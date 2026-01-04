Ramón Díaz "da un paso a un lado" y deja el Coviran Granada

Antes de asumir la dirección del banquillo del Coviran Granada, Ramón Díaz había apostado por dejar atrás una carrera considerada prometedora orientada hacia la NBA, según consignó la entidad andaluza. Su decisión de incorporarse al club rojinegro en julio tenía como objetivo principal liderar un proyecto inicialmente diseñado para competir en la Primera FEB. No obstante, el paso de Díaz por el equipo concluyó tras la derrota sufrida frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos durante la jornada 14 de la Liga Endesa, tal como informó el club mediante un comunicado oficial replicado por varios medios este domingo.

La institución granadina comunicó públicamente la salida de Ramón Díaz como entrenador principal, detallando que la medida fue tomada al día siguiente del resultado adverso frente al equipo burgalés. Según publicó el Coviran Granada en su nota oficial, el técnico originario de Granada decidió apartarse del cargo como muestra de "responsabilidad y compromiso con el club rojinegro", motivado por su intención de contribuir a cambiar la dinámica negativa que atraviesa la plantilla en la Liga Endesa.

En el mismo comunicado oficial, reproducido por medios especializados, el club recordó que Díaz llegó para asumir el liderazgo de un equipo con objetivos deportivos claros y con la mirada puesta en escalar posiciones en la principal competición profesional del baloncesto español. Sin embargo, los resultados recientes mantuvieron al Coviran Granada en el último puesto de la tabla, con una diferencia de dos victorias respecto de la zona de permanencia, lo que complicó sobremanera el panorama deportivo de la entidad.

La dirección deportiva del Coviran Granada expresó que la decisión de Díaz tuvo como única finalidad "provocar un cambio de dinámica en la plantilla". El club subrayó que la marcha del entrenador no respondía a motivos ajenos al desempeño del equipo, sino exclusivamente a su ánimo de favorecer un giro que permita encauzar de nuevo la temporada. El medio recogió también la valoración de la directiva sobre el gesto de Díaz, definido como un acto en beneficio del colectivo.

Desde su llegada el pasado mes de julio, Díaz había interrumpido una posible trayectoria internacional que lo acercaba a la NBA, como destacó el comunicado. Eligió apostar por el club de su ciudad natal, sumándose a un proyecto deportivo planteado para competir inicialmente en la división FEB, pero que terminó recalando en la máxima categoría nacional. La determinación del entrenador de dejar su cargo ocurre en un momento donde el equipo se encuentra colista y enfrenta un contexto deportivo delicado, en el que sumar victorias resulta esencial para lograr la permanencia.

El Coviran Granada, ante esta coyuntura, busca reactivar al grupo con medidas que persiguen un cambio en la dinámica del vestuario, según informó el propio club. En las palabras incluidas en el comunicado y publicadas por medios como el citado, la entidad valora el compromiso mostrado por Díaz con el equipo y recalca que su marcha tiene el propósito de beneficiar a la institución.

La próxima tarea de la directiva será anunciar un nuevo entrenador que asuma el reto de revertir el rumbo en la Liga Endesa, intentando minimizar el impacto de la última derrota y la baja de su preparador principal. La plantilla aguarda una reacción que permita mejorar los resultados en lo que resta de la campaña, según detalló el club nazarí en su nota. Todo ello en un escenario deportivo donde la permanencia en la máxima categoría se presenta cada vez más desafiante, situando al Coviran Granada ante la necesidad de reconfigurar su estrategia dentro y fuera de la cancha.