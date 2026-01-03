Kast considera "una gran noticia" la captura de Maduro

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, ha expresado que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos representa un momento crucial para América Latina al abrir la posibilidad de restaurar la democracia y fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado y el narcotráfico. Según detalló el medio Europa Press, Kast celebró la detención del líder venezolano, señalando la urgencia de coordinar la recuperación del sistema democrático en Venezuela y de facilitar el regreso seguro de los millones de ciudadanos exiliados.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Kast utilizó su cuenta en la red social X para catalogar la detención de Maduro como "una gran noticia para la región". Relacionó la permanencia del mandatario venezolano en el poder con un régimen "sostenido por el narcotráfico y estructuras criminales", responsabilizándolo de la expulsión de más de 8 millones de venezolanos y de una situación de inestabilidad en América Latina. Kast subrayó que Maduro, a su juicio, no ostenta la presidencia legítima de Venezuela, sino que se vincula directamente con redes criminales y terroristas que, según afirmó, "amenazan gravemente la paz y la seguridad regional".

El medio Europa Press reportó que, tras la noticia de la captura, Kast instó a los gobiernos latinoamericanos a asumir un papel activo y coordinado en la transición que, considera, debe emprenderse. Enumeró tareas inmediatas como asegurar que los responsables del régimen venezolano abandonen el poder y enfrenten la justicia, apoyar el restablecimiento del sistema democrático y avanzar en la lucha regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En la misma declaración, Kast sostuvo que la defensa de la democracia requiere convicción, coordinación y un estricto respeto al Derecho Internacional. Estas declaraciones aparecen poco después de que la justicia estadounidense lograra la detención de Maduro, en un contexto en el que diversas autoridades latinoamericanas han manifestado su preocupación por la inestabilidad generada por el descontrol del tráfico de drogas y el alcance de organizaciones criminales en la región.

Europa Press también contextualizó la situación política de Kast, quien fue electo presidente en la segunda vuelta electoral celebrada el 14 de diciembre y asumirá el cargo el 11 de marzo. Durante la campaña, el líder del Partido Republicano mostró una posición firme contra los regímenes autoritarios en América Latina y ha manifestado reiteradamente su rechazo al gobierno de Maduro.

Al referirse al impacto social de la crisis venezolana, Kast destacó la magnitud del éxodo de ciudadanos venezolanos y las dificultades derivadas tanto para los países receptores como para la estabilidad y seguridad en la región. Según el presidente electo chileno, la solución a la crisis pasa por un esfuerzo conjunto que garantice justicia, coordinación internacional y prioritariamente el respeto irrestricto al marco legal internacional.

En su mensaje, citado por Europa Press, el líder del Partido Republicano subrayó que el proceso abierto por la captura de Maduro constituye el inicio de una tarea aún mayor para la región, en la que recae la responsabilidad de “asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas, coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, apoyar la recuperación de su sistema democrático y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

La publicación de Europa Press pone de relieve la postura de Kast, alineada con la exigencia de mayor compromiso regional en la defensa de los sistemas democráticos y la contención de la delincuencia transnacional, en un escenario marcado por el protagonismo del narcotráfico y las migraciones masivas.