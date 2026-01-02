La UNRWA critica la revocación de licencias a más de 35 ONG internacionales por parte de Israel

Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), advirtió que la decisión de Israel de revocar las licencias a más de 35 organizaciones no gubernamentales internacionales no solo dificultará los esfuerzos de asistencia a la población palestina en Gaza, sino que podría frenar por completo la ayuda humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados. De acuerdo con declaraciones difundidas por la UNRWA, las restricciones llegan en un contexto donde la emergencia humanitaria es especialmente aguda para los habitantes de Gaza, quienes enfrentan carencias severas y un entorno de violencia persistente en Cisjordania.

Según publicó la UNRWA, Lazzarini afirmó que “estas medidas llegan en un momento en que la población de Gaza necesita más ayuda, no menos, simplemente para sobrevivir”, subrayando que la decisión del gobierno israelí representa un obstáculo significativo para los servicios que buscan paliar una crisis humanitaria profunda. En un mensaje difundido a través de la red social X, el comisionado general remarcó que las acciones israelíes “socavan también los esfuerzos para ayudar a las personas afectadas por niveles récord de violencia en Cisjordania”, incorporando a la denuncia la situación de deterioro en ambos territorios palestinos bajo ocupación.

Lazzarini subrayó también que estas limitaciones forman parte de una tendencia preocupante hacia el endurecimiento de las restricciones legales y prácticas sobre organismos de asistencia humanitaria en la región, contexto en el que recordó la reciente legislación contra la propia UNRWA. Según detalló el medio, el responsable de la agencia de Naciones Unidas alertó de que “estas restricciones... forman parte de un preocupante patrón de desprecio por el Derecho Internacional Humanitario y de crecientes impedimentos a las operaciones de ayuda”.

Al referirse al impacto de la medida, el comisionado describió el surgimiento de “un precedente peligroso” y expresó su preocupación porque este tipo de acciones debiliten aún más los fundamentos globales de la asistencia humanitaria. En sus palabras, “no contrarrestar los intentos de controlar la labor de las organizaciones de ayuda socavará aún más los principios humanitarios básicos de neutralidad, independencia, imparcialidad y humanidad que sustentan la labor de ayuda en todo el mundo”, según reportó la UNRWA.

Durante la misma jornada, más de 50 organizaciones no gubernamentales criticaron en conjunto la revocación masiva de permisos a ONG internacionales en Palestina, alerta que se suma a la preocupación por la continuidad de la asistencia en el terreno. Estas agrupaciones, de acuerdo con la información publicada por la UNRWA, advirtieron que la decisión del gobierno israelí amenaza con paralizar la entrega de ayuda humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados. Las organizaciones manifestaron que tal interrupción ocurre en un momento en el que las necesidades de la población palestina alcanzan una magnitud sin precedentes, en especial en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria se ha agravado por la persistencia del conflicto armado, la escasez de recursos y el bloqueo de insumos básicos.

El informe de la UNRWA precisó que el endurecimiento de las medidas contra las ONG se da a la par de niveles récord de violencia y de una crisis humanitaria que ha llevado a la población local a una situación límite. Por esta causa, la cancelación de operaciones por parte de los organismos internacionales de ayuda tiene, según la entidad, el potencial de agravar considerablemente la situación, dejando a millones de personas sin acceso a alimentos, medicinas y servicios esenciales.

El medio UNRWA detalló que tanto el personal propio como las organizaciones colaboradoras han enfrentado crecientes desafíos para mantener las operaciones y distribución de asistencia debido a la serie de medidas restrictivas establecidas por Israel, que incluyen bloqueos logísticos, limitaciones legislativas y controles administrativos. El contexto actual fue descrito como uno de los más complejos de los últimos años para las operaciones humanitarias en territorio palestino, agravando las dificultades que enfrentan las agencias internacionales para responder a las demandas de emergencia.

Diversas agrupaciones humanitarias agregaron, citadas por la UNRWA, que la penalización de la cooperación humanitaria debilita la capacidad colectiva para responder a catástrofes y a crisis de salud pública que persisten en la zona, con efectos a corto y largo plazo en la supervivencia de las comunidades afectadas.

La revocación de licencias a las ONG internacionales responde a un marco normativo que, según consignó la UNRWA, ha sido desarrollado recientemente por las autoridades israelíes para controlar y restringir el trabajo de los organismos de ayuda extranjeros en suelo palestino, incluyendo los que operan bajo el paraguas de Naciones Unidas y otras plataformas multilaterales.

La agencia de Naciones Unidas en su comunicado volvió a destacar que estos obstáculos legales y administrativos afectan directamente la entrega y distribución de ayuda básica y pueden traducirse en un aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad en la población más vulnerable, especialmente mujeres, niños y personas mayores, quienes dependen en buena medida de la asistencia internacional para cubrir sus necesidades mínimas diarias.

El llamado de la UNRWA y de las organizaciones internacionales se produce en un momento crítico para la región, y tanto las agencias de Naciones Unidas como entidades independientes siguen solicitando garantías para el acceso seguro, libre y sin interferencia de la ayuda destinada a los afectados por el conflicto en Gaza y Cisjordania.