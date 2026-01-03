Venezuela solicita formalmente la convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad tras el ataque de EEUU

El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Reinaldo Moncada Acosta, remitió una carta oficial a la organización internacional en la que denunció que fuerzas especiales de Estados Unidos han realizado operaciones militares en varios puntos de Caracas y otras ciudades de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, empleando helicópteros y aviones en estos ataques. De acuerdo con el medio Europa Press, Venezuela sostiene que estos actos configuran una agresión armada sin precedentes recientes en la historia nacional y solicita la intervención inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU.

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, comunicó que la misión diplomática venezolana ante la ONU realizó oficialmente la petición para convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Según informó Europa Press, el objetivo principal del encuentro sería evaluar lo que Caracas describe como una “agresión criminal” procedente de Estados Unidos, instando en la carta enviada por Moncada Acosta a que “se discutan los actos de agresión perpetrados por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela”.

El gobierno venezolano pide al organismo internacional que condene estos hechos, exija el cese de los ataques armados y promueva medidas legales y políticas que lleven a Washington a rendir cuentas por los “crímenes de agresión cometidos”. El documento citado por Europa Press detalla que dichas acciones han estado dirigidas tanto a instalaciones civiles como a recintos militares, y se las califica como un “conjunto de ataques armados brutales” que afectan la seguridad interna del país y la integridad de su población.

Caracas subraya además que estos episodios constituyen un “flagrante acto de agresión, premeditado, reconocido y publicitado” por el Gobierno de Estados Unidos y que, a su entender, vulneran lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, el cual prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, las autoridades venezolanas califican los ataques como “criminales e injustificados” y recuerdan que solo encuentran antecedente en el bloqueo naval impuesto por Reino Unido, Alemania e Italia en el año 1902.

En la misiva oficial, Venezuela también argumenta que la intervención estadounidense representa, según su perspectiva, una “guerra colonial” cuyo propósito sería sustituir el gobierno existente y permitir un control extranjero de los recursos naturales del país, en particular las reservas de petróleo que se consideran entre las más grandes del mundo. “El ataque estadounidense muestra su verdadero rostro: se trata de una guerra colonial para destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente decidida por nuestro pueblo e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, entre ellos la mayor reserva de petróleo del mundo”, indica el gobierno, según reportó Europa Press.

El documento remitido a la ONU destaca que Venezuela se reserva el derecho inherente a la legítima defensa conforme al derecho internacional para proteger a su población, su integridad y su soberanía ante estos hechos. Conforme a la información recogida por Europa Press, la administración venezolana considera indispensable que Naciones Unidas actúe con urgencia frente a este escenario, ante el riesgo de una escalada mayor en el conflicto regional.

Además, el medio Europa Press mencionó que países como Colombia y Rusia han expresado ya su apoyo a la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad, que este mes se encuentra bajo la presidencia pro témpore de Abukar Osman, representante de Somalia, estado miembro no permanente del organismo junto a otros nueve, además de los cinco miembros permanentes.

El gobierno de Venezuela sostiene que estos ataques de Estados Unidos constituyen una violación directa tanto a la soberanía nacional como a las normas del derecho internacional, amparándose en las disposiciones de la Carta de la ONU para solicitar una respuesta multilateral y coordinada ante lo que define como una situación de emergencia internacional sin precedentes en el siglo XXI, según detalló Europa Press.