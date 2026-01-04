La OEA convoca al Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, manifestó que la resolución de la actual crisis en Venezuela debe surgir de la voluntad del pueblo de ese país, ajustándose al marco institucional y respetando la Constitución venezolana. Según informó la OEA, Ramdin subrayó que para poder abordar los recientes acontecimientos de forma abierta y colectiva, se convocará a una reunión del Consejo Permanente del organismo con el objetivo de discutir la incursión militar por parte de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.

El medio especificó que la principal prioridad de Ramdin consiste en evitar una mayor escalada de tensiones y apoyar una salida pacífica, una vez ocurrida la operación militar extranjera en el territorio venezolano. El comunicado de la OEA recogió el llamado del secretario general a todos los involucrados para que se adhieran estrictamente al Derecho internacional, apuesten por el arreglo pacífico de las controversias y cumplan con los estándares de los Derechos Humanos.

Tal como publicó la OEA, Ramdin expresó que la legitimidad democrática y la estabilidad duradera solo pueden conseguirse a través de procesos pacíficos, fomentando un diálogo inclusivo y asegurando la solidez de las instituciones. El comunicado recalcó que cualquier solución al conflicto debe enmarcarse en el orden constitucional existente en Venezuela, con énfasis en la participación ciudadana y el respeto a la institucionalidad.

Además, el secretario general instó a los actores venezolanos a mantener la unidad con el propósito de salvaguardar la paz y la convivencia democrática. La OEA subrayó que la organización promoverá la discusión constructiva entre sus miembros, de modo que se examinen colectivamente las posibles acciones a seguir ante la crisis.

Por otra parte, la declaración enfatizó el papel del Consejo Permanente como espacio central para que los Estados miembros analicen las implicaciones de los recientes sucesos y valoren los pasos siguientes. Entre las preocupaciones señaladas figuran la necesidad de evitar una mayor inestabilidad regional y el compromiso con la búsqueda de una solución respaldada por los principios del Derecho internacional.

En el contexto de esta crisis, según consignó la OEA, el organismo propuso como pilar fundamental la defensa de los derechos y garantías democráticas, al tiempo que incentivó a todos los factores políticos nacionales e internacionales a sumarse al proceso de desescalada y solución pacífica propuesta.

La convocatoria al Consejo Permanente forma parte de los mecanismos institucionales con los que la OEA busca canalizar las preocupaciones de sus Estados miembros frente a situaciones que puedan amenazar la paz continental. En palabras de Ramdin, la finalidad es “asegurar que los Estados Miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva”, lo que implica un trabajo mancomunado en el análisis de la coyuntura y la búsqueda de rutas alternativas de solución.

En consonancia con la postura tradicional del organismo hemisférico respecto a la defensa del orden constitucional y los Derechos Humanos, el secretario general reiteró la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, privilegiar el diálogo e impedir acciones que aumenten el riesgo de confrontación o violencia interna y externa.

La OEA reportó que los Estados miembros serán llamados a discutir y considerar diversas alternativas de acción que permitan regresar al cauce institucional en Venezuela, manteniendo como prioridad la protección de la población y la estabilidad regional.