El regulador de la competencia de Brasil investiga Microsoft por sus servicios en la nube y de software

La Comisión Europea ya había aceptado en septiembre una serie de compromisos por parte de Microsoft, los cuales establecen la separación de la plataforma Teams de su paquete de trabajo Office, medida tomada para responder a acusaciones de abuso de posición dominante y evitar una sanción por parte de Bruselas. A raíz de esta resolución comunitaria, la multinacional tecnológica deberá mantener los cambios durante siete años, mientras que los aspectos vinculados con interoperabilidad y portabilidad de datos tendrán vigencia por diez años. En este contexto, la atención internacional sobre las prácticas de Microsoft se ha mantenido elevada.

En Brasil, el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) ha iniciado recientemente una investigación enfocada en la actuación de Microsoft en el mercado de servicios de software y computación ‘cloud’, según reportó el diario Valor Econômico. Esta pesquisa pone bajo la lupa las posibles conductas anticompetitivas relacionadas con la comercialización de licencias digitales por parte de la empresa estadounidense en infraestructuras tecnológicas pertenecientes a empresas rivales. El regulador brasileño busca identificar si las condiciones ofertadas por Microsoft para el uso de sus licencias en plataformas de terceras compañías han favorecido situaciones que perjudiquen la libre competencia o que dificulten el desarrollo de proveedores alternativos.

La medida tomada por el CADE atiende a preocupaciones expresadas con anterioridad en otros mercados, donde las autoridades de competencia ya evalúan si los modelos de negocio de las grandes tecnológicas influyen negativamente en la competencia. Según Valor Econômico, el análisis en curso se centra de manera particular en la forma en que Microsoft estructura la venta de licencias para sus productos cuando se ejecutan en nubes de otros operadores del sector.

El periódico también precisó que la investigación brasileña sigue la línea de otros procedimientos similares en el plano internacional, como las actuaciones emprendidas por órganos europeos. En el caso de la Unión Europea, la Comisión consideró necesario intervenir para asegurar condiciones equitativas en el acceso a servicios esenciales de software y evitar que la integración entre plataformas de la propia compañía, como Teams y Office, pudiera afectar la competencia.

La dinámica observada por las autoridades brasileñas contempla no sólo la posible existencia de condiciones restrictivas o discriminatorias, sino también el impacto de largo plazo de este tipo de prácticas sobre el ecosistema digital en la región. El CADE tiene previsto analizar en detalle la implementación de licencias, los acuerdos comerciales con socios locales y extranjeros, así como la interoperabilidad de los servicios ofertados. Estas cuestiones revisten especial relevancia en un mercado que experimenta una acelerada transición hacia soluciones basadas en la nube.

Microsoft contaría con un periodo para presentar sus argumentos y documentación respecto a las preguntas planteadas por el organismo defensor de la competencia en Brasil. La actuación del CADE evaluará si las condiciones contractuales y el acceso a licencias pueden haber ofrecido ventajas indebidas a la propia Microsoft, obstaculizando la entrada de nuevos actores o dificultando el desarrollo de los operadores brasileños con menor cuota de mercado en servicios digitales.

El procedimiento brasileño no constituye el primer cuestionamiento formal hacia el modelo comercial de Microsoft en torno a la computación en la nube. Como detalló Valor Econômico, el caso europeo se basa en preocupaciones respecto de la integración vertical y posibles efectos de cierre de mercado producidos por la venta conjunta de aplicaciones y sistemas para empresas e instituciones de distintos tamaños. La resolución del expediente europeo exigió a Microsoft aplicar cambios que permitan una mayor flexibilidad competitiva, mientras que en Brasil los pasos iniciales consisten en verificar si las condiciones observadas en el país reflejan las mismas problemáticas detectadas en la Unión Europea.

La investigación desarrollada por el CADE buscará también establecer si las medidas adoptadas por Microsoft en Europa resultan suficientes o aplicables al entorno brasileño, donde el ecosistema de proveedores y clientes locales presenta características propias. El organismo regulador podrá solicitar colaboración de actores relevantes del sector para nutrir el expediente con testimonios y análisis independientes.

Según el medio Valor Econômico, cualquier determinación tomada por el CADE podría influir en la manera en que Microsoft y otras tecnológicas internacionales diseñan sus estrategias de comercialización y desarrollo de productos en la región. Las empresas que participan en el suministro de infraestructura, licencias y servicios cloud en Brasil aguardan el resultado del proceso para ajustar sus políticas comerciales y sus relaciones con clientes corporativos y gubernamentales.

La tendencia global hacia el escrutinio de las plataformas líderes en tecnología, motivada tanto por la digitalización acelerada como por la consolidación de ciertos actores, ha llevado a las principales autoridades regulatorias a estrechar su vigilancia sobre Microsoft y otros competidores relevantes. Mientras el CADE examina el caso local, las comparaciones internacionales y los precedentes europeos se mantienen presentes en el análisis de riesgos, oportunidades e impactos para el mercado brasileño de software y servicios en la nube.