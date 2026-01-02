Estados Unidos reduce los aranceles a los fabricantes italianos de pasta en casi 80 puntos

Estados Unidos ha revisado a la baja los aranceles a la importación de pasta de 13 empresas italianas al rango del 2% al 14%, lo que supone una rebaja frente a los máximos del 92% con los que amenazaba en octubre el Gobierno norteamericano.

El Departamento de Comercio ha aceptado reducir el gravamen a una industria que exporta pasta a la primera potencia mundial por valor de 770 millones de dólares (657,1 millones de euros) anuales después de que las empresas italianas abordasen las acusaciones de 'dumping'

"Los fabricantes italianos de pasta han abordado muchas de las preocupaciones planteadas por el Departamento de Comercio en el estudio preliminar, lo que refleja el compromiso del Departamento con un proceso justo y transparente", ha explicado un portavoz del ministerio en declaraciones recogidas por 'CNN'.

De esta forma, 13 compañías transalpinas que acaparan el 16% de las importaciones estadounidenses de pasta italiana estarán sometidas ahora a un arancel del 9,09%, aunque La Molisana deberá pagar un 2,26% y Pastificio Lucio Garofalo cerca de un 14%.

No obstante, este recargo comercial deberá sumarse al 15% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la mayor parte de los bienes de la Unión Europea con destino hacia América.

El Departamento de Comercio ha recordado que aún no se ha adoptado una decisión en firme sobre estos aranceles a la pasta, y que el nivel final se comunicará el próximo 12 de marzo.