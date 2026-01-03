La embajadora de Venezuela en España se reúne con altos cargos del Senado para abordar la situación del país

El mensaje difundido por la Embajada de Venezuela en España, a través de la red social X, dejó constancia de la denuncia oficial sobre la “gravísima agresión militar” que sufre el país tras los bombardeos estadounidenses en Caracas, Miranda y La Guaira. En respuesta a estos hechos, la embajadora venezolana Gladys Gutiérrez Alvarado mantuvo un encuentro este sábado con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, quien acudió directamente a la sede diplomática para abordar la situación. Según consignó el medio, la reunión tuvo como objetivo informar de primera mano a representantes españoles acerca de la escalada del conflicto, que Venezuela califica como violación tanto del derecho internacional como de su soberanía.

El medio informó que Santiago, también portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, utilizó su perfil de X para expresar su rechazo a lo que denominó “ilegal agresión de Estados Unidos”. Además, urgió a que tanto España como la Unión Europea se pronuncien sin demora frente a este ataque que considera lesiona la soberanía venezolana. De acuerdo con lo publicado, Santiago remarcó la importancia de una posición clara por parte de estos organismos ante la crisis generada tras las acciones estadounidenses.

Tal como detalló la misma fuente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación comunicó que se encuentra siguiendo la evolución de la situación en Venezuela en coordinación con socios comunitarios y países del entorno regional. El objetivo, indicó el Ministerio según reportó el medio, es mantener un monitoreo en tiempo real de los acontecimientos que afectan tanto a la estabilidad del país sudamericano como a la seguridad y los derechos de sus ciudadanos.

La represalia militar de Estados Unidos que Venezuela denomina agresión no solo incluyó ataques a objetivos militares, sino también a zonas civiles, según denunció el Gobierno encabezado por Maduro y reportó la fuente. El comunicado de Caracas advierte que se ha atentado directamente contra territorio y población venezolana, afectando áreas en la capital, en Miranda, Aragua y La Guaira. En su mensaje, el Ejecutivo tildó la operación extranjera como una transgresión directa que merece el rechazo de la comunidad internacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó según el medio que las fuerzas militares de su país han capturado al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, procediendo a su traslado fuera de Venezuela. Frente a estas declaraciones, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, expuso en declaraciones reproducidas por la prensa que el Gobierno carece de información sobre el paradero del mandatario y de su esposa en este momento. Además, exigió a la administración estadounidense y a su presidente una prueba de vida tanto de Maduro como de la primera dama, en un contexto que mantiene en vilo la estabilidad política de Venezuela.

La cobertura de los acontecimientos por parte del medio también recogió el reclamo formal de Venezuela por la supuesta “violación flagrante” tanto de los principios del derecho internacional como de las normas que regulan la convivencia pacífica entre naciones. La ofensiva aérea, según describió la embajada en Madrid y replicó la prensa española, ha provocado reacciones tanto en el ámbito diplomático nacional como en los foros multilaterales de la región.

Funcionarios españoles, como Enrique Santiago, sumaron su voz al reclamo al calificar los bombardeos estadounidenses como una “agresión ilegal” y solicitar a las instituciones europeas y al Gobierno español una declaración pública que condene los ataques. La información difundida subraya que tanto la diplomacia española como la europea han optado, por el momento, por priorizar la vigilancia y la coordinación entre aliados antes de emitir pronunciamientos públicos.

Mientras la situación permanece sin resolución y con máxima tensión internacional, la embajada de Venezuela en España desarrolla gestiones para visibilizar en el escenario parlamentario español la gravedad de los sucesos. Además, de acuerdo con la información publicada, la exigencia venezolana de pruebas de vida para las máximas autoridades detenidas eleva el tono del conflicto y suma nuevas demandas al gobierno estadounidense.

La coyuntura descrita, según los datos aportados por el medio, sitúa a España y a la Unión Europea dentro de la esfera de observación internacional, en busca de mantener cauces diplomáticos abiertos y preservar la estabilidad interna y diplomática, en tanto se clarifican los hechos finales de la actual crisis venezolana.