El presidente de Corea del Sur comienza su primera visita a China en medio de nuevos ensayos norcoreanos

El programa del mandatario surcoreano en China incluye reuniones con la comunidad coreana residente en el país antes de sostener un encuentro clave con el presidente chino Xi Jinping, previsto para el lunes. Según informó la agencia Yonhap, Lee Jae Myung centrará su visita en obtener el respaldo de China para rebajar las tensiones con Corea del Norte y avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana, un objetivo que marcó como central en la política exterior de su administración. La llegada de Lee a Pekín ocurre en un contexto delicado, marcado por nuevos ensayos balísticos de Corea del Norte reportados este domingo, que han generado una respuesta inmediata de la región.

Tal como publicó Yonhap, la visita de Lee Jae Myung es la primera de un presidente surcoreano a China desde 2019 y la primera desde que el actual mandatario asumió el cargo en junio. Este viaje de cuatro días cobra una relevancia particular por las recientes tensiones militares, ya que Japón denunció el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos norcoreanos, según detallaron las autoridades japonesas, y exigió explicaciones a través de la embajada nipona en Pekín. El incidente constituye el primer lanzamiento con armas nucleares del año 2026, lo que desencadenó una "enérgica protesta" diplomática de Japón a Corea del Norte, de acuerdo al reporte de Yonhap.

El encuentro entre Lee y Xi será el segundo tras la reunión que mantuvieron en Gyeongju durante el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a comienzos de noviembre, cuando Xi Jinping visitó Corea del Sur tras una ausencia de once años. La oficina presidencial de Lee detalló que ambos líderes prevén firmar más de 10 memorandos de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en sectores diversos. Según consignó Yonhap, ese paquete de acuerdos se enfocará en reforzar las áreas de economía, tecnología, educación y cultura, alimentando la relación estratégica entre ambos países asiáticos.

El presidente surcoreano también programó en su agenda varios encuentros con residentes coreanos en China antes del inicio formal de la cumbre. Yonhap señaló que Lee busca transmitir un mensaje de respaldo a la diáspora, instando a una mayor integración y aprovechamiento de los lazos económicos y culturales que unen a ambas naciones. La comunidad coreana en China constituye un actor de relevancia en las relaciones bilaterales, dada su presencia en sectores estratégicos y su papel como puente cultural y económico.

En relación al contexto de seguridad, la agencia Yonhap subrayó que la realización de pruebas balísticas por parte de Corea del Norte ha intensificado la preocupación internacional y subrayado la urgencia de restaurar canales de diálogo entre Seúl y Pyongyang. Lee prevé exponer ante Xi Jinping la necesidad de contar con la influencia de Pekín para persuadir a Corea del Norte de regresar a la mesa de negociaciones y comprometerse con la desnuclearización. El avance de este proceso, según fuentes diplomáticas citadas por el medio, requerirá del respaldo y la mediación de China, percibido como uno de los pocos aliados con capacidad de influir en el régimen norcoreano.

La agenda de la visita también contempla el impulso de proyectos conjuntos en áreas como la innovación tecnológica y la cooperación en materia ambiental. Yonhap indicó que miembros de las delegaciones discutirán nuevos mecanismos para fomentar el comercio y el intercambio de inversiones, así como medidas para fortalecer la seguridad regional ante escenarios de inestabilidad. Las conversaciones buscarán, según la presidencia surcoreana y citada por la agencia, mecanismos que permitan un flujo estable de productos y servicios entre ambas economías.

De acuerdo a Yonhap, esta visita de Estado tiene el objetivo de restablecer el diálogo de alto nivel interrumpido por la pandemia y las tensiones geopolíticas, y asegurar que las diferencias regionales no deriven en rupturas comerciales o diplomáticas. Entre los acuerdos previstos figuran iniciativas para el reconocimiento recíproco de títulos universitarios, la promoción de proyectos culturales conjuntos y nuevos marcos de cooperación en investigación y desarrollo.

La presidencia surcoreana resaltó, acorde al medio surcoreano, que el viaje busca cimentar una cooperación más sólida para enfrentar los desafíos regionales, ante la percepción de que la paz y la estabilidad en la península dependen de medidas multilaterales y de la mediación china. Fuentes diplomáticas citadas por Yonhap afirmaron que la misión diplomática de Lee en China resultará clave para marcar el rumbo de la política exterior surcoreana en los próximos años y sentar las bases para futuros encuentros trilaterales, especialmente si Corea del Norte mantiene el actual ritmo de ensayos militares.

La interacción entre ambos países se da en un momento de creciente tensión regional, donde las capacidades de defensa y la búsqueda de soluciones diplomáticas adquieren especial urgencia tras los recientes movimientos de Pyongyang. Así, la presencia de Lee Jae Myung en Pekín representa, según sostuvo Yonhap, una oportunidad para redefinir estrategias en la península de Corea y fortalecer la cooperación entre los principales actores del noreste asiático.