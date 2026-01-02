El Ibex 35 da la bienvenida a 2026 con un leve descenso del 0,06% y consolida los 17.200 puntos

Grifols, Cellnex, Redeia y Fluidra encabezaron los ascensos en la apertura del Ibex 35 en la primera sesión de 2026, con subidas que oscilaron entre 0,43% y 1,73%. Según informó la prensa económica española, el selectivo inició el año con un descenso marginal del 0,06%, situándose en 17.297,8 puntos hacia las 9.00 horas. Esta ligera caída no provocó una pérdida significativa y el índice logró consolidar la barrera de los 17.200 puntos tras reiniciar la actividad luego de los cierres por fin de año y la sesión reducida del 31 de diciembre.

El año 2025 había finalizado como el mejor ejercicio para el Ibex 35 desde 1993, con una revalorización anual del 49,27% y un cierre por encima de 17.000 puntos, una cifra que el mercado madrileño no había alcanzado con anterioridad, publicó el medio de referencia. Este desempeño estaba enmarcado en un contexto de volatilidad e incertidumbre global, marcado tanto por conflictos armados en Ucrania y Oriente Próximo, como por tensiones comerciales y debates en torno a la inteligencia artificial.

En el ámbito internacional, el último día de 2025 estuvo marcado por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de extender por un año más el aumento de aranceles cuyo inicio estaba previsto para el 1 de enero de 2026. Según detalló la prensa, esta medida afectaría especialmente a ciertos productos de madera, fundamentalmente muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño, lo que generó inquietud en el sector comercial y manufacturero internacional.

La sesión de este viernes también reflejó movimientos selectivos entre los valores. Grifols lideró las alzas con un incremento del 1,73%, seguido de Cellnex, que avanzó un 0,69%. Redeia y Fluidra experimentaron subidas de 0,53% y 0,43%, respectivamente, reportó el medio especializado. Entre las compañías que registraron las mayores caídas destacaron Naturgy, Aena y ArcelorMittal, con descensos del 0,46%.

Los principales mercados europeos mostraron tendencias mixtas en el inicio de la jornada. Según consignó la prensa financiera, París retrocedió un 0,16%, Milán disminuyó un 0,04% y Fráncfort bajó un 0,03%. Por su parte, Londres fue la excepción con un incremento del 0,16%.

En el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent subió un 0,6% alcanzando los 61,21 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también aumentó en la misma proporción llegando a los 57,79 dólares. Estas cifras reflejan una tendencia alcista en las cotizaciones energéticas europeas y norteamericanas, según los datos facilitados por las agencias financieras.

En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba en el entorno de los 1,1734 dólares. Esta cotización mantenía la moneda europea en un rango estable tras los movimientos de final de año. Por otra parte, la rentabilidad del bono español a 10 años disminuyó hasta el 3,325%, lo que evidencia una menor presión sobre la deuda pública en el arranque del ejercicio.

El arranque de 2026 para el Ibex 35 se produjo después de una serie de jornadas festivas que interrumpieron la operativa regular de los mercados. La última sesión completa se celebró el 30 de diciembre y la siguiente, una sesión reducida, tuvo lugar el 31 del mismo mes, seguida del cierre total en el primer día de enero por festivo nacional.

La prensa nacional subrayó que los analistas se mostraban atentos a los factores de incertidumbre internacional, tales como la evolución de los conflictos en distintas regiones, las relaciones comerciales y las fluctuaciones tecnológicas. Además, la reciente disposición del presidente Trump en Estados Unidos añadía nuevas incógnitas respecto al comercio global y la reacción de los mercados financieros ante potenciales represalias o ajustes en otras economías.

El desempeño reciente del selectivo español, junto al contexto internacional, se mantuvo bajo el foco de los inversores, que analizaron la sostenibilidad de estos niveles históricos frente a los desafíos económicos y políticos del año que inicia, según informaron diversos medios económicos.