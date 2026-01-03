Agencias

El alcalde de Nueva York traslada a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela

Zohran Mamdani, jefe de gobierno de la mayor ciudad estadounidense, expresó en una reciente comunicación con Donald Trump su firme oposición a la ofensiva militar en territorio venezolano y denunció públicamente intentos de derrocamiento y violaciones normativas impulsadas desde Washington

Guardar

Zohran Mamdani, recientemente elegido alcalde de Nueva York con el 50,78 por ciento de los votos, comunicó directamente al presidente Donald Trump su desacuerdo con la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, que concluyó con el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Durante esta conversación, Mamdani manifestó a Trump su rechazo a cualquier intento de cambio de régimen y acusó a la administración federal de vulnerar leyes tanto federales como internacionales mediante este tipo de acciones, según señalaron diversos medios estadounidenses.

La postura del alcalde se conoció tras su comparecencia ante la prensa, donde explicó el contenido de la llamada mantenida con el mandatario. Mamdani insistió en la honestidad y la claridad con las que acostumbra abordar diferencias políticas con Trump: “El presidente y yo siempre hemos sido honestos y directos con el otro sobre nuestros desacuerdos”, declaró, conforme recogió la cobertura de medios locales. Mencionó también su reciente visita al Despacho Oval en la Casa Blanca, escenario donde reforzó su compromiso de expresar con franqueza sus objeciones. “Fui honesto y directo en el Despacho Oval. Seré honesto y directo en las conversaciones telefónicas que tengamos. Los neoyorquinos me han elegido para ser honesto y directo”, afirmó Mamdani en declaraciones citadas por la prensa estadounidense.

El medio destacó que la crítica del alcalde neoyorquino abarcó, además del uso de la fuerza en Venezuela, la denuncia de supuestas violaciones normativas impulsadas desde Washington. Mamdani subrayó que tales movimientos para forzar un cambio de liderazgo en otros países vulneran el derecho internacional y las leyes estadounidenses, reiterando así su desacuerdo con las políticas del gobierno federal en materia de política exterior.

Zohran Mamdani accedió al gobierno de la ciudad de Nueva York tras vencer en las primarias demócratas con un programa político que se apartó de las corrientes tradicionales del partido. Su campaña se centró en propuestas de corte marcadamente progresista, entre las que incluyó la gratuidad del transporte en autobuses, el congelamiento de los alquileres y la atención escolar gratuita para niñas y niños hasta los cinco años.

El medio estadounidense detalló que el alcalde neoyorquino utilizó su plataforma para transmitir públicamente su desacuerdo con la política impulsada por el Ejecutivo federal, reiterando su compromiso con los principios democráticos y la transparencia en la gestión. También resaltó el valor de defender la soberanía y los derechos internacionales ante posibles extralimitaciones por parte de gobiernos extranjeros.

Mamdani recalcó el mandato recibido tras su contundente victoria electoral, interpretando que sus votantes respaldan una posición de independencia respecto a las acciones del gobierno federal, así como una defensa activa de políticas sociales en el ámbito municipal. Durante su intervención, vinculó la política internacional adoptada por el gobierno estadounidense con la necesidad de preservar tanto el marco legal como el respeto a otros Estados, tal como reportaron varios medios estadounidenses.

Temas Relacionados

Zohran MamdaniDonald TrumpNicolás MaduroPartido DemócrataNueva YorkVenezuelaAtaque militarCambio de régimenDespacho OvalEleccionesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Trump matiza que no habrá presencia militar de EEUU en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

Donald Trump condicionó el envío de tropas a la nación sudamericana a que la actual vicepresidenta acepte sus demandas y aseguró que existe disposición para fortalecer la presión, aunque subraya que mantienen una comunicación constante con el entorno del gobierno local

Trump matiza que no habrá

Pérez Llorca traslada "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano: "Pensamos en quienes llevan años sufriendo"

El líder valenciano expresó su malestar por la situación en Venezuela tras los recientes bombardeos, llamó a evitar represalias y destacó la importancia de proteger a la población civil y buscar una salida pacífica respetando los derechos humanos

Pérez Llorca traslada "preocupación y

EEUU avisa a los gobernantes de Cuba de que deberían estar "precupados" tras la captura de Maduro

Funcionarios estadounidenses han señalado a la cúpula cubana tras la detención de Maduro, advirtiendo sobre una posible repercusión internacional y criticando la gestión actual en la isla, mientras se intensifican las tensiones regionales según fuentes oficiales

EEUU avisa a los gobernantes

Delcy Rodríguez exige a EEUU la liberación inmediata de Maduro y Flores

La vicepresidenta venezolana denuncia la detención del mandatario y su esposa tras una operación militar estadounidense en Caracas, pide apoyo internacional y subraya el mandato de movilización popular en defensa de la soberanía nacional, según una transmisión oficial

Delcy Rodríguez exige a EEUU

Izquierda Socialista exige la liberación de Maduro y pide al Gobierno que denuncie "la brutal agresión" de EEUU

La corriente oficial del PSOE condena la intervención estadounidense en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, reclama acciones urgentes del Ejecutivo español y llama a apoyar la autodeterminación y la soberanía del pueblo venezolano según un comunicado

Izquierda Socialista exige la liberación