Cientos de manifestantes protestan frente a la prisión de Nueva York en la que está encerrado Maduro

“¡No más golpes de Estado! ¡No más guerras! ¡América Latina no es vuestra!” fue una de las consignas que se repitió entre los cientos de personas que se reunieron ante el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece el presidente venezolano Nicolás Maduro bajo custodia. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, la concentración fue impulsada por el grupo The People's Forum y secundada por la Coalición Answer, que ha sumado su participación en más de cien movilizaciones realizadas en ciudades de Estados Unidos tras la detención de Maduro. Los manifestantes han expresado su rechazo a la intervención militar reciente en Venezuela y han calificado como “secuestro ilegal” la captura realizada durante la madrugada del sábado en Caracas.

Según consignó The People's Forum, la movilización reunió a ciudadanos y representantes de organizaciones sociales estadounidenses que exigieron el cese inmediato de acciones militares y denunciaron intereses geopolíticos en la región. Answer, organización con amplia trayectoria en la convocatoria de manifestaciones contra políticas bélicas, señaló: “Esta Administración Trump ha cometido un nuevo e indignante acto de guerra atacando Venezuela y secuestrando al presidente del país”. La agrupación acusó a la administración estadounidense de buscar el control de los recursos venezolanos, en particular el petróleo, y de utilizar motivos como el combate al narcotráfico o la promoción de la democracia como pretextos para ejecutar una estrategia de dominación en América Latina.

De acuerdo con información publicada por distintos medios, el arresto de Nicolás Maduro fue efectuado por militares de las fuerzas especiales de Estados Unidos en una operación en Caracas la madrugada del sábado. Luego de su captura, el jefe de Estado venezolano fue trasladado al buque de guerra estadounidense USS Iwo Jima, posteriormente a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y, finalmente, al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece a la espera de una comparecencia judicial.

Según detalla el pliego de cargos presentado en su contra y citado por medios estadounidenses, Maduro enfrenta una acusación por conspiración narco-terrorista, amparada en el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. Los documentos judiciales consignan, además, cargos adicionales por fabricación, distribución o entrega de sustancias controladas –concretamente, la posesión de cinco kilogramos de una sustancia identificada como cocaína–, así como conspiración para la importación de cocaína. También figura la acusación de posesión y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

La protesta frente al centro penitenciario de Brooklyn formó parte de una serie de acciones colectivas que han tenido lugar en todo el país, según explicó la Coalición Answer. El grupo destacó que la ciudadanía estadounidense mayoritariamente rechaza la política bélica y criticó el uso de recursos fiscales para financiar intervenciones militares “mientras hay familias trabajadoras que no llegan a fin de mes”, en palabras atribuidas a sus voceros por medios estadounidenses.

Organizadores y asistentes enfatizaron que la movilización busca frenar “otra guerra sin fin” en la región y exigieron la inmediata liberación de Maduro, así como el cese de lo que han calificado como “máquina de guerra”. Tanto The People's Forum como Answer advirtieron sobre el impacto social y económico que, según sus declaraciones recogidas por los medios, las operaciones militares tienen para los sectores más vulnerables tanto en Estados Unidos como en América Latina.

La agenda judicial establece que Nicolás Maduro debe comparecer el lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a las 12:00 horas (18:00 hora peninsular española). Allí se iniciará el proceso legal en su contra, en el que, además de los cargos relacionados con el narcotráfico, se evaluarán las acusaciones sobre manejo de armas de alto poder. La expectativa sobre el desarrollo del juicio y las consecuencias diplomáticas ha generado manifestaciones y posicionamientos por parte de múltiples actores sociales y políticos, según destaca la cobertura reiterada de los medios estadounidenses.

Las protestas y pronunciamientos de las organizaciones sociales estadounidenses recogen el malestar de sectores de la población respecto a la estrategia militar de la administración Trump y a la política exterior hacia América Latina. Las agrupaciones promotoras de las movilizaciones recordaron su histórica oposición a la guerra y denunciaron la continuidad de políticas que, a su juicio, reproducen lógicas intervencionistas a expensas de los derechos y la soberanía de otros países.