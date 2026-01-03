Agencias

Colombia activa el plan de emergencia fronterizo tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

"De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes", ha anunciado el presidente Petro en su cuenta de X.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, también ha confirmado la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, "con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran".

El ministro Sánchez también ha informado, dada la situación interna de seguridad, de la declaración de alerta para "todas las capacidades de la Fuerza Pública" con la intención de "anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del Ejército de Liberación Nacional o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

La República de Colombia, concluye el presidente, "mantiene su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada".

