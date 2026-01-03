El presidente de Ecuador aplaude la captura de Maduro: "A todos los narcochavistas les llega su hora"

Tras conocer la declaración de Estados Unidos que califica a Nicolás Maduro como parte de una red de narcotráfico, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó en sus redes sociales su apoyo a estas acusaciones e instó a los líderes de la oposición en Venezuela a aprovechar este momento para impulsar cambios en su país. En ese contexto, según publicó el medio que difundió las declaraciones, la noticia central fue la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas tras un ataque atribuido a Estados Unidos.

De acuerdo con la información de la fuente, Noboa subrayó que todos los integrantes del llamado “narcochavismo” afrontarán finalmente las consecuencias de sus actos, destacando que esa estructura perderá fuerza a lo largo del continente. En un mensaje difundido en su cuenta de X y citado por el medio, el mandatario ecuatoriano se refirió específicamente a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, a quienes animó a "recuperar su país" y les ofreció el respaldo de Ecuador. Según detalló la información, Noboa alineó su postura con las denuncias estadounidenses y posicionó a Ecuador como un socio para la transición política en Venezuela.

Por otra parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, también se sumó a las respuestas internacionales apoyando la detención de Maduro. El medio informó que Milei celebró públicamente el hecho con su frase emblemática “viva la libertad, carajo” y complementó su postura con la publicación de un vídeo de su intervención en la cumbre de Mercosur realizada en Brasil. De acuerdo con la cobertura, terminó su discurso abogando por una respuesta más contundente en la región latinoamericana frente a lo que considera “un experimento autoritario” en Venezuela y pidió dejar atrás las actitudes prudentes ante la situación. En la cumbre de Foz de Iguazú, el mandatario argentino había hecho referencia a la relevancia que, en su opinión, tienen la presión ejercida por Estados Unidos y el expresidente Donald Trump en favor de la causa venezolana.

El medio consignó que tanto Noboa como Milei coincidieron al manifestar que la presión internacional resulta esencial para apoyar a la población de Venezuela y para debilitar a redes de poder vinculadas con el chavismo. Los pronunciamientos figuran dentro de un contexto en el que la comunidad internacional, según el reporte, evaluó el impacto que tendrá la captura de Maduro en la vida política venezolana y en los equilibrios regionales, especialmente por la cercanía de elecciones y la presencia de figuras de la oposición que buscan protagonismo político en este nuevo escenario.

La publicación incluyó las reacciones de los presidentes latinoamericanos y su énfasis en la importancia de que los actores políticos venezolanos aprovechen el contexto de la captura. Noboa reafirmó su respaldo a los líderes opositores y se comprometió a respaldar medidas que considera necesarias para sostener una transición democrática, de acuerdo con la noticia. Milei, en tanto, reiteró que su gobierno apoya todas las iniciativas destinadas a “liberar al pueblo venezolano” y criticó lo que considera inacción por parte de otros gobiernos de la región respecto a Venezuela.

La cobertura también resaltó que ambos mandatarios utilizaron plataformas digitales y mensajes públicos para definir su postura, sugiriendo, según se desprende del contenido distribuido por el medio, una estrategia de comunicación destinada tanto a sus propios ciudadanos como a la audiencia internacional que sigue la evolución de la crisis venezolana.

Diversos analistas citados por el medio señalaron la relevancia de estos pronunciamientos para el devenir inmediato de las relaciones diplomáticas en Sudamérica, donde se observa un incremento de declaraciones que rechazan el modelo gestionado por el chavismo durante los últimos años. La posición de Noboa y Milei, según la fuente, podría incentivar nuevas tomas de posición en otros países latinoamericanos.

El desarrollo de estos acontecimientos tuvo lugar en medio de debates sobre el impacto que tendrá la captura del líder venezolano en la configuración política regional, observando con atención las respuestas y alineamientos que surgen tras las declaraciones de Estados Unidos y las reacciones de las capitales latinoamericanas. La noticia, reportada por el medio citado, concluyó que los seguidores de la oposición venezolana esperan que este momento abra nuevas posibilidades para cambios políticos, en una coyuntura sudamericana muy atenta a los efectos de estas acciones y posicionamientos tanto en Caracas como en América Latina.