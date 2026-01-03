Andalucía se llena de música en 2026 con más de un centenar de conciertos con Sting, Maroon 5 y Alejandro Sanz

La conmemoración del 75 aniversario del nacimiento de Camarón en San Fernando, el centenario de Caballero Bonald en Jerez y el 150 aniversario de Manuel de Falla en Cádiz dominan el calendario cultural andaluz de 2026, sumándose a una programación de conciertos y festivales que supera el centenar de citas, con artistas internacionales y homenajes a figuras locales. De acuerdo con la información publicada por el medio, esta oferta musical abarca toda la región y se manifiesta tanto en eventos multitudinarios como en ciclos dedicados a figuras históricas de la música y la literatura de Andalucía.

Según consignó el medio, la provincia de Almería inicia el año cultural el 23 de enero con el Festival Partiendo la Pana y, al día siguiente, el espectáculo tributo Queen Forever. Entre el 1 y el 3 de mayo tendrá lugar el Solazo Fest, evento que será seguido en la agenda musical de Roquetas de Mar, donde Aitana ofrecerá un concierto el 9 de mayo y, una semana después, el 16, El Último de la Fila presentará su propuesta. Durante el verano, Las Negras, en Níjar, se convierte en sede del Festival Nudo Sur y, ya en julio, la capital albergará los días 10 y 11 el Puro Latino. El mes de agosto concentrará tres festivales: el Juergas Fest en Adra (del 5 al 8), el Cooltural Fest del 21 al 24 de agosto, que contará con la presencia de artistas como Hombres G y Gara Durán, y el Dreambeach Festival que tendrá lugar en Retamar-El Toyo.

En Córdoba, el ciclo musical cuenta con una segunda edición del festival Córdoba Live, donde han sido confirmados los conciertos de Hombres G (19 de junio), Dani Martín (20 de junio), La Oreja de Van Gogh (4 de julio) y Chayanne (10 de julio). La Plaza de Toros de los Califas recibirá a Fito y Fitipaldis el 10 de abril, mientras que el Teatro de la Axerquía será escenario de la presentación de Sergio Dalma el 13 de junio. Antonio Orozco presentará su espectáculo el 11 de septiembre en la Plaza de Toros, aunque se prevé que el tradicional Festival de la Guitarra —que alcanzará su 45ª edición— aún mantiene pendientes las fechas y el cartel definitivo.

Las celebraciones en la provincia de Cádiz no solo resaltan los aniversarios de artistas sino que también mantienen vivas sus tradiciones, como el Carnaval de Cádiz. Según reportó el medio, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2026 tendrá inicio el 11 de enero en el Teatro Falla con el coro ‘Al lío’ abriendo la modalidad de adultos, extendiéndose las rondas de preliminares hasta el 27 de ese mismo mes. La final está programada para el 13 de febrero.

Granada acogerá la 75ª edición del Festival Internacional de Música y Danza, considerado el evento que marca el final de la primavera cultural y da paso al verano. El III Festival Internacional de la Guitarra de Granada, previsto para julio, incluirá conciertos, ciclos de conferencias y un concurso especializado. Además, se programarán actuaciones gratuitas en espacios históricos, como el Patio del Ayuntamiento, la Casa Museo Manuel de Falla, el Museo Arqueológico, la Corrala de Santiago, la Huerta de San Vicente y la Plaza de las Pasiegas. Entre los eventos señalados por la fuente se encuentra el Degusta Fest de Armilla, los días 15 y 16 de mayo, con la participación de Primal Scream, La M.O.D.A. y Lori Meyers. El recinto de la Plaza de Toros será el punto de encuentro para los conciertos de Pablo Alborán (26 de junio) y Sting (15 de julio). Granada Sound Fest será el evento que cierre la temporada veraniega, los días 11 y 12 de septiembre, en Cortijo del Conde, con Fangoria, Belén Aguilera, Carlos Sadness, Siloé y Ultraligera en el cartel.

En Huelva, el año musical comenzará el 9 de enero con la gira ‘El Niño del Espacio’ de Pablo López. El día 20 de febrero se ofrecerá ‘Credo’, un recorrido por la música cofrade a cargo de Cantores de Híspalis, y al día siguiente será el turno del local Sergio Contreras. Según informó el medio, el calendario sigue en marzo con el tributo de Las Guerreras K-Pop, el 14; el concierto de Laura Gallego el 21; Pasión Vega presentándose el 25 de abril; y Tamara el 16 de mayo.

La programación en Jaén tendrá como primera cita el concierto de Miguel Poveda el 3 de enero en el Nuevo Teatro Infanta Leonor. Aitana llegará a Úbeda con su gira ‘Cuarto azul’ el 18 de julio. También se encuentran confirmados los festivales OleoSónica los días 22 y 23 de mayo, donde actuarán Love of Lesbian, Siloé, Sexy Zebras y O’Funk’illo. La oferta se complementa con eventos musicales en primavera y otoño bajo el ciclo Música en Segura y el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, tradicionalmente celebrado durante mayo y junio. Además, en junio se realizarán el Festival Sweet Cotton en Baños de la Encina y Sentir Baeza. Prácticamente cada mes contará con festivales en la provincia: Imagina Funk en Pozo Alcón (31 de julio y 1 de agosto), BluesCazorla, Vértigo Estival en Martos, Un Mar de Canciones en Torreperogil, Etnosur en Alcalá la Real y Miaquefest en Porcuna. Durante el otoño resaltan el Festival de Otoño de Jaén, el Festival Internacional de Teatro de Cazorla y el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

En la Costa del Sol, André Rieu abrirá el año con presentaciones el 26 y 27 de enero en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, espacio que acogerá también a Vanesa Martín el 31 de enero y a Delaossa el 21 de febrero. Samuraï se presentará el 28 de marzo en la Sala París 15. El ciclo Marenostrum Fuengirola sumará nombres como El Último de la Fila (24 de abril), Fito y Fitipaldis (2 de mayo), Camela (9 de mayo), Medina Zahara (22 de mayo), Raule (23 de mayo), Pablo Alborán (6 de junio), Aitana (19 de junio), La Oreja de Van Gogh (27 de junio), Dani Fernández (4 de julio), Sting (13 de julio), Alejandro Sanz (24 de julio), Los Delincuentes (25 de julio) y Hombres G (1 de agosto), según detalló la fuente. El recinto de Starlite Occident contempla actuaciones de Lenny Kravitz (29 de junio), Maroon 5 (7 de julio), Deep Purple (9 de julio), Carlos Rivera (22 de julio), Sergio Dalma (4 de agosto) y Antoñito Molina (19 de agosto).

El panorama de festivales malagueños precisa la celebración del OH SEE los días 22 y 23 de mayo en el Auditorio de Málaga, reuniendo a Nena Daconte, Carlos Ares y Veintiuno entre otros. El 101 Music Festival tendrá lugar en la Plaza de Toros de La Malagueta durante el verano. Torre del Mar celebrará del 9 al 11 de julio el Weekend Beach Festival con artistas como Medina Azahara, Ana Mena y Myke Towers, y Torremolinos será sede del Canerla Party entre el 27 y el 29 de agosto, reuniendo artistas como Amor Líquido y Carolina Durante.

En Sevilla, el Teatro de la Maestranza será el escenario de Miguel Ríos el 9 de mayo. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo albergará el Interestelar los días 15 y 16 de mayo con presentaciones de Dorian, Pignoise, Álvaro de Luna, Samuraï, Sexy Zebras, Nil Moliner, Carlos Sadness, Carlos Ares, Veintiuno, Íñigo Quintero y Mafalda Cardenal. Conforme a lo reportado por el medio, la ciudad también incluirá en su agenda la Bienal de Ópera y el Icónica Santa Lucía Fest, concentrando conciertos de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Raphael (18 de junio), La Plazuela con Califato 3/4 (21 de junio), Isabel Pantoja e Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Maroon 5 (9 de julio) y Sting (18 de julio).

El Cartuja Center CITE sumará a su cartel conciertos de Miguel Campello (30 de enero), Amaia (6 de febrero), Fernando Costa (7 de febrero), Salistre (8 de febrero), Mikel Izal (26 de febrero), El Kanka (6 de marzo), Luz Casal (8 de marzo), Beret (13 de marzo), Antonio José (22 de marzo), Paco Candela (3 de mayo), Iván Ferreiro (6 de junio) y Pitingo (19 de septiembre). La capital sevillana también formará parte de la ruta de Puro Latino, previsto para los días 3 y 4 de julio.

La diversidad de estilos, la combinación de músicos nacionales e internacionales y las conmemoraciones históricas perfilan a 2026 como un año de gran actividad cultural en Andalucía, según la cobertura presentada por el medio consultado.