Amnistía Internacional ve "probable" una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela

Entre los sectores considerados en mayor riesgo tras la incursión militar estadounidense en Venezuela, se encuentran activistas y defensores de derechos humanos que durante años se han opuesto a las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Este señalamiento forma parte de un comunicado de Amnistía Internacional, publicado tras la captura de Maduro y de Cilia Flores, transmitido por el medio de referencia, en el que la organización expresó gran preocupación sobre la situación de las garantías fundamentales en el país sudamericano y advirtió sobre las consecuencias que puede tener un aumento de la tensión.

Según consignó el medio, Amnistía Internacional describió como “muy probable” que la intervención militar de Estados Unidos constituya una violación del derecho internacional, así como de la Carta de las Naciones Unidas. La ONG subrayó además que la intención pública de Washington de administrar Venezuela y controlar sus recursos petroleros refuerza este posible incumplimiento de las normas internacionales. El organismo reclamó explícitamente a la administración de Donald Trump la adopción de medidas que aseguren la protección de la población civil y la defensa de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, incluidas figuras políticas como el presidente arrestado.

De acuerdo con la información reportada, la organización también hizo un llamamiento a las autoridades venezolanas para que se abstengan de ejercer represión y les recordó su responsabilidad de respetar tanto la legislación internacional como los derechos de la ciudadanía. Amnistía Internacional mencionó expresamente la necesidad de proteger los derechos de todos los venezolanos, un recordatorio que extendió a ambas partes involucradas en el conflicto.

El medio detalló que en su pronunciamiento, la ONG reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano, haciendo mención a las miles de víctimas y sobrevivientes que, según la organización, han sufrido violaciones graves y crímenes de lesa humanidad bajo la administración de Maduro. Además, destacó el éxodo de millones de personas que han abandonado el país en años recientes huyendo de las condiciones adversas.

En relación con la responsabilidad internacional y los mecanismos de rendición de cuentas, Amnistía Internacional reiteró su demanda de que el gobierno de Maduro sea sujeto de investigaciones profundas. Al igual que en ocasiones previas, la organización pidió la conformación de un tribunal independiente e imparcial encargado de procesar a los responsables cuando la evidencia así lo determine, enfatizó el medio.

La intervención militar estadounidense y la detención de un mandatario en ejercicio por parte de un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU representan, según el comunicado recogido por el medio, un agravamiento del deterioro del derecho internacional y del sistema de relaciones institucionales a nivel global. Amnistía Internacional advirtió que este tipo de acciones pueden fortalecer una lógica internacional basada en el empleo de la fuerza, la intimidación y la amenaza militar, lo que a su vez podría alentar la comisión de actos similares por parte de otros actores estatales.

El texto citado recuerda, en palabras de la organización, que “estas acciones son una señal de un sistema internacional regido por la fuerza militar, las amenazas y la intimidación, y aumentan el riesgo de que otros cometan actos similares”. La ONG concluyó subrayando su preocupación frente al precedente establecido por esta operación militar y sus posibles repercusiones sobre la estabilidad y el respeto a los derechos fundamentales, consignó el medio.