Sánchez promete a la militancia culminar la legislatura hasta 2027 y pide "cabeza alta, valentía y determinación"

La condena al ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la defensa del derecho internacional figuran entre los puntos que Pedro Sánchez destacó en su carta dirigida este domingo a los afiliados del PSOE, en la que expresó su rechazo “con rotundidad” a la acción militar y reafirmó la postura gubernamental en asuntos internacionales. Según informó Europa Press, el presidente del Gobierno abordó tanto el contexto político internacional como nacional en su comunicación con la militancia socialista. Sánchez instó a los militantes a mantener la moral alta y a responder con “cabeza alta, valentía y determinación” ante los retos actuales, subrayando el compromiso del partido de culminar la legislatura y gobernar hasta 2027.

En la misiva, Sánchez reconoció las “dificultades” existentes y apeló a la resistencia, animando a no “tirar la toalla” y a avanzar con decisión. Según publicó Europa Press, el jefe del Ejecutivo recalcó que su administración mantiene “firmes” las convicciones y encara 2026 con “energía, nuevas políticas y la ambición de siempre”. El mandatario sostuvo que el Gobierno seguirá trabajando por sus objetivos y que “no vamos a cejar en el empeño. Seguiremos adelante”.

Sánchez detalló las motivaciones que fundamentan la insistencia en proseguir con la agenda de gobierno. El primero, remarca Europa Press, reside en los resultados obtenidos durante los últimos siete años, que el presidente califica como los mejores en materia económica, social y medioambiental de la historia democrática del país. A pesar de ese balance, reconoció que aún existen desafíos pendientes, como la creación de empleo, la mejora de los salarios, la reducción de desigualdades y la corrección de injusticias. “Vamos en el buen camino y no nos podemos detener”, afirmó en la carta recogida por Europa Press.

El segundo argumento presentado por Sánchez es el papel de España como contrapeso en Europa frente al avance de la “internacional ultraderechista”. El presidente del Gobierno defendió que España se mantiene como una de las pocas voces en el continente que sostiene posiciones firmes en favor de la paz, el Estado del Bienestar, los derechos laborales, la lucha contra el cambio climático y el feminismo. Europa Press destacó que Sánchez advierte acerca de los riesgos de que esa “internacional ultraderechista”, con apoyo de la derecha tradicional, quiera imponer retrocesos sociales, económicos y políticos. De acuerdo con el contenido aludido por Europa Press, el presidente mencionó que tales fuerzas promueven la militarización, los recortes y la privatización de servicios públicos, el debilitamiento del sistema basado en reglas y el “fin de la paz” para imponer la ley del más fuerte.

El tercer motivo por el que Sánchez se mantiene firme, según reportó Europa Press, tiene un fundamento ideológico y ético. El presidente citó al pensador alemán Ernst Bloch para reivindicar el “principio de la esperanza”, subrayando que los progresistas tienen el deber moral de defender el progreso “especialmente cuando el progreso está en peligro”. En sus palabras, “ahora, más que nunca en todos estos años, es momento de mostrar compromiso y coraje”.

Sánchez enfatizó en repetidas ocasiones su decisión de completar el mandato: “No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima. No renunciaremos a ser un referente de esperanza para todos los europeos progresistas”, según recogió Europa Press en su revisión de la comunicación a la militancia.

El presidente situó el actual contexto internacional y nacional como uno en el que fuerzas externas tratan de persuadir que “la era de la paz y el progreso ya ha pasado” y que es momento de retrocesos. A ese panorama contrapuso la necesidad de los socialistas de “afrontar la realidad y conseguir que España siga avanzando”, pese a la adversidad y la presión que, según Sánchez, ejerce la coalición política de PP y Vox, la cual –afirmó– continuará atacando, incluso si ello implica “rebasar los límites de la verdad y la democracia”, tal como publicó Europa Press.

La carta representa un llamado a la unidad interna y a la reafirmación del proyecto político liderado por el PSOE, con la intención de culminar las reformas y políticas anunciadas para la legislatura. De acuerdo con Europa Press, Sánchez vinculó los avances logrados en el país con la voluntad política de sostener medidas de progreso frente a quienes plantean alternativas de retroceso. El mensaje del presidente incluye además la apelación a continuar ejerciendo presión y liderazgo en Europa, manteniendo la narrativa de que España actúa como barrera frente a tendencias conservadoras que, según expresó, amenazan derechos y libertades conquistados.

La comunicación con la militancia, según consignó el medio Europa Press, sirvió también para remarcar que, pese a los logros alcanzados, aún persisten desafíos sustanciales y es necesario mantener el impulso de transformación. En la carta se delineó la voluntad de enfrentar las presiones externas y continuar promoviendo iniciativas en las áreas de empleo, salarios y reducción de desigualdades, sosteniendo la apuesta por la cohesión social y la apuesta por la esperanza como motor del proyecto político del partido.