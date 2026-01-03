Agencias

Besteiro (PSdeG) pide "prudencia" ante el ataque a Venezuela y una "solución pacífica y democrática"

Guardar

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado a la "prudencia" ante el ataque de EE.UU. a Venezuela de este sábado y ha pedido que la "única salida" pase por el "diálogo", así como una "solución pacífica y democrática".

"Lo que nos llega de Venezuela es muy grave y nos obliga a ser especialmente prudentes", ha trasladado el líder de los socialistas gallegos en un audio remitido a los medios. Considera que "lo más urgente" es evitar que la situación "empeore" y la garantía de la seguridad de todas las personas.

En esta línea, Besteiro ha remarcado que "no es momento" para "gestos ni delcaraciones partidistas". "Desde el PSdeG defendemos que la única salida pasa por el diálogo y una solución pacífica y democrática sin imposiciones externas en el marco del derecho internacional", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU declara a Maduro "bajo arresto" y será juzgado en suelo estadounidense por "narcoterrorismo"

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos criminales relacionados con narcotráfico y corrupción, según confirmaron autoridades tras semanas de máxima tensión bilateral

EEUU declara a Maduro "bajo

Renfe cierra 2025 con un récord histórico de más de 37 millones de viajes en AVE y larga distancia

La operadora estatal incrementa su volumen total de trayectos en alta velocidad gracias al aumento de plazas y tarifas asequibles, impulsando el desarrollo comercial y batiendo marcas en rutas clave como Madrid-Barcelona, Levante y conexión noroeste

Renfe cierra 2025 con un

Xabi Alonso: "Vamos a ir apurando plazos con Mbappé"

El club confía en la pronta recuperación del delantero francés, sin confirmar si su regreso será inmediato y destaca la importancia de mantener el rendimiento colectivo mientras aguardan actualizaciones sobre el estado físico de otras figuras clave

Xabi Alonso: "Vamos a ir

Vox reprocha a Feijóo que "aplaudiera" a Correa y dice a Puente que los venezolanos deseaban que llegará el día de hoy

El partido liderado por Santiago Abascal cuestionó los gestos del dirigente popular durante la visita de Gustavo Petro al Congreso y respondió con firmeza a los comentarios del ministro Óscar Puente sobre la situación política venezolana

Vox reprocha a Feijóo que

López Miras se solidariza con el pueblo venezolano "que durante años ha sufrido la dictadura de Maduro"

Fernando López Miras expresa su respaldo en redes al pueblo de Venezuela, destaca el exilio de miles y confía en que puedan recuperar su libertad tras años bajo el mando de Maduro, a quien califica de “opresor”

Infobae