denunciar lo ocurrido. Versiones recogidas por la prensa local indican que los secuestros y ataques de grupos armados en el estado de Níger, y en particular en comunidades rurales como Daji, se han vuelto cada vez más frecuentes.

El episodio es uno más de una secuencia de agresiones perpetradas por grupos considerados criminales en el noroeste y centro-norte de Nigeria. Según Daily Trust, estos grupos operan con relativo control sobre áreas rurales, ejecutando saqueos, secuestros y asesinatos de manera recurrente. Organizaciones sociales han denunciado la falta de presencia estatal efectiva y las dificultades que enfrentan las fuerzas de seguridad para contener estas incursiones.

Hasta el momento, la policía local se encuentra realizando operativos en la comunidad, aunque la incertidumbre y el temor persisten entre los residentes. El mismo portavoz de la policía, Wasiu Abiodunal, informó que se han activado medidas adicionales de patrullaje y vigilancia en la zona, mientras continúa la búsqueda de los responsables y de las personas desaparecidas.

Según lo consignado por Daily Trust, este ataque se enmarca dentro de un contexto de inseguridad alimentada por la debilidad de la administración local, la proliferación de armas ilegales y la limitada capacidad de reacción de las fuerzas del orden. El medio señala que la comunidad de Daji enfrenta hoy una situación de emergencia humanitaria tras la destrucción del principal espacio de comercio y abastecimiento de alimentos, al tiempo que muchas familias buscan a parientes desaparecidos.

El incremento de los ataques en la región ha encendido las alarmas entre los gobiernos locales y organizaciones civiles. Diversos testimonios publicados por Daily Trust recogen el miedo de los habitantes ante nuevos posibles ataques y denuncian la lentitud en la respuesta estatal. Elementos de seguridad se mantienen desplegados en las inmediaciones, aunque la atmósfera en Daji continúa dominada por la incertidumbre mientras prosiguen las investigaciones sobre la identidad y el paradero de los responsables.