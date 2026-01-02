Agencias

Teresa Baca anuncia su segundo embarazo: "El mejor regalo para nuestra familia"

Teresa Baca ha comenzado 2026 compartiendo una noticia muy especial: está embarazada de su segundo hijo junto a su marido, el empresario Álvaro Torres Calderón. La modelo y periodista lo ha anunciado en su cuenta de Instagram con una imagen en la que posa de negro, acariciándose la tripa frente a un árbol de Navidad, y un mensaje dirigido a sus seguidores: "¡Feliz año, amigos! 2026 viene con el mejor regalo y bendiciones para nuestra familia. No puedo estar más feliz y agradecida a la vida".

La sevillana amplía así la familia que formó en 2024 con el nacimiento de su primera hija, Teresita, fruto también de su matrimonio con Álvaro. En esa misma publicación, Teresa etiqueta a su marido y acompaña el texto con varios hashtags como #ElMilagroDeLaVida y #bebeabordo, dejando claro el entusiasmo con el que ambos afrontan esta nueva etapa.

En declaraciones posteriores a la revista ¡HOLA!, Teresa ha desvelado que el bebé que espera es un niño y que está feliz por tener "la parejita". La presentadora asegura que se encuentra "fenomenal" y que vive este segundo embarazo "con una sonrisa de oreja a oreja", combinando su trabajo en Canal Sur con una maternidad que define como una de las etapas más plenas de su vida.

