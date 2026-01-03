Al menos once muertos en Rio Grande do Sul (Brasil) tras una choque entre un camión y un autobús

Cinco de los pasajeros del autobús consiguieron salir ilesos del accidente vial, mientras otras once personas resultaron heridas, tres de ellas en estado grave, según informó O Globo. Al menos once víctimas mortales se registraron tras la colisión entre un autobús con 27 ocupantes y un camión que transportaba arena, en la provincia brasileña de Rio Grande do Sul. Este suceso obligó a prolongar las labores de rescate durante toda la tarde, con equipos de emergencia y ambulancias coordinando la asistencia médica y la identificación de los fallecidos, detalló el medio brasileño.

De acuerdo con O Globo, el siniestro ocurrió este viernes, ocasionando el cierre temporal de la carretera donde tuvo lugar el impacto y la interrupción de varias líneas de autobús. Diversas rutas debieron modificar sus trayectos, mientras que otras cancelaron sus servicios por completo a raíz del bloqueo vehicular y la presencia de los equipos de rescate. Las autoridades dieron prioridad a la estabilización de los heridos y a la recuperación de los cuerpos.

El autobús, que iba con 27 personas a bordo, quedó involucrado en el choque con un camión cargado de arena, lo que generó complicaciones adicionales para los rescatistas. La presencia de la carga dificultó el acceso a las víctimas y ralentizó las maniobras para evacuar a los heridos, reportó O Globo. Cinco de los heridos recibieron el alta médica horas después del accidente, según confirmó el mismo medio en su cobertura del evento.

O Globo agregó que el conductor se sometió a una prueba de alcoholemia, con resultado negativo para presencia de alcohol en sangre. A pesar del resultado, las investigaciones preliminares buscan esclarecer las causas específicas del siniestro. Las autoridades locales continúan trabajando en la identificación de las personas fallecidas, cuyos cadáveres permanecen sin identificar al cierre de la jornada.

El impacto de la tragedia se ha reflejado en la respuesta de los servicios de emergencia, que se mantuvieron en el lugar hasta entrada la tarde. El tráfico en la zona quedó paralizado por varias horas mientras los equipos trabajaban en el rescate y la asistencia a los heridos. El accidente tuvo repercusiones inmediatas en el transporte regional, provocando que diversas compañías de autobuses suspendieran o rediseñaran sus recorridos habituales para evitar la zona afectada.

Según el reporte de O Globo, el accidente ha causado conmoción en la región, dada la magnitud del choque y la cantidad de fallecidos y lesionados. Las autoridades todavía no han proporcionado información sobre las identidades de las víctimas, dado que los trabajos de identificación siguen en curso. Testimonios recogidos por el medio dan cuenta de la dificultad que encontraron los rescatistas al acceder a los vehículos involucrados debido a la gran cantidad de arena esparcida tras el choque.

La situación ha puesto de manifiesto los desafíos operativos que enfrentan los cuerpos de bomberos, policías y profesionales de la salud en situaciones de este tipo. El esfuerzo conjunto de estos equipos permitió el traslado urgente de los heridos graves y la asistencia inmediata en el lugar del accidente al resto de las personas lesionadas. El cierre provisional de la carretera y los desvíos implementados buscaban facilitar tanto las operaciones de rescate como la investigación de los hechos, según reflejó O Globo en su cobertura.

O Globo informó que, a lo largo del día, las autoridades continuaron evaluando la seguridad de la vía, ya que la gran presencia de arena y restos de los vehículos representaba un peligro para la circulación. Una vez concluida la labor de emergencias, la carretera fue reabierta parcialmente hasta normalizar el tránsito en la región. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente, mientras la comunidad local permanece atenta al avance de las pericias y la información oficial sobre las víctimas.