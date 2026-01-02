El alcalde de Nueva York debuta con medidas para vivienda y revoca órdenes de predecesor

Cea Weaver, activista especializada en vivienda asequible, asumió la dirección de la renovada Oficina de Protección de Inquilinos en Nueva York como resultado de las primeras medidas ejecutivas del alcalde demócrata Zohran Mamdani. Según detalló la agencia EFE, la funcionaria fue seleccionada por Mamdani para liderar las acciones de defensa de inquilinos, supervisar la actuación ágil de las agencias municipales y actuar frente a situaciones de viviendas consideradas inseguras o ilegales. Esta decisión se inscribe dentro de una batería de iniciativas impulsadas por el mandatario en su primer día al frente de la administración neoyorquina.

El medio EFE informó que Mamdani, tras tomar posesión este jueves, firmó tres órdenes ejecutivas enfocadas en enfrentar la emergencia habitacional que afecta a la ciudad. Una de esas órdenes revocó disposiciones de su antecesor, el también demócrata Eric Adams, particularmente aquellas emitidas a partir del 26 de septiembre de 2024, fecha en que Adams fue imputado por corrupción. Aunque el caso fue cerrado después de la intervención del entonces presidente Donald Trump, Mamdani explicó en un comunicado que su revocación tenía como objetivo un nuevo inicio para su gobierno, aunque no descartó reincorporar algunas medidas pasadas que considere acordes con su agenda.

Además de la reorganización administrativa, Mamdani dispuso la creación de dos equipos de trabajo destinados a abordar distintos aspectos de la crisis de vivienda. Un grupo, denominado LIFT, se encargará de revisar todas las propiedades públicas municipales e identificar, antes del 1 de julio, cuáles pueden destinarse a la construcción de nuevas viviendas. El otro conjunto, bautizado como SPEED, analizará procedimientos internos para detectar y eliminar trabas burocráticas que encarecen y demoran el avance de proyectos habitacionales. EFE reportó que la vicealcaldesa de Vivienda y Planeamiento, Leila Bozorg, quedó a cargo de estos equipos, dada su función central en la estructuración de la administración entrante.

El anuncio de estas nuevas políticas incluyó la presentación de la primera intervención concreta ante una situación de vulnerabilidad residencial: bajo instrucciones de Mamdani, la Oficina de Protección de Inquilinos intervendrá en el proceso de bancarrota de la empresa Pinnacle Realty. Esta firma, señala EFE, acumula numerosas denuncias y miles de infracciones en 83 edificios, además de deudas con la ciudad. El abogado designado para encabezar la gestión legal, Steve Banks, liderará la representación de los residentes afectados y la defensa de sus derechos. Para mostrar la urgencia del asunto, Mamdani convocó una rueda de prensa en uno de los inmuebles gestionados por Pinnacle Realty, donde expuso al público las condiciones precarias que enfrentan sus habitantes.

Uno de los aspectos más significativos del plan de Mandani consiste en revitalizar las herramientas municipales de supervisión y control, desplazando las prácticas de gobiernos previos e introduciendo nuevos mecanismos para la respuesta rápida ante situaciones críticas en viviendas. Además, con la designación de cinco vicealcaldes, la administración busca optimizar la gobernanza e integrar coordinadamente las distintas áreas involucradas en vivienda y urbanismo.

Según consignó EFE, Mamdani llegó al cargo de alcalde tras una campaña que movilizó fundamentalmente a sectores jóvenes y trabajadores. Entre las principales propuestas que guiaron su postulación destacó el objetivo de hacer de Nueva York una ciudad más asequible, con especial énfasis en medidas como la congelación del precio de alquiler para un sector de distintas viviendas.

Todas estas medidas, detalla el comunicado citado por EFE, se inscriben en una estrategia para responder a la crisis de vivienda que atraviesa la ciudad, con el propósito de incrementar la oferta de hogares y asegurar condiciones dignas para los inquilinos. Los vicealcaldes recién designados, junto con los equipos LIFT y SPEED, conforman la estructura central desde la que se espera acelerar la puesta en marcha de obras nuevas y fortalecer la fiscalización de propiedades existentes, según la información difundida por EFE.

Las acciones inmediatas incluyeron, además de las reformas administrativas y la intervención en Pinnacle Realty, la decisión de optar por un enfoque más integral en la protección del inquilinato, reemplazando órdenes anteriores con nuevas políticas que priorizan la intervención temprana y la reacción ante denuncias de condiciones ilegales o amenazas de desalojo. De acuerdo con el reporte de EFE, la administración Mamdani planea reemitir algunas regulaciones aprobadas durante el periodo de Adams, siempre que se alineen con la actual agenda progresista.

La reconstrucción de la respuesta frente a la crisis de vivienda aspira a mejorar la calidad de vida de quienes residen en Nueva York, abordando tanto la escasez habitacional como los obstáculos asociados a la gestión y la supervisión urbanística. Al cierre del acto de firma de órdenes ejecutivas, Mamdani y Weaver reiteraron la importancia de estas primeras medidas como componente central del programa de gobierno que busca transformar el acceso y las condiciones de las viviendas en la ciudad, de acuerdo con lo informado por EFE.