Los españoles consumirán alrededor de 30 millones de Roscones de Reyes esta Navidad

El auge de opciones artesanales en el mercado de roscones refleja una transformación en los hábitos de consumo de este tradicional postre navideño en España. Aunque las ventas se mantienen estables comparadas con años anteriores, la demanda de productos artesanos, según consignó la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), agrega una nueva dinámica al sector, con los consumidores valorando el trato personalizado de las tiendas y pastelerías clásicas tanto como la variedad de sabores.

De acuerdo con las estimaciones de Asemac recogidas por varios medios, las panaderías y confiterías españolas prevén que se comercialicen cerca de 30 millones de unidades de Roscones de Reyes durante la campaña navideña de este año, una cantidad en línea con la registrada en la campaña anterior. El medio Europa Press reporta que la estabilidad de las ventas se refleja especialmente en compañías y obradores tradicionales, que mantienen su posición en el mercado frente al avance de innovaciones en la oferta del producto.

En Madrid, la Asociación Empresarial de Pasteleros y Panaderos de la Comunidad de Madrid (Asempas) ha informado de una estimación de más de 2,9 millones de roscones vendidos esta Navidad en la región. Según detalló el colectivo, el 57% de los consumidores madrileños opta por el relleno de nata como su variedad preferida, mientras el resto divide su preferencia entre las variantes tradicionales, sin relleno, y las opciones con trufa.

El sector de la distribución también registra cifras significativas. El Corte Inglés prevé elaborar aproximadamente 850.000 roscones para estas fechas, con un catálogo de hasta 21 variedades distintas en sabor, tamaño y peso. Tal como informó la empresa a los medios, este año se introduce como novedad la inclusión de rellenos de pistacho y crema de limón, aunque el roscón de nata continúa siendo el más solicitado. La cadena Viena Capellanes, por su parte, estima que producirá más de 72.000 roscones en estas fechas, con los de nata y sin relleno como los favoritos entre su clientela.

De acuerdo con la información compartida por la industria, las tendencias actuales muestran una convivencia de la receta tradicional —sin relleno o solo con nata o trufa— junto con apuestas innovadoras. Los ingredientes novedosos, como los pistachos y diferentes coberturas, ganan popularidad especialmente entre quienes buscan variedades distintas, mientras que los clásicos mantienen una base de adeptos consolidada.

El consumo del roscón de Reyes también experimenta una expansión fuera del marco tradicional de la celebración de la Epifanía. Según ha señalado Asemac, el producto se encuentra ya en los establecimientos y obradores españoles desde el mes de noviembre. Esto responde a una progresiva desestacionalización que amplía el consumo más allá de diciembre y enero, de modo que el roscón adquiere presencia en desayunos y meriendas cotidianas.

En el ámbito de los gustos, el estudio de Amazon Fresh citado en la cobertura de medios nacionales indica que el relleno continúa siendo uno de los atributos más valorados por los consumidores españoles, con un 57% que muestra preferencia por la nata o la trufa. Igualmente, la versión bañada en chocolate y otros acabados innovadores han comenzado a ganar terreno, especialmente entre un público joven o familias con niños.

La valoración por los roscones artesanales resalta en las preferencias del consumidor actual, quien aprecia el valor añadido, la calidad de la elaboración y la atención personal que ofrecen establecimientos tradicionales. Nombres como La Duquesita, recientemente galardonada como el ‘Mejor Roscón de Reyes 2025’, o establecimientos históricos de la capital como Mallorca o La Mallorquina, siguen situándose entre los más elegidos por los madrileños y visitantes, según detalla Asemac y otros actores del sector.

La relación entre consumo, innovación en los sabores y permanencia de la tradición resume la realidad del roscón en la España contemporánea. Según reportó Europa Press, la oferta se ha diversificado y el punto de venta se ha adaptado a las expectativas de un público que busca a la vez nuevas experiencias y la conservación del legado repostero, manteniendo la venta de 30 millones de unidades como indicador del peso cultural que todavía ostenta este postre durante la temporada.