El líder de los separatistas del sur de Yemen anuncia una transición de dos años y un referéndum de independencia

El líder del movimiento separatista del sur de Yemen, Aidarus al Zubaidi, ha anunciado ese viernes el comienzo de un proceso de independencia que comenzará primero con una "transición" de dos años antes de la declaración de un referéndum de independencia para el 2 de enero de 2028 que culminaría, en la constitución del Estado del Sur de Arabia, la histórica ambición de los secesionistas.

Al Zubaidi, presidente del Consejo de Transición del Sur (CTS), ha realizado esta declaración en una comparecencia ante la población del sur de Yemen tras la detonación definitiva de la crisis entre las autoridades separatistas y el Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

Un ataque efectuado esta mañana por fuerzas afines al Gobierno yemení con ayuda, denuncian los separatistas, de Arabia Saudí contra las posiciones conquistadas a finales del año por las fuerzas suryemeníes en el este del país ha sido considerado por los independentistas como un "acto de guerra". El CTS ha procedido a declarar una movilización general y a orquestar un contraataque desde sus posiciones avanzadas en las gobernaciones orientales de Al Mahra y, sobre todo, Hadramut.

"Hoy lanzamos una declaración constitucional para restaurar el Estado del Sur de Arabia", ha manifestado Al Zubaidi, con el comienzo de "una fase de dos años de transición que busca evitar conflictos y garantizar un camino político seguro".

En su discurso, Al Zubaidi ha precisado que "la declaración incluye la celebración de un referéndum para regular el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos del Sur bajo supervisión internacional", en principio tras los mencionados 24 meses de transición, pero el líder del CTS ha avisado de que, como continúen los combates, no descarta adoptar la independencia de manera unilateral.

"La declaración constitucional para restaurar el estado de Arabia del Sur entrará en vigor de inmediato si nuestro llamamiento no es respondido o somos objeto de cualquier agresión y todas las opciones están sobre la mesa si no se tienen en cuenta las demandas", ha avisado.

El largo conflicto territorial del sur del país ha pasado relativamente desapercibido tras años de guerra civil entre el Gobierno yemení y el movimiento hutí que controla la capital del país, Saná, desde hace una década. Los separatistas del CTS, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo a regañadientes al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia (cabe recordar que Yemen era dos países separados, norte y sur, hasta 1990).

Esta frágil alianza se ha roto en varias ocasiones de manera esporádica, pero rara vez de forma tan grave como la de principios de diciembre, cuando las fuerzas separatistas lanzaron un ataque en el este del país para reclamar sus territorios históricos que provocó la muerte de 32 militares yemeníes precisamente en Hadramut, el detonante de la crisis actual.

El CTS rompe así definitivamente estos lazos de conveniencia con las autoridades de Adén que comenzó hace una década, en el comienzo de una guerra civil que obligó a hacer un frente común contra la insurgencia hutí que se hizo con el control de la capital.