Viernes 2 de enero de 2026 (02:00 GMT)

Crans Montana (Suiza) - Las autoridades suizas investigan las causas del incendio en un concurrido bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, donde al menos 40 personas murieron y 115 resultaron heridas, gran parte de ellas graves y algunas trasladadas para su atención médica a Alemania, Francia e Italia.

Ciudad de México - Para miles de migrantes, México se ha convertido en un país destino y ya no de paso como era antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y la capital del país se ha convertido en una de las ciudades en donde personas extranjeras buscan empleo y oportunidades para establecerse definitivamente.

Ciudad de Panamá - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofrece el tradicional informe de gestión de inicio de año ante el Parlamento.

Leópolis - Fuertes nevadas y heladas de hasta 14 grados bajo cero se unen a los desafíos de la defensa de Ucrania, al tiempo que continúan los cortes masivos de electricidad en todo el país debido a los continuos ataques rusos contra el sistema energético y otras infraestructuras vitales. Por Rostyslav Averchuk.

Yafa - En acrílico sobre papel, la palabra 'Genocidio' resalta sobre una pared gris, tapada apenas por una planta marchita. David Reeb, artista israelí que ha retratado la violencia israelí en Cisjordania durante décadas, expone por primera vez en Israel obras sobre la destrucción en Gaza en una exhibición pequeña y prácticamente escondida. (Entrevista)

Labuan Bajo (Indonesia) - Se cumple una semana del naufragio en Indonesia que dejó al menos una menor española muerta y tres desaparecidos, pertenecientes a una misma familia, un suceso que ha obligado a las autoridades locales a movilizar a equipos de rescate para tratar de localizar los restos del barco.

Redacción Medioambiente - La Unión Europea, principal financiador de la acción climática, y China, primer emisor de gases contaminantes y, al tiempo, mayor inversor en renovables, se disputarán el liderazgo verde en 2026, año en el que el adiós estadounidense al Acuerdo de París dificultará la transición ecológica pero, según los expertos, no podrá detener la dinámica de los mercados.

07:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos adelantados de empleo para el año 2025.

Lisboa.- TAP REPRIVATIZACIÓN.- Comienza la segunda fase del proceso de reprivatización de la aerolínea portuguesa TAP con el envío de invitaciones a los grupos interesados, IAG (donde está integrado Iberia), Air France-KLM y Lufthansa, para que envíen sus propuestas no vinculantes.

La Paz - BOLIVIA ECONOMÍA - El Gobierno de Bolivia y los sindicatos del país mantienen posiciones confrontadas respecto a la decisión del presidente Rodrigo Paz de retirar el subsidio a los combustibles y se preparan para el diálogo que empezará el próximo lunes, donde los trabajadores tienen previsto exigir una nueva norma. (Texto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice mensual de actividad económica (Imacec) de noviembre, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina difunde este viernes los datos de la recaudación tributaria de diciembre de 2025. (Texto)

Bogotá - HAITÍ MÚSICA - La cantante Ayiiti interpreta y reinterpreta el compás haitiano en escenarios culturales y educativos de Colombia, en plena expansión de ese género tras su reconocimiento por la Unesco, para tender puentes entre la diáspora del país antillano, la música urbana y el público colombiano. Por Sandrine Exil (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo - URUGUAY EXPORTACIONES - La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a 2025, en el que se analizarán las exportaciones del país sudamericano en el año. (Texto)

Tokio.- JAPÓN EMPERADOR.- El emperador Naruhito de Japón ofrece un saludo público de Año Nuevo.

Yakarta.- INDONESIA LIBERTAD SEXUAL.- Entra en vigor en Indonesia una controvertida reforma del código penal , que prohíbe la libertad sexual y la apostasía, entre otros cambios ultraconservadores.

