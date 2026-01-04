Feijóo rechaza que el futuro de Venezuela pase por Delcy Rodríguez y reprocha al Gobierno su connivencia con Maduro

Miles de ciudadanos venezolanos siguen detenidos en cárceles del país, entre ellos una veintena de nacionales españoles, como consecuencia de lo que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera una falta de acción contundente por parte del Gobierno de España en defensa de los derechos humanos. Según informó Europa Press, Feijóo abordó esta situación en una carta pública titulada “Hacia la plena libertad de Venezuela”, difundida en la red social X, en la que exige una “transición democrática real” en Caracas y responsabiliza al Ejecutivo español de facilitar, con su postura, la permanencia del régimen de Nicolás Maduro.

La misiva de Feijóo, citada por Europa Press, rechaza frontalmente que el futuro de Venezuela se encuentre en manos de Delcy Rodríguez, a quien identificó como “la mano derecha de Maduro en los últimos años”, y define como “cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela”. El dirigente del PP subrayó que Rodríguez forma parte de “el pasado más oscuro” del país sudamericano, y calificó como inadmisible presentarla como “solución o figura de transición”, recordando que está sancionada tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos debido a “violaciones masivas de derechos humanos”. Según Feijóo, mantener a Rodríguez en la primera línea política supondría “una operación de continuidad del régimen, que el pueblo ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas”.

El líder popular reivindicó la necesidad de impulsar una verdadera transición democrática, incidiendo en que “las dictaduras no se derrocan a medias” y que la recuperación de la libertad en Venezuela demanda “que los venezolanos tengan voz y la capacidad de decidir sobre el rumbo de su país”. Feijóo destacó la reciente detención de Maduro por parte de las autoridades estadounidenses como un “hecho histórico”, señalando que se ha tratado de la derrota de “un mal” que durante años “provocó la ruina de un país rico, la destrucción de sus instituciones y el mayor éxodo de Iberoamérica”. Según consignó Europa Press, el propio Feijóo insistió en que “la apertura de un tiempo nuevo” en Venezuela requiere que la sociedad recupere derechos y oportunidades, con un liderazgo opositor legitimado mediante sufragio.

Feijóo defendió el papel del presidente legítimo, Edmundo González, y de la dirigente María Corina Machado como garantes de una salida “democrática, pacífica y constitucional” a la crisis, en palabras reproducidas por Europa Press. Para el presidente del PP, ambos representan la “vía democrática” que puede llevar a Venezuela hacia una recuperación institucional efectiva. En opinión de Feijóo, solo a partir de la convocatoria de un proceso electoral plenamente libre será posible alcanzar una solución de fondo al conflicto venezolano.

Dentro de su mensaje, Feijóo también dirigió duras críticas al Gobierno español, a quien reclamó firmeza, liderazgo y el uso efectivo de todas las herramientas diplomáticas disponibles ante “la tiranía de Maduro”. Según publicó Europa Press, el líder de la oposición reprochó al Ejecutivo haber “facilitado tiempo y excusas” al régimen venezolano en momentos donde —aseguró— “ambas cosas se le acababan”. Feijóo lamentó “la influencia y el respeto que España ha perdido”, advirtiendo sobre la dificultad de revertir este retroceso en el plano internacional.

El dirigente popular remarcó la importancia de que quienes creen en los valores democráticos en España actúen con el ejemplo que —a su entender— falta en el actual Gobierno. Reclamó atención para la situación de los españoles presos en Venezuela y para la problemática del exilio, cuestiones que relacionó directamente con los “intereses españoles” en el país sudamericano. En su visión, estos intereses se ven afectados “por las amistades peligrosas por parte de la izquierda española”, frase textual recogida en Europa Press, con la que Feijóo señaló vínculos políticos que, en su opinión, condicionan la respuesta ante las autoridades de Maduro.

Feijóo concluyó que su formación permanecerá “firme en la defensa” de los intereses nacionales y de los derechos de los ciudadanos afectados por la situación venezolana. Según Europa Press, el dirigente popular expresó que la libertad de Venezuela constituye una causa que requiere de la conciencia española una postura activa y comprometida. En su carta, subrayó que la colaboración de aliados de Maduro, tanto en España como fuera de ella, representa una “mancha histórica” que será difícil de superar. Todo esto, insistió el presidente del PP, convierte la defensa de los derechos fundamentales y de la libertad en Venezuela en un asunto que trasciende fronteras y que compromete a la comunidad internacional.