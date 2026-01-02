España recibió 91,5 millones de turistas internacionales hasta noviembre, un 3,4% más, récord histórico

Casi 1,3 millones de viajeros internacionales eligieron paquetes turísticos para visitar España en noviembre, cifra que representó un aumento del 5,7% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 4,5 millones de turistas lo hicieron sin este tipo de servicio, según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este comportamiento de los visitantes se enmarca en un contexto donde la afluencia de turismo hacia España ha alcanzado niveles históricos. Según los datos publicados por el INE y recogidos por diversos medios, el país recibió 91,5 millones de turistas internacionales durante los primeros once meses del año, superando en un 3,4% el registro del mismo periodo del año anterior y estableciendo un nuevo récord histórico de la serie Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

El INE destacó que solo en noviembre España contabilizó la llegada de 5,8 millones de turistas internacionales, lo que supuso un crecimiento del 2,1% frente a noviembre de 2024. El principal país de origen de estos visitantes fue el Reino Unido, con más de un millón de turistas en dicho mes, lo que representó un alza del 4,7% en comparación interanual. Francia, en cambio, aportó 695.770 visitantes, cifra que experimentó una caída del 7,4%, mientras que Alemania envió 667.931 turistas, un 2,7% más que el año anterior.

En cuanto al acumulado de los primeros once meses del año, el flujo de visitantes exhibe una concentración relevante en algunos países emisores clave. Reino Unido encabezó el listado al sumar cerca de 18,2 millones de turistas, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2024, seguido por Francia con casi 12,1 millones, aunque experimentó una ligera reducción del 0,5%. Por su parte, Alemania aportó más de 11,4 millones de turistas, lo que supuso un incremento del 0,9%.

La selección de alojamiento por parte de los turistas refleja distintas tendencias, informó el INE. El número de visitantes que optaron por alojamientos comerciales como forma principal de estancia creció un 4,4% en términos anuales. Dentro de esta categoría, los hoteles registraron un aumento del 6,1%, mientras que las viviendas en alquiler apuntaron una baja del 1,9%. Por otro lado, los alojamientos que no pertenecen al mercado, como pueden ser casas de amigos o familiares o segundas residencias propias, experimentaron una disminución del 5,6%.

Respecto a la duración de las estancias, el informe del INE mostró que la mayoría de los turistas se inclinó por permanecer en el país entre cuatro y siete noches, sumando casi 2,7 millones de personas, aunque esta opción reflejó una caída anual del 1,3%. El segmento de excursionistas, es decir, quienes visitaron España sin pernoctar, aumentó un 1,6%. En contraste, el grupo de visitantes que permaneció más de quince noches experimentó una reducción significativa, del 10,4%.

Las preferencias por destinos dentro del país también presentan variaciones destacadas. Durante noviembre, Canarias fue el principal destino, concentrando el 25,3% del total de llegadas internacionales y registrando un aumento del 0,9% en comparación con noviembre de 2024. Cataluña y Andalucía también se posicionaron como destinos de referencia, con el 22,0% y el 14,3% del total de visitas, respectivamente. Cataluña recibió un 0,9% más de turistas y Andalucía experimentó un crecimiento del 6,3%.

Analizando el período acumulado de los once primeros meses, Cataluña sobresale como la comunidad autónoma que más turistas recibió, alcanzando los 19,1 millones y experimentando un aumento del 1% respecto al periodo equivalente de 2024, según consignó el medio. A continuación, Islas Baleares contabilizó 15,5 millones de llegadas internacionales, una subida del 2,6%, y Canarias sumó 14,2 millones de turistas, con una expansión del 3,4%.

Los datos difundidos por el INE subrayan que el comportamiento positivo del turismo internacional en España a lo largo del año tiene correlatos en casi todas las áreas analizadas, desde los principales países emisores hasta los lugares predilectos dentro del país y los diferentes tipos de alojamiento elegidos por los visitantes. El flujo continuado de visitantes y el registro de máximos históricos consolidan el posicionamiento de España como uno de los destinos turísticos más demandados en el ámbito internacional, de acuerdo con la información publicada por el INE.