Rusia condena "la agresión de EEUU" a Venezuela bajo pretextos "insostenibles"

La preocupación por una posible ampliación del conflicto en Venezuela llevó a Moscú a pronunciarse a favor de una intervención inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que autoridades venezolanas y dirigentes de naciones latinoamericanas solicitaran de manera conjunta una reunión urgente para abordar la crisis. Según informó Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió este viernes un comunicado donde condenó de manera severa los recientes ataques aéreos sobre Caracas realizados por Estados Unidos, los cuales describió como un acto de "agresión armada" motivado, según su interpretación, por "pretextos insostenibles".

En su declaración, tal como consignó Europa Press, la Cancillería rusa enfatizó la necesidad de frenar una mayor escalada militar y se mostró partidaria de que “todas las partes que tengan diferencias” busquen una salida negociada. El Ministerio presidido por Serguéi Lavrov manifestó: “En la situación actual, lo fundamental es evitar una escalada y centrar los esfuerzos en una resolución mediante el diálogo. Estamos dispuestos a respaldar a las partes en este proceso”. Rusia subrayó que los fundamentos empleados para la operación estadounidense no resultan convincentes y responsabilizó de la crisis tanto a la decisión de Washington de anteponer la hostilidad ideológica al pragmatismo como a la falta de voluntad para construir lazos previsibles.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Moscú expresó que América Latina debe conservar su estatus de “zona de paz” tal como se consensuó en 2014, insistiendo en que Venezuela preserve su derecho a determinar de forma autónoma su destino, sin intervenciones externas, especialmente de tipo bélico. “A Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar”, reiteró el Ministerio ruso, según destacó Europa Press.

La reacción del gobierno ruso se produjo después de que Estados Unidos llevara a cabo bombardeos sobre territorio venezolano durante la madrugada, acción que coincidió con el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump acerca de la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, aunque hasta el momento Moscú no se había referido de forma directa a ese aspecto. En dicho comunicado, la diplomacia rusa recalcó que los catalizadores de la ofensiva estadounidense derivan de una preferencia por “la hostilidad ideológica” por encima de relaciones estables y predecibles.

Según detalló Europa Press, Moscú reafirmó su respaldo a la dirección política venezolana, señalando su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su apoyo explícito a la “línea de su liderazgo bolivariano, orientada a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia concluyó que sostiene su respaldo tanto a las autoridades venezolanas como al esfuerzo latinoamericano para activar mecanismos multilaterales de resolución, y especificó que la embajada rusa en Caracas mantiene sus operaciones en condiciones habituales, se encuentra en permanente contacto con funcionarios venezolanos y con los rusos residentes en Venezuela y no informó de ningún herido entre sus ciudadanos.

La postura de Rusia, de acuerdo a lo publicado por Europa Press, hace hincapié en que el futuro de Venezuela debe decidirse sin presiones ni acciones militares foráneas. Al insistir en la vía del diálogo, Moscú se alineó con la propuesta regional de evitar que el conflicto se agrave y sostuvo su disposición a intervenir diplomáticamente para encauzar conversaciones que busquen una salida negociada. La preocupación central radica, según reiteró la Cancillería, en la urgencia de contener la confrontación, evitar una escalada y resguardar la estabilidad regional.

Por otro lado, la embajada rusa en Venezuela comunicó, recopiló Europa Press, que las actividades cotidianas no se han visto alteradas tras los incidentes, informando que no existen registros de lesionados dentro de la comunidad de rusos residentes en la capital venezolana. El contacto entre la legación diplomática y las autoridades locales continúa de forma fluida mientras persiste la incertidumbre en el contexto de la situación interna.

Las autoridades rusas concluyeron sus manifestaciones reiterando la necesidad de que el conflicto venezolano sea discutido cuanto antes en el Consejo de Seguridad de la ONU, según remarcaron en sus gestiones diplomáticas y en consonancia con las voces de otras capitales latinoamericanas, según lo informado por Europa Press.