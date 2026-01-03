Irán condena la "agresión militar ilegal" de EEUU sobre Venezuela

El Gobierno de Irán ha señalado que las consecuencias de los recientes ataques de fuerzas estadounidenses en Venezuela afectan no solo al país sudamericano, sino también al sistema internacional en su conjunto. De acuerdo con un comunicado divulgado este sábado y citado por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, estas acciones conllevan la erosión y la destrucción del orden internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Tal como publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, se solicita una condena explícita e inmediata por parte de la Organización de las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad y todos los Estados que apoyan la legalidad y la seguridad internacional.

Según informó la agencia de noticias, el pronunciamiento oficial de Teherán calificó la operación de Estados Unidos en territorio venezolano como una "agresión militar ilegal". Irán expresó su rechazo enérgico ante lo que considera una violación flagrante de la soberanía de Venezuela y su integridad territorial. El comunicado oficial amplió que estos hechos representan una transgresión de los principios fundamentales recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas del derecho internacional, detallando que el Artículo 2.4 de la Carta prohíbe tanto la amenaza como el uso de la fuerza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní enfatizó en su mensaje la gravedad de estos ataques militares, argumentando que pueden sentar un precedente peligroso para el manejo futuro de las relaciones internacionales y el respeto a la soberanía de los Estados. De acuerdo con información consignada en el comunicado, Teherán advirtió que permitir este tipo de intervenciones sin una respuesta adecuada podría debilitar las instituciones multilaterales y los mecanismos colectivos de resolución de conflictos.

El pronunciamiento iraní hizo referencia directa al derecho inherente de Venezuela a defender su soberanía, integridad territorial y autodeterminación, tal como establece el derecho internacional. Además, el Gobierno de Irán instó a que se tomen medidas apropiadas para que los "planificadores y perpetradores de crímenes" en este ataque respondan por sus acciones. Según detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores, consideran necesario que esta rendición de cuentas se produzca con base en el marco de las normativas internacionales existentes.

El texto difundido por las autoridades iraníes solicitó también a los Estados miembros de Naciones Unidas que refuercen su oposición a las acciones que violen los principios de la organización, remarcando la importancia de respetar la integridad de los Estados y la prohibición del uso unilateral de la fuerza. El Ministerio reiteró la invitación al Consejo de Seguridad para que asuma un papel activo y reaccione ante lo que describen como amenazas a la paz y la seguridad mundial.

En el mismo comunicado, Irán estableció que la reacción internacional ante lo ocurrido tendrá repercusiones sobre la credibilidad y eficacia de las normas multilaterales. Señaló además que proteger el orden global exige condenar sin ambigüedades cualquier intervención militar que transgreda los límites acordados por la comunidad internacional.

Irán culminó su pronunciamiento reiterando su respaldo a la soberanía de Venezuela y reafirmando su llamado a preservar el orden jurídico internacional y los mecanismos colectivos de protección de los derechos de los Estados soberanos.