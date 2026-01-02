MediaTek Dimensity 7100 lleva a los móviles de gama media el soporte para la carga rápida de 45W y las cámaras de 200MP

MediaTek ha presentado su nuevo procesador para 'smartphones' de gama media Dimensity 7100, con el que ofrece soporte para resoluciones altas de pantalla y cámaras de hasta 200 megapíxeles, y para la carga rápida de hasta 45 vatios.

Dimensity 7100 es un chip fabricado con un proceso de 6 nanómetros que ha sido diseñado para mejorar la eficiencia energética en dispositivos de gama media, hasa un 5 por ciento en el uso de aplicaciones, y cuenta con un nuevo sistema de administración de energía con carga rápida integrada de 45W, que ayuda a extender la vida útil de la batería hasta en un 7 por ciento.

También mejora el rendimiento, de la mano de una CPU de ocho núcleos, con cuatro de ellos de alto rendimiento Arm Cortex-A78 a 2,4GHz y otro cuatro núcleos de eficiencia Arm Cortex-A55 a 2.0GHz, como detalla en la página del producto.

Por su parte, los gráficos están impulsados por una GPU Arm Mali-G610 MC2, que acelera los videojuegos en hasta un 8 por ciento, para que las partidas sean fluidas durante más tiempo.

MediaTek ha destacado el soporte para las cámaras que ofrece este procesador, ya que admite sensores de hasta 200 megapíxeles, y para las pantallas, al admitir una profundidad de color de 10 bit para reproducir imágenes con más detalle y contraste más profundo con HDR, con resoluciones máximas de 1.200 x 2.600 píxeles una tasa de refresco de hasta 120Hz.

A nivel de conectividad, el procesador es compatible con las redes 5G, con velocidades de descarga de hasta 3,3Gbps, y cuenta con la tecnología propia 5G UltraSave 3.0+, que reduce el consumo energético y mejora la eficiencia en hasta un 30 por ciento. También admite WiFi 6, Bluetooth 5.4 y Bluetooth Long Range.