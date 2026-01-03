Agencias

Mueren cuatro personas tras estrellarse un helicóptero en Arizona, EEUU

Cuatro víctimas fallecieron en Arizona luego de que una aeronave se precipitara tras colisionar contra una cuerda recreativa en las montañas, indicaron autoridades, mientras la investigación de la FAA y la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte sigue en curso

La oficina del sheriff del condado de Pinal comunicó que un testimonio presencial afirmó haber visto el impacto del helicóptero contra una cuerda floja de uso recreativo, instalada sobre una distancia superior a un kilómetro en la cordillera próxima al cañón Telegraph. Este dato, destacado en el comunicado oficial citado por la agencia Europa Press, orienta la principal hipótesis sobre la causa directa del siniestro registrado este sábado en Arizona, Estados Unidos, donde fallecieron los cuatro ocupantes de la aeronave.

Según informó Europa Press, el accidente ocurrió en una zona montañosa del estado estadounidense de Arizona, cerca del cañón Telegraph. Las autoridades confirmaron que los servicios de rescate han accedido ya al lugar donde se produjo el estrellamiento del helicóptero y verificaron el fallecimiento de todas las personas a bordo. Los familiares de las víctimas han sido notificados conforme a los procedimientos habituales en este tipo de situaciones.

La misma fuente detalló que las pesquisas preliminares identificaron la presencia de una cuerda recreativa de extensión considerable, instalada a lo largo de la montaña. Un testigo presencial indicó que observó el momento en que la aeronave colisionó con ese cable, lo que precedió a la caída del helicóptero hasta el fondo del cañón. Las autoridades no divulgaron la identidad de los fallecidos ni describieron el tipo o matrícula del aparato siniestrado.

Europa Press indicó que, tras la confirmación del accidente, agentes de salvamento y seguridad permanecieron en el lugar para colaborar con la investigación, la cual permanece en curso. Se encuentran trabajando en el caso tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Los investigadores federales tratan de determinar con precisión la cadena de sucesos que llevaron al accidente, así como las circunstancias bajo las cuales se instaló la cuerda y los permisos o notificaciones pertinentes.

Las autoridades tampoco han adelantado si existen imputaciones o responsabilidades vinculadas a la colocación del cable recreativo sobre el cañón. Tampoco precisaron el contexto en que se utilizaba esta cuerda, una práctica extendida en el deporte de cuerda floja (slackline) de montaña, y si se había comunicado su presencia a las autoridades aeronáuticas competentes.

Mientras avanzan las tareas de investigación, la zona permanece bajo restricciones de acceso para facilitar las labores de los peritos y prevenir interferencias en la recolección de pruebas. Hasta el momento, la FAA y la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte no ofrecieron comunicados adicionales ni han anticipado los resultados de las primeras pericias técnicas.

La oficina del sheriff local mantiene la coordinación con los equipos federales y continúa proporcionando asistencia a las familias de las víctimas. Según publicó Europa Press, el desarrollo de la investigación podría requerir nuevos testimonios o la participación de especialistas en seguridad aérea y deportes de riesgo. Las autoridades reiteraron a la ciudadanía que cualquier información adicional sobre el suceso será difundida cuando existan conclusiones formales o avances significativos en las indagaciones.

