Zohran Mamdani, recientemente elegido alcalde de Nueva York con el 50,78 por ciento de los votos, comunicó directamente al presidente Donald Trump su desacuerdo con la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, que concluyó con el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Durante esta conversación, Mamdani manifestó a Trump su rechazo a cualquier intento de cambio de régimen y acusó a la administración federal de vulnerar leyes tanto federales como internacionales mediante este tipo de acciones, según señalaron diversos medios estadounidenses.

La postura del alcalde se conoció tras su comparecencia ante la prensa, donde explicó el contenido de la llamada mantenida con el mandatario. Mamdani insistió en la honestidad y la claridad con las que acostumbra abordar diferencias políticas con Trump: “El presidente y yo siempre hemos sido honestos y directos con el otro sobre nuestros desacuerdos”, declaró, conforme recogió la cobertura de medios locales. Mencionó también su reciente visita al Despacho Oval en la Casa Blanca, escenario donde reforzó su compromiso de expresar con franqueza sus objeciones. “Fui honesto y directo en el Despacho Oval. Seré honesto y directo en las conversaciones telefónicas que tengamos. Los neoyorquinos me han elegido para ser honesto y directo”, afirmó Mamdani en declaraciones citadas por la prensa estadounidense.

El medio destacó que la crítica del alcalde neoyorquino abarcó, además del uso de la fuerza en Venezuela, la denuncia de supuestas violaciones normativas impulsadas desde Washington. Mamdani subrayó que tales movimientos para forzar un cambio de liderazgo en otros países vulneran el derecho internacional y las leyes estadounidenses, reiterando así su desacuerdo con las políticas del gobierno federal en materia de política exterior.

Zohran Mamdani accedió al gobierno de la ciudad de Nueva York tras vencer en las primarias demócratas con un programa político que se apartó de las corrientes tradicionales del partido. Su campaña se centró en propuestas de corte marcadamente progresista, entre las que incluyó la gratuidad del transporte en autobuses, el congelamiento de los alquileres y la atención escolar gratuita para niñas y niños hasta los cinco años.

El medio estadounidense detalló que el alcalde neoyorquino utilizó su plataforma para transmitir públicamente su desacuerdo con la política impulsada por el Ejecutivo federal, reiterando su compromiso con los principios democráticos y la transparencia en la gestión. También resaltó el valor de defender la soberanía y los derechos internacionales ante posibles extralimitaciones por parte de gobiernos extranjeros.

Mamdani recalcó el mandato recibido tras su contundente victoria electoral, interpretando que sus votantes respaldan una posición de independencia respecto a las acciones del gobierno federal, así como una defensa activa de políticas sociales en el ámbito municipal. Durante su intervención, vinculó la política internacional adoptada por el gobierno estadounidense con la necesidad de preservar tanto el marco legal como el respeto a otros Estados, tal como reportaron varios medios estadounidenses.