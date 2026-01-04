Antonia Muñoz, firme frente a la familia Rivera: "No temo demandas, con la verdad se va a todos los lados"

“No temo demandas, con la verdad se va a todos los lados”. Así resumió Antonia Muñoz su postura ante la creciente posibilidad de que enfrente acciones legales por parte de la familia Rivera, intensificando un conflicto familiar y mediático que lleva años sin resolverse. Muñoz, madre de Curro, sostiene que su hijo es descendiente directo de Antonio Rivera, padre del conocido torero Paquirri, defendiendo esta afirmación tanto en medios de comunicación como en intervenciones televisivas. Mientras la tensión interna dentro del clan Rivera aumenta, Antonia afirma que continuará con el proceso judicial convencida de que la justicia y el paso del tiempo validarán su versión sobre la identidad de su hijo.

Según destacó el medio, este enfrentamiento no es reciente. La controversia sobre la identidad de Curro ha formado parte de la vida pública de los implicados debido a las reiteradas declaraciones de Muñoz, quien argumenta que tanto ella como su hijo buscan reconocimiento y verdad, no beneficios económicos. Durante años, Antonia Muñoz ha acusado públicamente que se la engañó con las pruebas genéticas presentadas para establecer la filiación de Curro, cuestionando la legitimidad de esos resultados y reclamando que nunca se ofrecieron garantías suficientes en los procedimientos realizados.

De acuerdo con la información presentada, esta postura ha generado respuestas directas de miembros de la familia Rivera. Teresa Rivera y José Antonio Canales Rivera han manifestado en diferentes ocasiones su desacuerdo y malestar ante las declaraciones de Antonia Muñoz. Ambos han puesto en tela de juicio el relato de Muñoz y han expresado, en medios y apariciones públicas, su indignación por la persistencia de estas afirmaciones, aportando así nuevos episodios al conflicto familiar que se ha trasladado repetidamente a la esfera pública y mediática.

El medio consignó que las repercusiones no solo se limitan a la confrontación verbal. La posibilidad de demandas judiciales está presente, y Antonia Muñoz reconoce que debe estar preparada para esa eventualidad. En sus declaraciones, manifiesta que tampoco teme acudir ante la justicia, convencida de que si los Rivera desean defender su posición, deberán hacerlo “igual que yo” y bajo las mismas reglas legales. Su insistencia en sostener su versión se apoya, según sus palabras, en “las pruebas que asegura tener sobre el origen de Curro”.

El caso ha trascendido el ámbito familiar y ocupa un lugar constante en la prensa rosa y en debates televisivos, donde la disputa sobre la paternidad y la legitimidad de los lazos de sangre ha suscitado atención. Tal como publicó el medio, la convicción de Antonia Muñoz parece inamovible: insiste en no dar marcha atrás y afirma que mantendrá el proceso abierto, reafirmando su intención de “seguir adelante igual que ellos”. La madre de Curro comunica que para ella se trata de una obligación personal y moral defender a su hijo “hasta las últimas consecuencias”, alimentando así la percepción de que la resolución de este enfrentamiento todavía dista de lograrse.

Las distintas intervenciones públicas han hecho que la familia Rivera opte por cerrar filas y rechazar rotundamente las afirmaciones de Muñoz, fortaleciendo una postura de defensa colectiva. Según detalló el medio, la prolongada exposición mediática ha favorecido que el conflicto adquiera notoriedad, mientras ambas partes preparan sus respectivas estrategias legales en un entorno caracterizado por la controversia.

Antonia Muñoz afirma permanecer “muy tranquila”, mientras expresa su deseo de que la verdad prevalezca en el ámbito judicial. Su frase recurrente, “con la verdad se va a todos los lados”, se ha convertido en emblema de su lucha, destacando la importancia que otorga al reconocimiento por parte de la justicia del origen familiar que defiende para su hijo. La atención mediática y la tensión dentro de la familia Rivera aumentan en un contexto donde la resolución judicial y el paso del tiempo se presentan, para Muñoz, como herramientas para validar su versión ante la opinión pública.